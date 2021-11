Resonancias históricas de los clanes de Minamoto y Taira

Genpei, la gloria y el prestigio que todos ambicionaron

La serie Kamakura-dono no jū-san-nin (El consejo de los 13 de Kamakura, NHK, 2022), cuenta la vida de Yoshitoki, señor de la casa de Hōjō que, a raíz de su encuentro con Minamoto no Yoritomo, pasó de ser un feudatario de la provincia de Izu a ostentar el poder efectivo sobre todo el país. Entrarán en escena también personajes como Taira no Kiyomori o Minamoto no Yoshitsune. Así entendieron y utilizaron el prestigio de estos dos clanes los tres grandes hombres que dominaron las escena política japonesa durante el periodo de los Países Beligerantes.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский