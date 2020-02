Los estudiantes de intercambio también quieren ser actores de voz

Ser actor o actriz de voz en Japón

Una academia de animación forma extranjeros quieren ser actores de voz para el anime en Japón. ¿Qué aprenden en sus aulas? Yoyogi Animation Gakuin lleva catorce años preparando a los aspirantes a actores de voz en sus centros, tanto en Tokio como en otras regiones de Japón. Nos habla de ello Takeda Shin'ichi, profesor encargado del curso para estudiantes de intercambio.

¿Por qué los estudiantes de intercambio estudian para ser actores de voz?

Son unos quince los alumnos registrados en la clase de voz que da el profesor Takeda a estudiantes de intercambio. Casi todos los que acuden al curso semestral, que se imparte una vez a la semana, se encuentran matriculados en universidades japonesas. El importe total del curso, junto con la matrícula, es de 150.000 yenes. Las clases se dan íntegramente en japonés. El país mayoritario de procedencia es China; también hay estudiantes de otros lugares de Asia, como Taiwán y Hong Kong, y un alumno australiano. El currículo cuenta con lecciones de respiración abdominal, recreación de personajes, técnicas básicas, la forma correcta de leer el guion durante el doblaje, el trabajo con el micrófono y el doblaje de animación.

Todos los alumnos, al parecer, son grandes amantes del anime japonés, y esa es la razón que los llevó a matricularse en este centro.

“Muchos de ellos dicen que disfrutaban de niños algún anime doblado a su idioma materno, y con el deseo de escucharlo en original empezaron a estudiar japonés por su cuenta. Al hacerlo entraron en contacto con una cultura que el doblaje no les había permitido experimentar”, cuenta Takeda.

El día que hablamos con Takeda se realiza una clase de práctica de actuación, utilizando un guion breve con tres personajes. Es el paso final antes de la última clase del curso semestral. La trama del guion se puede resumir así: un chico, tras pelear con su novia, acude a la joyería en la que ella trabaja para comprar un anillo. Los estudiantes, consultando el guion en el que aparecen las frases del chico, la chica y un dependiente de la joyería, actúan mientras Takeda va aconsejando y corrigiendo la pronunciación y la expresividad.

“Es el mismo guion que utilizamos en las clases con japoneses. Para poder ser actor de voz se deben practicar las habilidades necesarias para mostrar los sentimientos. Yo soy actor originalmente, y todavía salgo al escenario en ocasiones. Los profesores del centro, actores y actores de voz reales, enseñamos las técnicas necesarias”.



Cabina de doblaje utilizada durante la clase, donde se aprenden técnicas prácticas.

Afinar el japonés con el anime que les gusta

En el guion hay una parte en la que el chico confunde la talla de anillo de su novia, y ella, sin hablar, le indica que ella usa un ocho. Sin embargo, la estudiante que interpreta a la chica en el ensayo levanta tres dedos -pulgar índice y corazón- para indicarlo. En su país los números se expresan de forma diferente. Takeda le enseña cómo se hace en Japón, usando los dedos de ambas manos.

“Este tipo de diferencias culturales aparecen a menudo durante la clase. De esta manera les voy enseñando sobre la cultura japonesa, pero yo también aprendo sobre otras culturas”.

Se va acercando el final de la clase; todos los alumnos han participado por turnos en la práctica, pero aunque el profesor pregunta si alguien quiere repetir, nadie levanta la mano.

“Este es un problema típico de los estudiantes, tanto japoneses como extranjeros: a muchos de ellos les da vergüenza actuar ante otros. Para ser actor de voz es importante poder actuar en público por mucha vergüenza que nos dé, lograr superar esa timidez. Además, para un actor de voz es necesario articular las palabras con una dicción perfecta. Se trata de expresión vocal, por lo que debe comprenderse sin problemas lo que dicen”.

Antes de establecerse el curso de actuación de voz para estudiantes de intercambio ya había, al parecer, una estudiante estadounidense que asistía a un curso nocturno para japoneses. En la actualidad no trabaja como actriz de voz, pero llegó a pertenecer a una agencia de actores de voz. El hecho de que aumentara la demanda de este tipo de cursos por parte de universitarios extranjeros como ella fue lo que motivó la aparición del curso que imparte Takeda. Sin embargo, solo con completar la clase semanal del curso no es suficiente para convertirse en actor de voz; el curso es un espacio diseñado para corregir el acento, mejorar la dicción y pulir el japonés de los estudiantes. Por eso el profesor recomienda a quienes realmente quieran convertirse en actores que asistan al curso diario.

“Algunos estudiantes que asisten a este curso desean ser actores de voz en su propia lengua materna. En China, por ejemplo, no hay actores de voz como tales, de modo que son los locutores los que se encargan de esos trabajos. Los chicos piensan que estaría bien contar allí también con la industria especializada de la actuación de voz; es porque aquí se puede aprender todo lo necesario para ser actor de voz”.

