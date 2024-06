‘Ramen hakkenden’, un manga sobre la esencia del ‘ramen’ japonés

La cultura japonesa a través del manga

El ramen puede ser considerado hoy en día como un plato nacional en Japón. No obstante, en su origen no formaba parte de la cultura japonesa. Los japoneses han desarrollado este plato hasta convertirlo en una comida adorada por muchas personas. El manga Ramen hakkenden describe la esencia y la actualidad del ramen de una manera sencilla.

La cultura del ramen evolucionó en Japón

Japón es un país insular, separado del continente por un océano. Además, está situado en el extremo oriental, y más allá se encuentra el inmenso océano Pacífico. Se trata, por así decirlo, de un “callejón sin salida cultural”, y el archipiélago fue en su día además el punto más al este en la Ruta de la Seda.

Al no tener fronteras directas con otros países, su historia no ha sido bendecida con la misma estimulación mutua activa que, por ejemplo, existió en Europa. Quizá por este motivo no ha producido muchas ideas e invenciones completamente originales, pero también hay una clara tendencia en juego: cuando se introduce algo de otra cultura, los japoneses se obsesionan con ello y lo adaptan a un nivel que puede sorprender a los creadores.

Esa tendencia de incesante perfeccionamiento cultural se puede ver en el ramen. Originalmente traído de China, se convirtió en un elemento básico de la clase popular japonesa a principios del siglo XX. A partir de ahí, se extendió hasta alcanzar el verdadero estatus de plato nacional, y ahora es un fenómeno mundial.

El amplio horizonte que tiene el ramen es realmente impresionante. Todavía tiene una presencia significativa como una comida barata y popular que la gente puede disfrutar casualmente sola mientras hojea revistas.

Al mismo tiempo, también ha avanzado en el camino del lujo con abundantes ingredientes de lo más variopintos. En 2014, la Guía Michelin de Tokio inició una nueva categoría de ramen, y en 2016 apareció el primer restaurante de ramen con estrella Michelin.

Su popularidad trasciende ahora las fronteras nacionales, con aficionados como el bloguero estadounidense Brian McDuckston que comparten el atractivo del ramen por todo el mundo a través de YouTube. En Tokio, ahora se organizan visitas guiadas para turistas, como la de “comer seis tazones de ramen en tres horas”. Se dice que estos recorridos tienen un gran éxito. Además, cada región de Japón tiene su propia cultura del ramen.



El estándar en Japón ha sido durante mucho tiempo el ramen con sabor a salsa de soja, también conocido como chūkasoba, pero hoy en día hay demasiados sabores diferentes para clasificar. (PIXTA)

¡El ramen tiene su propio género dentro del mundo del manga!

Con una base de aficionados tan grande, naturalmente en Japón existe manga que trata sobre el mundo del ramen. Tales obras cuentan con una larga historia. Totsugeki rāmen (¡A por el ramen!), de Mochizuki Mikiya, serializado en la revista Shōnen Jump en la década de 1970, fue el primer manga de ramen. El plato ya era popular entre los niños en aquellos tiempos.

En la década de 1980, el popular manga gastronómico Oishinbō (historia de Kariya Tetsu, dibujo de Hanasaki Akira) y Cooking Papa (Ueyama Tochi) trataron historias sobre ramen. En la serie de ‘La guerra del ramen’ de Oishinbō de principios de la década de 1990 aparecieron personajes como el jefe de un Instituto de Investigación de la Cultura del Ramen o los Tres Mosqueteros del Ramen. Se sabe que, en ese momento, la cultura del ramen era ya una manía para algunos aficionados.

A finales del siglo XX apareció un manga que abordaba el ramen como un género propio. Hablamos de Ramen hakkenden, que significa aproximadamente “cuentos del descubrimiento del ramen”, y que fue serializado en la revista Big Comic Superior de Shōgakukan a partir de 1999. La historia es obra de Kube Rokurō, y el dibujo está a cargo de Kawai Tan. También acredita al crítico de ramen Ishigami Hideyuki, conocido como “el hombre con el paladar divino”, como colaborador. La obra se hizo ampliamente conocida gracias a mensajes tales como “¡Hay un manga de ramen para leer!” o “¡Este es un delicioso manga de ramen!”, y terminó dejando una importante huella en la historia del cómic japonés.

