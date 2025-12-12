“Kuma” es el Kanji del Año: los osos salvajes protagonizaron el 2025

El año en japonés

El carácter 熊 (kuma), cuyo significado es “oso”, fue el más votado para Kanji del Año 2025. Los avistamientos de estos animales salvajes en áreas urbanas hicieron que este kanji superase al de 米 (kome, “arroz”) por un estrecho margen.

Un kanji salvaje en la cima

Cada 12 de diciembre la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji anuncia el Kanji del Año. En esta fecha, escogida por la forma en la que pueden leerse los números 12/12 (ii ji ichi ji, un juego de palabras para decir “un único buen carácter”), se anunció este año que el ganador fue 熊 (kuma, “oso”).

El carácter ganador se elige mediante votación popular, en la que los participantes envían postales, depositan sus papeletas en persona en librerías de todo el país o votan en línea. “Oso” se alzó con el primer puesto gracias al flujo constante de noticias en 2025 sobre avistamientos y ataques de osos salvajes en comunidades de Japón.

El kanji de “oso” mantuvo una reñida competencia con 米 (kome), un carácter que significa “arroz” y que también se usa para referirse a Estados Unidos, un factor importante en las noticias más destacadas en el país durante el año. La comparación entre el primero y el segundo puesto muestra lo inusual que fue la victoria de 熊 en la historia de esta competición, donde caracteres como el 金 de 2024 (que significa “oro”, por los Juegos Olímpicos, y “dinero”, por la inestabilidad de la economía) suelen tener múltiples significados que animan a los votantes a elegirlos. El carácter de “oso”, en cambio, solo se refiere al animal, aunque estas criaturas sin duda estuvieron en la mente de los japoneses en 2025.

Arroz caro y recuerdos de la Expo

A continuación presentamos los diez caracteres más votados en 2025. Como se mencionó arriba, el segundo lugar fue para 米 por sus asociaciones con Estados Unidos, un aliado cada vez más inestable para Japón, así como por su significado más básico de “arroz”, el alimento básico cuyo precio siguió aumentando, algo que preocupa a los hogares japoneses. En relación con esto, el carácter que quedó en tercer lugar, 高, también recibió votos por su sentido de “alto” (como en los precios del arroz y otros productos de consumo), así como por su presencia en 高市, el apellido de la primera ministra Takaichi Sanae, que en octubre se convirtió en la primera mujer en la jefatura del Gobierno en Japón.

En cuarto lugar quedó 脈 (myaku), que algunos votantes mencionaron en sus comentarios como símbolo del “pulso” de la historia, perceptible en el surgimiento de la primera líder femenina de Japón y diversos acontecimientos mundiales trascendentales, además de aparecer en el nombre Myaku-Myaku, la mascota de la Expo Osaka-Kansai de 2025. El kanji que ocupó el quinto lugar, 万, también aparece en la palabra 万博 (banpaku), que significa “exposición universal”. Algunos votantes explicaron su elección de este carácter, que significa “diez mil”, por el hecho de que el índice Nikkei alcanzó por primera vez en la historia la marca de los 50.000 puntos.

熊 (yū/kuma). Oso. 23.346 votos. 米 (bei, mai/kome). Arroz; América. 166 votos. 高 (kō/takai). Alto; caro. 300 votos. 脈 (myaku/suji). Pulso. 6.418 votos. 万 (man, ban/yorozu). Diez mil; miríada. 656 votos. 変 (hen/kawaru, kaeru). Cambio; extraño. 296 votos. 博 (haku/hiroi). Amplio; abundante. 114 votos. 女 (jo/onna). Mujer. 3.682 votos. 新 (shin/atarashii). Nuevo. 3.658 votos. 初 (sho/hajime, hatsu). Primero. 067 votos.

Debajo presentamos la lista de los ganadores desde la puesta en marcha de este concurso en 1995. Esperamos que el 2026 sea un año cargado de buenas noticias para nuestros lectores.

Material de referencia

El Kanji del Año, de la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji (en japonés)

(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: el sumo sacerdote del Kiyomizudera, Mori Seihan, escribe el Kanji del Año, “oso”, el 12 de diciembre de 2025. © Jiji.)