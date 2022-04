La primera rueda de prensa de la princesa Aiko cumplida la mayoría de edad

Al “gracias por haber nacido” de su madre responde ella con un “gracias a vosotros por haberme tenido”. Aiko, hija de los Emperadores, ofreció el 17 de marzo la primera rueda de prensa de su vida. A sus 20 años, tiene muy claro que para sus padres solo tiene admiración y gratitud.

Sin olvidar las condolencias

El 17 de marzo la princesa Aiko ofreció una rueda de prensa con motivo de su llegada a la mayoría de edad, lo que ocurrió el pasado mes de diciembre. El anuncio hecho por la Agencia de la Casa Imperial una semana antes de que Aiko hablaría en público se convirtió en sí mismo en una noticia, lo que indicaba la expectación que causaba entre la ciudadanía su aparición ante las cámaras. Poca gente la había oído hablar y todos querían saber qué había preparado para la ocasión.

La noche anterior a la rueda de prensa, en la región nororiental de Tōhoku se registró un importante terremoto de nivel 6 fuerte en la escala japonesa de intensidad, cuyo máximo es 7. Al sentir el fuerte temblor, supuse que Aiko haría referencia a él y me pregunté cómo lo haría.

Los informadores comenzaron preguntándole sobre sus planes, ahora que era ya miembro mayor de edad de la familia imperial. Ella se excusó diciendo que antes de responder a la pregunta tenía algo que decir. Estas fueron sus palabras: “Me ha dolido mucho la noticia de que el terremoto de anoche ha dejado víctimas mortales. Quisiera expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas y mi solidaridad a todos los afectados”. Acompañó sus palabras con ligeras inclinaciones de cabeza.

La princesa daba inicio, pues, a la primera rueda de prensa de su vida con una mención a los daños humanos causados por un terremoto que acababa de ocurrir, en concordancia con la imagen que ofrece la Casa Imperial de cercanía al pueblo en sus penas y alegrías.

Tras este inciso, Aiko respondió a la pregunta que se le había formulado hablando de la condecoración que le había entregado su padre, el Emperador, durante la ceremonia de mayoría de edad y de la forma tan clara en que sintió la importancia de la fecha al colocarse la condecoración por primera vez y sentir su peso. “Participé por primera vez como mayor de edad en los actos del Año Nuevo y en las ceremonias sintoístas de cambio de año”, continuó, “y en esos momentos tomé viva conciencia de que ya soy adulta y debo afrontar cada acto con plena responsabilidad”.



La princesa Aiko responde a las preguntas de los informadores durante la rueda de prensa que ofreció en la residencia del Palacio Imperial (Tokio) el 17 de marzo de 2022. (Reuters)

Dormirse en cualquier sitio, su don natural

“He preparado mis respuestas a las preguntas que se me han hecho llegar con antelación, tratando de hacerlo de forma que todos puedan saber cómo pienso”, adelantó la princesa, quien, efectivamente, dio muchas pistas sobre su personalidad.

Cuando le preguntaron por sus puntos fuertes y flacos, citó entre los primeros su facilidad para quedarse dormida en cualquier sitio y narró una anécdota ilustrativa. “Una vez, llegué al anochecer a la residencia familiar de Nasu, en la prefectura de Tochigi, me quedé dormida en un sofá que estaba colocado junto al ventanal y no me desperté hasta la mañana siguiente”.

Entre sus defectos creyó reconocer su tendencia a ir siempre a su ritmo, fruto quizás del ambiente libre y desahogado en el que ha transcurrido su formación. “Y también”, añadió, “me cohíbo un poco con la gente, pero voy a tratar de superarlo”.

Las facciones de Aiko, en cuyos gestos se refleja el humor del que suele hacer gala al hablar, empiezan a recordar a las de su madre, la emperatriz Masako, pero también a las de su abuela, la emperatriz emérita Michiko.

“En los medios de comunicación he visto a las personas que están trabajando como voluntarias en las zonas afectadas por desastres naturales y me ha impresionado mucho ver que lo dan todo por servir a la gente, sin importar que se encuentren en su propia ciudad o no. Yo también estoy interesada en las actividades de voluntariado en zonas de desastres”.

Sobre su boda y la de su prima Mako

Igualmente, la princesa respondió con franqueza cuando se le preguntó por la posibilidad de casarse y por la boda de su prima Komuro Mako, hija de los príncipes Akishino.

“Casarme lo veo todavía como algo muy lejano, hasta ahora nunca he pensado seriamente en ello. Tampoco hay un tipo de persona en particular que me atraiga, pero lo ideal sería alguien en cuya compañía siempre hubiera sonrisas”.

“Mako es 10 años mayor que yo”, dijo sobre su prima, “y desde que tengo uso de razón, siempre ha sido un gran apoyo, como una hermana para mí. La imagen que más conservo de ella es la de alguien que tomaba la iniciativa cuando se trataba de ayudar a quienes estaban a su alrededor. Le estoy muy agradecida porque desde mi infancia ha sido una compañera alegre y cariñosa, y como prima le deseo que sea siempre muy feliz”.

Cumplir sus funciones, compartiendo penas y alegrías con la gente

Sobre cómo se ve a sí misma como miembro de la Casa Imperial, Aiko dijo: “Desde pequeña, me he criado viendo cómo los Emperadores, los Emperadores Eméritos y el resto de los miembros de la familia han tratado siempre de estar cerca de los ciudadanos y de cumplir al mismo tiempo de la mejor manera posible sus funciones públicas. A mi modo de ver, el espíritu que debemos mantener, lo más importante, es algo que suele repetir mucho el Emperador Emérito y que ha heredado también el Emperador: que la Casa Imperial debe desear siempre la felicidad de los ciudadanos y cumplir sus funciones compartiendo con ellos penas y alegrías. Y creo que una de las formas de compartir penas y alegrías con el pueblo es estar siempre cerca de las zonas afectadas por los desastres. Entiendo que para quienes han sufrido un desastre no es fácil restañar las heridas e imagino que para conseguirlo se necesitará tiempo. La importancia de acompañarlos anímicamente a lo largo de todo ese calvario es algo que siempre quiero tener presente”. Palabras que relevan en esta joven integrante de la familia imperial una conciencia muy desarrollada para sus recién cumplidos 20 años.

Tuvo también sentidas palabras de agradecimiento para sus padres, los Emperadores.

“Mis alegrías han sido también las alegrías de mis padres, y cuando he pasado apuros, ellos los han pasado conmigo. Siempre los he tenido cerca para escucharme y darme consejos. Para mí son imprescindibles, las dos personas que han estado más cerca de mí en todas las situaciones y les estoy muy agradecida. Han sido su gran amor y su ánimo los que me han sostenido. Siento un enorme agradecimiento por todo lo que me han querido y por cómo me han educado”.



La princesa Aiko junto a sus padres, los actuales Emperadores, y el perro de la familia, en fotografía tomada en el palacio de Tōgū el 2 de diciembre de 2010. (Reuters)

Durante cierto periodo de sus años de primaria, Aiko tuvo dificultades para seguir asistiendo a las clases, pero su madre, la entonces princesa Masako, la apoyó en todo momento acompañándola a la escuela. En las palabras de Aiko se siente el recuerdo de aquellos días difíciles.

“A las palabras de mi madre [las que le dirigió Masako con ocasión de su cumpleaños], que me dijo ‘gracias por haber nacido’, yo quiero contestar ‘gracias a vosotros por haberme tenido’. A mis padres quiero decirles también que se cuiden mucho para que pueda disfrutar de su presencia por mucho tiempo”.

Hasta el nacimiento de Aiko, la presión que sentía Masako por tener descendencia terminó afectando a su salud. Fue una época muy difícil para la entonces princesa. En una rueda de prensa que convocó después del parto, dijo con ojos lacrimosos que al ver a la recién nacida había sentido agradecimiento hacia ella por haber venido al mundo. Su esposo, que estaba sentado a su lado, la reconfortó tomándola discretamente de la mano. Este “gracias por haberme tenido” de su única hija y descendiente ha tenido que resonar con fuerza en los corazones de los Emperadores.

Amabilidad e inteligencia, herencia de sus padres

Entre las preguntas de los informadores, las hubo también sobre la tensión bélica desatada en Ucrania. Aiko respondió con soltura y corrección.

“Me duele mucho que en Ucrania se estén perdiendo tantas preciosas vidas. La situación internacional se está complicando, pero yo comparto el pensamiento de mi padre, quien, en la rueda de prensa celebrada con motivo de su último cumpleaños, dijo: ‘Entre los países siguen existiendo tensiones, pero yo espero que los intercambios entre personas, que superan las fronteras nacionales y regionales, contribuyan a construir un mundo pacífico basado en el mutuo reconocimiento’”.

No seré yo el único entre los japoneses en pensar, transcurridos los treinta minutos que duró la rueda de prensa, que en su desarrollo hasta la edad adulta la joven princesa ha heredado toda la amabilidad de su padre y toda la inteligencia de su madre. El problema de la sucesión al Trono del Crisantemo sigue abierto y nadie sabe cuál será el futuro de Aiko. Pero todo hace presentir que, tras la rueda de prensa, el número de los que ven en ella una inmejorable candidata habrá aumentado considerablemente.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: La princesa Aiko durante su primera rueda de prensa en la residencia del Palacio Imperial de Tokio el 17 de marzo de 2022. Reuters)