Los cambios en la industria de los actores de voz y la revista ʻSeiyū guran puri’

Ser actor o actriz de voz en Japón

Seiyū guran puri (de la editorial Shufu no tomo Infos) nació en 1994 como una revista mensual dedicada al gravure y las entrevistas con actores de voz. En los últimos años la industria ha experimentado ciertos cambios. Nos habla de todo ello Hiroshima Junji, editor en jefe de la revista desde abril de 2012.

El nacimiento de una revista dedicada a los actores de voz

Seiyū guran puri (abreviado como Seigura) nació en 1994 como publicación trimestral. Desde 1997 pasó a publicarse bimestralmente, y en 2000 se convirtió en una revista mensual, que sale a la calle el día 10 de cada mes. Tiene una tirada cercana a los 20.000 ejemplares. Pese a ser un medio impreso y como tal no poder transmitir lo más atractivo de esta profesión (la voz), en su lugar ofrece entrevistas en profundidad y gravure, fotos con escasa ropa, su principal característica. ¿Cómo comenzó su andadura?

“Hasta ese momento los actores de voz solo habían figurado en artículos de Animage, de la editorial Tokuma Shoten, o New Type, de Kadokawa: grandes revistas mensuales de anime. A veces publicaban alguna entrevista, y los aficionados más entusiastas comenzaron a mostrar interés por ellos. Por aquella época el hijo del editor en jefe estaba en la escuela primaria, y sabíamos que de su clase de 40 alumnos dos de ellos tenían interés en los actores de voz, con lo que llegó a la estimación de que en Japón habría tal vez más de 100.000 posibles aficionados, y decidió fundar la revista. La publicación mostró la personalidad de los actores de voz, algo que hasta entonces no era nada conocido, y cosechó así la fama que tiene hoy día”.

El núcleo principal de los lectores está compuesto por una amplia base de aficionados al anime que van de los diez a los cincuenta o sesenta años. La mayor parte son universitarios o llevan solo un par de años trabajando, con edades cercanas a los veinte años. Los actores de voz que aparecen actualmente en la portada de la revista eran lectores de la misma cuando estaban en la escuela secundaria.



Itō Miku, en la portada y el especial de Seiyū guran puri, de octubre de 2019.

“Desde la fundación de la revista su concepto principal -hablar del trabajo de los actores y las actrices de voz, en toda su amplitud- no ha cambiado, pero dado que en los noventa la mayoría de los aficionados al anime eran hombres la mayor parte de los artículos trataban sobre actrices. Posteriormente se publicaron en varias ocasiones portadas con actores y actrices en grupo, pero no hubo un actor de voz en solitario en la portada hasta cerca de trece años después del primer número de la revista. Desde hace unos tres años, de los doce números que tiene la revista anualmente seis o siete llevan portada de actor. Cuando aparece un hombre en la portada el 70 u 80 % de los lectores tienden a ser mujeres, y viceversa. El motivo por el que ha aumentado el número de lectoras, creo, es el hecho de que el anime y los videojuegos hayan ganado en popularidad, y hayamos llegado a una época en la que se puede decir abiertamente que le gustan los actores o actrices de voz y el anime”.

En el perfil de los actores de voz que aparecen en Seigura, por cierto, no aparece nunca el año en que nacieron. ¿A qué se debe esto?

“Es para evitar el distanciamiento entre el actor y el personaje. Me contaron que, como en ocasiones se trataba de una persona de más de treinta años la encargada de dar vida a un o una estudiante de primaria o secundaria, se decidió no poner esa información para tratar de evitar en cierta medida posibles prejuicios por la edad, y no dañar la imagen”.



El editor en jefe de la revista, Hiroshima Junji.

Una profesión que cambió drásticamente con la llegada de Internet

Sin embargo, en estos últimos años es muy frecuente que se vaya identificando a personajes de anime con ciertos actores, y cada vez son más los actores que interpretan a personajes de edad similar. Los tiempos han cambiado, y con ellos, el trabajo de actor de voz también ha experimentado grandes cambios.

“Hasta ahora los animes de altas horas de la noche se emitían durante tres meses y después se distribuían en DVD, formato en el cual continuaban sus ventas. No obstante, con el comienzo de la distribución de vídeos por Internet y los cambios en las preferencias de los aficionados ese modelo de negocios empezó a desmoronarse, y aparecieron nuevos tipos de beneficios, como los discos de canciones de series cantadas por actores de voz, o sus eventos y conciertos relacionados. Por ello, a partir de 2010 pasó a darse por supuesto que los actores de voz cantaban, bailaban y actuaban en directo. Al mismo tiempo, a medida que se popularizaban los juegos para smartphone crecía la demanda de actores de voz, y la profesión vio cómo se expandía su alcance. En un principio el sueldo de un actor de voz era algo bajo: para un novato una única sesión de grabación podía representar unos 15.000 yenes, y en el caso de una serie regular de cuatro sesiones por semana, unos 60.000. Por eso debían tener otros trabajos alternativos por horas para sobrevivir, pero ahora les llega trabajo de más sitios, de modo que ya no es el caso”.

