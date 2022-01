Resonancias históricas de los clanes de Minamoto y Taira

El Consejo de los 13 de Kamakura, historia de un fracaso anunciado

Kamakura-dono no jūsan-nin (“El Consejo de los 13 de Kamakura”), título de la gran telenovela de tema histórico que ha comenzado a emitir NHK, hace referencia al órgano colegiado que se formó para asistir en las tareas de gobierno a Minamoto no Yoriie, que subió al poder tras la repentina muerte de su padre y fundador del shogunato de Kamakura, Yoritomo. La historia nos dice que este tipo de experimentos no suele funcionar, pese a que reaparece cada cierto tiempo.

