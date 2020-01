Jenya, una actriz de voz en Japón nacida en Rusia

Ser actor o actriz de voz en Japón

Jenya nació en Novosibirsk, Rusia, y se convirtió en actriz de voz y doblaje en Japón. ¿Cómo aprendió japonés? ¿Cómo logró entrar en este mundo? ¿Qué hizo para conseguirlo?

Famosa por una canción de anime en Internet

Jenya entró en contacto con el anime japonés en 1997, cuando tenía 16 años. Al ver su primera serie, Bishōjo senshi sērā mūn (Sailor Moon), emitida también en su Rusia natal, pensó que el sonido del japonés era muy hermoso, y quiso saber más. “Ojalá pudiera hablarlo así”, pensó Jenya, y comenzó a estudiar. Como también le gustaba la música, empezó a cantar también anison, canciones de anime.

Pronto decidió que quería ser actriz de voz en Japón, y hacer algo que nadie había hecho nunca. Para ello, tras ingresar en la universidad, comenzó a asistir a las clases de japonés y continuó estudiando. Un buen día subió a su página web personal una anison japonesa, cantada en japonés y en ruso.

“Hoy día muchas personas se graban en vídeo cantando una canción y la suben a la red para probar, pero en esa época no existía YouTube ni Niconico (anteriormente llamado "Nico Nico Douga", una plataforma japonesa similar a YouTube), de modo que subir los vídeos a la red presentaba dificultades técnicas, pero también era una época en la que no existía este género. Por eso yo solo colgaba mi voz en Internet, pero un japonés que encontró y escuchó una grabación mía por casualidad la compartió en 2channel, y una buena mañana de 2000, al despertarme, me había convertido en una pequeña celebridad en las redes”.

“Quiero entrar en una agencia para actores de voz”

Dos años más tarde ya se había corrido la voz de que en Rusia había una chica que cantaba muy bien canciones de anime en japonés, y Jenya recibió una oferta por parte del canal japonés de satélite MONDO21 (actualmente MONDO TV) para actuar. Pasó una semana en Tokio, durante la cual pudo visitar estudios de animación, y barrios como Akihabara, y aunque no se trataba de una gran producción, grabó un CD. Gracias a la colaboración de las personas que conoció durante esa semana, tras graduarse en su universidad, en 2005, se mudó a Tokio.



Jenya durante una grabación (imagen de la propia actriz)

“Consideré que para poder aprender bien japonés debía vivir en Japón. Pero decidí no ir a clases de japonés ni de actuación de voz, y en lugar de ello hacer un montón de amigos y entrar en una agencia para actores de voz. Tras unos dos años conseguí, gracias a mis amigos, enseñando y supervisando la pronunciación del ruso en animes. Y en ocasiones como las reuniones para celebrar la financiación de las series en las que trabajé pude empezar a hablar directamente con agencias para solicitar mi ingreso”.

Como resultado de estas solicitudes logró entrar en la única agencia que se puso en contacto con ella. En ese lugar existía un sistema para que los aspirantes a actores de voz adquirieran las habilidades necesarias para su trabajo, y de ese modo Jenya consiguió la formación básica.

“Las clases formativas eran mucho más baratas que en una academia, y podía asistir una vez a la semana. Aprendí por primera vez a sostener el guion o leer los diálogos. Poco a poco mis conexiones laborales se fueron extendiendo, y debuté en 2009 con Evangelion shingekijōban: ha (Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance; 'Evangelion 2.22: (No) Puedes Avanzar', en Latinoamérica)”.

Hacer lo que solo pueden hacer los extranjeros

Según Jenya, “La ruta oficial que va desde la academia de formación y pasa por las agencias hasta llegar a los contratos no es adecuada para los extranjeros”. Así no se puede competir con los japoneses que aspiran a ser actores de voz. Por mucho que se esfuercen, los extranjeros siempre tendrán una desventaja lingüística. Por eso, es mejor que aprovechen aquello que solo ellos pueden hacer, para llegar hasta los trabajos como actores de voz. En el caso de Jenya, se trataba de la supervisión del idioma ruso.

“En la trama del anime Rasuto eguzairu - gin'yoku no famu (Last Exile: Fam, el Silver Wing), de corte steampunk, que se emitió entre 2011 y 2012, aparece un idioma ficticio llamado "glacies". El productor a cargo de la obra, que había trabajado antes conmigo en otro anime, dijo: 'Ya que está Jenya, pongamos esto en ruso'; de modo que me encargué de la supervisión del texto y también hice algunas voces. Traduje las frases al ruso, las transcribí al katakana y grabé muestras de pronunciación para que los actores pudieran oírlas y guiarse. En el momento de supervisarlos les iba enseñando que si pronunciaban tal palabra al estilo japonés, para cada persona, sonaría ruso. Los actores de voz más veteranos aprenden a gran velocidad y tienen mucha imaginación, por lo que me comprendían enseguida”.