Los actores de voz ya no solo trabajan con su voz. Es por eso que su demanda es mucho mayor que antes. ¿Qué tipo de personas son los actores de más éxito?

“Hay muchos que trabajan mientras asisten a la universidad. Algo que suelo pensar cuando preparo las entrevistas es que los actores más populares son aquellos capaces de hablar saboreando el mundo en el que habita su personaje. Los que más venden son quienes poseen una cierta profundidad humana y saben decir cosas interesantes. Además muchos son personas completas, como seres humanos individuales y también como miembros de la sociedad. Son muchas las personas involucradas en la producción de un anime, de modo que también es importante que la gente quiera volver a trabajar con uno. Y también, por supuesto, es indispensable tener capacidad de movilización para eventos, conciertos y demás”.

Por otro lado, parece que para ser actor de voz resulta imprescindible ser capaz de “autoproducirse”.

“A diferencia del mundo del entretenimiento, los actores de voz no suelen conseguir trabajo por las actividades de promoción de su agencia, sino que deben enfrentarse al proceso de audiciones para cada obra en la que deseen participar. En nuestra revista creamos anualmente un directorio de actores de voz como cuadernillo adicional para la revista, el cual contaba en su primer año de publicación, 2001, con unos trescientos profesionales, pero que en 2019 ha llegado hasta los 1.430 nombres. No hay agentes suficientes para cubrir este crecimiento explosivo de actores, por lo que son muchos los casos en los que la persona en cuestión debe presentarse al trabajo en solitario. Es decir, que también debe considerar la mejor forma de vender sus talentos. Actualmente nos hallamos inmersos en una época en la que la gente se envía vídeos y mensajes mediante las redes sociales, de modo que es más fácil comprender lo que quieren los aficionados y producirlo uno mismo. Precisamente por eso hay quienes se hacen famosos y se convierten en actores de voz mediante su esfuerzo personal, sin asistir a clases o entrar en una escuela de formación”.

Hay más diferencias con el mundo del entretenimiento.

“Los actores de voz trabajan haciéndose cargo de las voces de sus personajes. Eso quiere decir que por muy guapos o guapas que sean, o por muy bien que canten, si la obra no tiene éxito y los aficionados no se encariñan con su personaje no aumentará la popularidad del actor. Es por eso que hay muchos que sobresalen en alguna técnica, aparte de las de voz, y se hacen famosos, por eso mantienen su actividad principal en el trabajo de actor o actriz de voz. A diferencia del mundo del espectáculo, en el que prima el encanto de lo individual, el atractivo de los actores de voz no reside en su individualidad. Es algo que se ve multiplicado por la fuerza del personaje que encarnan”.

¿Va a crecer la demanda de actores de voz?

Recientemente estos profesionales han empezado a dar conciertos en el extranjero, y aparecen en diversos eventos. ¿Se harán aún más populares en el futuro? ¿Cuánta demanda existe por sus servicios?

“Si reunimos una serie de artículos sobre actores de voz en un libro y organizamos un evento para anunciar su salida a la venta, de cada doscientos asistentes diez serán extranjeros. Considerando que hay entre diez y veinte veces más solicitudes de participación en los eventos, creo que tiene que haber muchos más aficionados extranjeros. Hace unos dos años fui de viaje a Shanghái y Singapur para investigar qué clase de mercado existía para los actores de voz; me di cuenta de que en muchos países de Asia hay muchos aficionados al anime japonés, porque lo ven desde niños. Sin embargo existe una clara barrera lingüística; tengo la impresión de que la popularidad de los actores de voz aún tardará un poco en seguir aumentando”.

Y no obstante, el 70 % de quienes visitan actualmente la página de Facebook de Seigura son extranjeros.

“Personalmente, yo creo que la demanda de actores de voz no va a dejar de aumentar en el futuro. Por ejemplo, si los altavoces inteligentes y otros aparatos similares se desarrollan aún más quizá también se puedan personalizar sus voces con las de algún actor favorito. A medida que aumenta este tipo de demanda el trabajo de los actores aumentará aún más. Además, algunos de aquellos que crecieron viendo anime japonés en el extranjero también crearán sus propias obras de animación. A medida que crezcan esas necesidades también habrá cambios en la industria para hacer frente a los recursos humanos y el capital que vengan del extranjero al mercado del anime”.

Texto: Kuwahara Rika, equipo editorial de Power News.

Imágenes de la entrevista: Imamura Takuma

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el número de la revista Seiyū guran puri correspondiente al 25 aniversario de su fundación (Shufu no tomo Infos))