Este curso semanal para estudiantes de intercambio ha recibido buenas críticas también por el hecho de que los alumnos pueden mejorar su capacidad lingüística en japonés por medio de las series de anime que les gustan.

Hablar por uno mismo: otra importante habilidad para un actor de voz

Recientemente los actores de voz ya no solo se dedican a trabajar con su voz; también participan en eventos y conciertos, y están desarrollando vidas similares a las de las idols. ¿Cómo se enfrentan los centros de formación a estos cambios de la industria?

“Las agencias, y con ellas los actores de voz a quienes representan, están proliferando. Antes existía una situación ambigua en la que, por ejemplo, el mismo actor de voz negociaba el pago con los clientes, pero hoy en día todos tienen agentes, esas tasas están claramente determinadas, y se ha establecido un sistema para hacer frente a los posibles problemas que puedan aparecer cuando, por ejemplo, se publica un DVD de una serie. Además, debido al aumento de las plataformas de distribución de vídeo digital, como Netflix, está creciendo aún más la demanda de los actores de voz, que antes se dedicaban principalmente al doblaje de series y películas extranjeras. Y lo que es más, los actores de voz ahora realizan también actividades antes consideradas competencia exclusiva de las idols, y han comenzado a aparecer en los escenarios, en actuaciones basadas en obras de manga y anime. La academia ha respondido a los cambios ampliando los contenidos de sus cursos y aceptando también a los estudiantes que quieren convertirse en actores de voz con ese matiz de idol”.

En 2017 la academia Yoyogi Animation Gakuin realizó una audición para buscar “idols actrices de voz”, con Sashihara Rino, en aquel momento miembro del popular grupo de idols HKT48, como productora. Las doce seleccionadas comenzaron a recibir lecciones de los profesores de la academia, y formaron el grupo de idols actrices de voz =LOVE (ikōru rabu), con el que debutaron ese mismo año.

“En el curso diario para actores de voz también enseñamos sobre la distribución por medio del servicio de streaming en directo Showroom, centrado en idols y tarentos; últimamente este tipo de artistas lanzan vídeos de manera independiente en Internet. Los actores de voz también deben poder hacer lo mismo, en lo sucesivo. Es por eso que les enseñamos a los estudiantes, usando una cabina individual para la emisión, la forma de aumentar el número de sus seguidores”.



Una cabina individual para aprender sobre la distribución por medio de Showroom.

Incluso los estudiantes de primaria asisten al curso

A medida que se van convirtiendo en idols, los actores de voz son cada vez más jóvenes, y por eso la edad a la que se entra en ese mundo es cada vez menor.

“Antes los adultos se encargaban de hacer las voces de los personajes infantiles, de modo que no había actores menores de edad en la industria; pero ahora sí que hay. A medida que esta profesión se va haciendo más prominente cada vez son más quienes quieren convertirse en actores de voz, cada vez son más los padres que demuestran comprender en qué consiste este trabajo, y cada vez son más los que quieren que sus hijos se dediquen a ello. Por todo esto hace unos dos años establecimos los cursos junior; al curso diario pueden acceder los chicos que han terminado la escuela secundaria, y al curso semanal desde cuarto de primaria. Hay algunos niños que asisten a las clases por decisión de sus padres, que en su día aprendieron en los cursos para adultos”.

Sin embargo, incluso tras terminar el curso diario, al estudiante le falta un último esfuerzo antes de poder convertirse en actor de voz. ¿De qué esfuerzo se trata?

“Aunque entre los actores de voz son muchos quienes tienen buena voz, no se trata simplemente de talento, sino de tener carácter, por lo que la voz no es necesariamente una gran ventaja. Lo más importante es la técnica, la capacidad de actuación y el poder comunicativo. Por mucho que uno pueda actuar, si no puede comunicarse bien con el equipo no podrá trabajar en esto. Es necesario comprender qué le piden para poder actuar”.

Takeda termina con unas palabras sobre lo maravilloso del trabajo de actor de voz.

“Es algo fantástico: además de poder actuar en todo tipo de historias, uno tiene la oportunidad de conocer a mucha gente. Hay todo tipo de experiencias inesperadas. Recientemente los actores han comenzado a participar en conciertos y eventos en el extranjero, algo impensable hace unos años. Aunque la industria de la actuación de voz es muy dura, espero que quienes deseen dedicarse a este trabajo se esfuercen con determinación y no se rindan”.

Texto: Kuwahara Rika, equipo editorial de Power News.

Imágenes: Imamura Takuma.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el profesor Takeda Shin'ichi instruye a estudiantes de intercambio durante su clase “Práctica de técnicas”.)