En 2015, en el décimo aniversario de su llegada a Japón, Jenya apareció en la película de animación Gāruzu ando pantsā gekijōban (Girls und Panzer der Film, conocida entre los fans como Garupan), una historia en la que chicas de instituto compiten en un torneo nacional a los mandos de tanques en una especie de arte marcial denominado senshadō (el camino del tanque). Clara, una estudiante rusa de intercambio, fue uno de los papeles más representativos del trabajo de Jenya hasta el momento.

“En un principio escribí en Twitter que me daba pena no poder conseguir un papel en Garupan pese a que había varios personajes rusos. Alguien me contestó: '¿Crees que te van a dar un papel de rusa solo por ser rusa?' Cuando leí eso me enfurecí. Pero la mitad de los que escribían los comentarios lo hacían para apoyarme, y sus tweets llegaron hasta la productora, que finalmente me ofreció el papel. El director, Mizushima Tsutomu, dice que cuando lo conocí por primera vez fue hace unos diez años, cuando lo entrevisté para un artículo en una revista rusa de anime, y que en ese momento le dije que quería ser actriz de voz. Mis recuerdos al respecto son algo confusos, pero parece que él no olvidó ese episodio”.

Jenya dice que es muy importante la primera impresión, especialmente en trabajos que se basan en la popularidad, como en el caso de los actores de voz.

“En aquel momento yo acababa de llegar a Japón, y mi forma de pensar y de comportarme eran totalmente extranjeras, por lo que trataba de mostrar mi entusiasmo en toda oportunidad. Ahora mi pensamiento es más cercano al de los japoneses, y reprimo un poco más mis sentimientos, con lo que quizá me venda un poco peor que antes (risas). Pero creo que es mejor decir lo que quieres hacer. Si alguien te ve quizá te recuerde en el futuro. En ese sentido, quizá sea ventajoso ser extranjero, y poder crear una primera impresión más fuerte”.

¿Qué más resulta necesario, además de saber vender los propios alicientes?

“Los actores veteranos tienen todos una mentalidad fuerte, y son inteligentes. Son educados, y simplemente con estar en el mismo lugar que ellos una tiene la sensación de estar en otro nivel. Es porque se ven continuamente cribados y seleccionados. Por eso creo que es necesario poseer una voz única y poder hacer varias voces diferentes, además de tener destreza y habilidades comunicativas”.

Hacen falta actores jóvenes de voz

El mundo de los actores de voz ha cambiado mucho desde que Jenya llegó a Japón por primera vez, al parecer.

“Cuando no se trataba de una profesión tan popular, la mayoría de los actores eran veteranos, pero ahora hay muchos nuevos actores jóvenes. Cada vez hay más aficionados a series como la famosa Rabu raibu! (Love live!) -los llamados "Love livers"-, que no solo se aficionan a la serie en sí, sino a las personas reales, en tres dimensiones, que les dan vida a los personajes, con lo que la popularidad entre ambos se va acercando. En esos casos los aficionados también necesitan que las personas a seguir sean jóvenes, accesibles. Y hay otras razones por las que es importante la juventud. Los primeros tres años en la carrera de un actor de voz se denominan la "etapa junior", y los sueldos son inferiores. Por lo tanto a veces se prefiere a los jóvenes para poder abaratar los costes de producción. Es un mundo difícil, porque cada vez hay más gente joven muy capaz”.

Actualmente Jenya, además de actuar en el doblaje de animes y supervisar el ruso de los guiones, canta en conciertos de anison y participa en el curso de aprendizaje de ruso Roshiagosukī de la cadena NHK.

“Desde que comenzó a celebrarse hace cinco años el concierto de orquesta Game Symphony Japan en la sala Suntory, con música exclusivamente de videojuegos, he participado siempre. Además de actuar como moderadora y cantante también coordino las actuaciones en ruso. Esto también se dio gracias a comentarios de Twitter en la cuenta del director y productor. Twitter tiene mucha fuerza (risas). Las actuaciones rusas casi siempre están llenas, y se llevan una gran ovación”.



Jenya cantando en Game Symphony Japan (Imagen de Dmitri Petrov)

A los extranjeros que quieren convertirse en actores de voz, les dice: “Hay que aprender japonés antes de cumplir veinte años”.

“Yo comencé a aprender japonés a los dieciséis años; es muy tarde. Además de mí misma, la única actriz de voz nacida y criada en el extranjero que trabaja en Japón es en la actualidad Jingluo Liu. Ella habla japonés mejor que yo, es muy inteligente, y además hace poco empezó a dibujar manga. Creo que los chinos tienen la ventaja de dominar los caracteres y estar familiarizados con Japón desde su infancia”.

“En mi caso, pude venir a Japón e involucrarme en todo tipo de trabajos y actividades sin sentir demasiado la brecha cultural, y me parece que me ha ido bien. Si piensas que no puedes lograr algo, no lo lograrás. Si algo no sale bien, hay que pensar cómo hacerlo mejor. Se trata de una profesión difícil incluso para los japoneses, pero si alguien quiere realmente convertirse en actor o actriz de voz, que lo intente, por favor”.

Texto: Kuwahara Rika, comité editorial de Power News

Imágenes: Imamura Takuma

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Jenya, una actriz rusa de voz que trabaja en Japón.)