El protagonista de Ramen hakkenden es Fujimoto Kōhei, un veinteañero empleado de una empresa comercial llamada Daiyū Shōji. Fujimoto no se esfuerza mucho en su trabajo y siempre se asegura de salir a las cinco de la tarde. Nadie cree que sea un buen empleado, pero él tiene un sueño: quiere regentar un restaurante de ramen.

Para hacerlo realidad, comienza a entrenarse por su cuenta y por la noche pone un puesto callejero de ramen. Su trabajo diario solo le sirve para ganar el capital suficiente para abrir un local de fideos adecuado.

Japón ya había dejado atrás el viejo pensamiento de: “Si lo das todo a tu empresa, tu empresa cuidará de ti toda la vida”. Era una época en la que la gente comenzaba a considerar las empresas en las que trabajaban como una herramienta para su propio plan de vida.

A medida que su obsesión por el ramen crece, Fujimoto se esfuerza por aprender a preparar el plato. Aunque todavía no está al nivel de un verdadero profesional, tiene abundantes conocimientos y un paladar dotado. Al mismo tiempo, su sección laboral planea entrar en la industria gastronómica y el ramen irrumpe así en su trabajo diario.

Esto quiere decir que ahora lidia con el ramen tanto en su vida privada como en su oficina. Ese entorno permite que Ramen hakkenden comparta no solo el desarrollo histórico del ramen en Japón, sino también el progreso del nacimiento de nuevas tendencias locales e innovaciones en sabor y textura; el lado oculto de la industria del ramen, como el uso de caldo producido y distribuido en masa; y una comparación con otras variedades de fideos, como el soba, que ya han alcanzado una madurez más completa. Es una rica fuente de información que aporta un disfrute aún más profundo del ramen.

Gracias a este manga, el lector podrá entrar en cualquier restaurante de ramen, ya sea una cadena o un viejo local de cualquier rincón, y disfrutar de estos fideos con una visión renovada.



Ichiran, una cadena popular entre los turistas internacionales que visitan Japón, ha comenzado a expandirse en el extranjero, con locales en Nueva York y otros lugares. El estilo de comer en un mostrador con separadores entre los asientos causó un gran revuelo cuando se introdujo por primera vez en Japón

Una figura clave para entender el boom del ramen

En el manga, Fujimoto se enfrenta a una gran barrera, una suerte de “jefe final”: Serizawa Tatsuya. Este personaje es el propietario del restaurante Ramen Seiryūbō y también trabaja como coordinador de alimentos. Su estrategia mediática es esmerada, lo que lo convierte en una especie de figura destacada del boom del ramen.

Sin embargo, incluso siendo un hombre de negocios serio, también es un profesional del ramen con el espíritu de un artesano, hasta el punto de que se afeita la cabeza para asegurarse de que no caiga ni un solo cabello en su sopa.

La creación de este personaje, Serizawa, aporta un sabor más profundo y diverso al Ramen hakkenden.

¿Es correcto siempre, sin importar la situación, hacer ramen con pasión y atención meticulosa? ¿Los aficionados incondicionales son siempre bienvenidos incondicionalmente?

Para uno que no sea profesional, las respuestas a estas preguntas podrían ser un “sí” rotundo. Pero para un verdadero profesional que prepara ramen, también es necesario un punto de vista empresarial.

En vez de un sabor delicado que solo unos pocos clientes podrían apreciar, ofrecer un ramen concentrado fácil de entender para todo el mundo puede ser la opción correcta como negocio.

Serizawa dice de los fanáticos que son más quisquillosos con sus conocimientos que con el sabor del ramen: “¡No están comiendo ramen, están comiendo información!” Pero si el uso de ese fandom tiene valor en esta era de internet, lo usará. Esa es su actitud.



Serizawa Tatsuya se ha convertido un personaje tan popular en la serie que sus frases están en camisetas y otros productos. ©COSPA ©Midorio Kubu, Hitoshi Kawai/Shogakukan.

¿Un profesional experimentado y curtido? ¿O un aficionado con una técnica extremadamente buena? Serizawa entra a menudo en conflicto con Fujimoto, lo que desemboca en un duelo de ramen. Finalmente, las dos partes se enfrentan en un gran escenario con la participación de los medios de comunicación.

Serizawa es una figura importante para Fujimoto. A pesar de su extraordinario conocimiento y pasión por el ramen, este último sigue siendo solo un aficionado. Se gana la vida con el trabajo de oficina, y no puede discutir el hecho de que el ramen sigue siendo solo un pasatiempo para él. Finalmente, se da cuenta de que Serizawa siempre ha sido su guía.

Ramen hakkenden está ambientado a mediados de la década de 1990, una época en la que el ramen estaba evolucionando en Japón como una cocina única y creativa. A partir de ahí, continuó en dos series bajo el título Ramen saiyūki. El contenido cambia a medida que sigue el desarrollo de la historia del ramen más allá de las fronteras nacionales y continúa transmitiendo los atractivos del plato.

Pero, ¿qué es realmente el ramen? Serizawa dice lo siguiente: “Todo se reduce a la pasión en sí de crear algo real a partir de lo falso”.

La historia y la tradición del ramen, como cocina creativa, siguen siendo poco profundas en comparación con la cocina francesa, china o tradicional japonesa. De hecho, nació como un alimento de masas. En Oishinbō, el personaje goloso Kaibara Yūzan evaluó el ramen como una comida vulgar. Y desde su punto de vista, bien podría ser así. El uso de la palabra “falso” por parte de Serizawa podría tener sus raíces en la misma razón.



En abril de 2023, los miembros de la Dieta Nacional establecieron Federación Parlamentaria de Promoción de la Cultura Ramen con el objetivo de fomentar la revitalización regional a través del ramen local. (Jiji Press)

Similitudes entre el ramen y el manga

Pero el ramen todavía tiene todo el potencial de un campo nuevo e inmaduro. Cambia día a día con una energía dinámica para mostrar un sinfín de nuevos desarrollos.

Eso me hace recordar algo más sobre Japón. De hecho, es el manga. La historia y la tradición del manga aún son poco profundas, y esta forma de arte nació como un simple entretenimiento de las masas, sin ninguna pretensión de expresión intelectual. Aquellos como Kaibara Yūzan, que valoran la cultura de la corriente principal, bien podrían devaluar el manga (¡aunque él mismo es un personaje de una obra de este tipo!).

Pero la pasión que la gente vierte en el manga lo ha convertido en un medio con seguidores acérrimos por todo el mundo. Y el manga comparte con el ramen el proceso de ir puliendo la cultura recibida del extranjero, con personajes europeos como Sherlock Holmes o Arsene Lupin, por ejemplo, o estilos expresivos tomados de los cómics estadounidenses.

El autor del artículo está convencido de que los creadores de Ramen hakkenden trabajaron en su manga desde la convicción de que el manga “es lo mismo”.

Ahora, de la misma manera que el ramen en sí, el manga sobre ramen está creciendo en diversidad. Hay obras que representan a chicas de instituto amantes del ramen, guías de tiendas de ramen a través de manga, historias de artesanos del ramen o dramas de personas cuyas vidas han sido cambiadas por el ramen. Ahora hay todo tipo de manga sobre ramen.

El ramen va a convertirse en un “sabor” imprescindible en el mundo del manga y tendrá una presencia cada vez más importante.

Fotografía del encabezado: Ramen hakkenden fue serializado en la revista Big Comic Superior de Shōgakkan de 1999 a 2009. En formato de libro se publicó en 26 volúmenes. Después de que terminó la primera serie, la historia continuó en dos series diferentes bajo el título de Ramen saiyūki, con la última que sigue hoy. (Fotografía del Departamento Editorial de nippon.com)

(Traducido al español del original en japonés.)