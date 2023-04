Un pequeño supermercado móvil para promocionar Namie como “La ciudad del Hidrógeno”

“Fukushima, costa de la innovación”, el futuro de Hamadōri

Una de las áreas prioritarias de la iniciativa “Fukushima, costa de la innovación” es la energía renovable. La ciudad de Namie aspira a convertirse en una urbe sin emisiones de carbono utilizando el Campo de Investigación de la Energía del Hidrógeno de Fukushima (FH2R), una instalación que convierte la energía solar en hidrógeno.

Conversión de energía renovable en hidrógeno para almacenarlo

Los paneles solares alineados cerca del mar en la ciudad de Namie, en la prefectura de Fukushima, son diferentes de las megacentrales solares que se han hecho comunes en los últimos años. En el Campo de Investigación de la Energía del Hidrógeno de Fukushima (FH2R), la energía solar se utiliza para producir hidrógeno.



Los paneles solares de FH2R se extienden en una superficie de 180.000 m2.



Un enorme depósito de hidrógeno está rodeado de paneles solares.

Tras el accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, causado por el Gran Terremoto del Este de Japón, el desarrollo de instalaciones de generación de energía megasolar y eólica se ha acelerado. Especialmente en Hamadōri, directamente afectada por la catástrofe nuclear, el uso de energías renovables se ha convertido en un área prioritaria dentro de la iniciativa “Fukushima, costa de la innovación” del Gobierno.

Sin embargo, la cantidad de electricidad generada por la energía solar y eólica depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y de la hora del día. Los avances en el almacenamiento de electricidad son esenciales para solucionarlo, pero las baterías de capacidad ultragrande que pueden utilizarse en las instalaciones de generación eléctrica tienen muchos problemas técnicos, como las altas tasas de autodescarga, además de los elevados costes de instalación.

FH2R opera una de las mayores unidades de producción de hidrógeno del mundo, alimentada por una megaplanta solar con una potencia de 20 MW (megavatios). Electroliza agua y convierte la energía en hidrógeno para su almacenamiento. El hidrógeno, el más ligero de los elementos químicos, genera electricidad al unirse con el oxígeno, por lo que todo lo que se produce es agua, una energía limpia con cero emisiones de CO₂. Si se comprime y se envasa en tanques, es posible el almacenamiento a largo plazo y se facilita el transporte a larga distancia.



Exposición dentro del FH2R sobre los pasos a dar para alcanzar una sociedad que utilice el hidrógeno.



La gigantesca unidad de producción de hidrógeno puede producir hasta aproximadamente 2.000 Nm³ de gas hidrógeno por hora.

En funcionamiento normal, la planta produce 1.200 Nm³ (metros cúbicos en condiciones normales) de hidrógeno por hora, cuya cantidad por día es suficiente para abastecer a 150 hogares durante un mes o llenar 560 vehículos eléctricos de células de combustible (FCEV, por sus siglas en inglés). El hidrógeno producido se almacena en un depósito de gas y se comprime después de eliminar las impurezas mediante un purificador. Después se introduce en remolques de hidrógeno gaseoso y otros vehículos y se transporta a otros lugares de la prefectura de Fukushima, principalmente a la zona de Hamadōri.



Depósitos de gas hidrógeno con una capacidad de 150 metros cúbicos.



Remolques de gas hidrógeno que pueden llenarse con 240 kg de hidrógeno comprimido a 200 veces la presión atmosférica.



El hidrógeno fabricado por FH2R también se utilizó en algunas antorchas del relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en 2021.

Promover la ciudad del hidrógeno y mejorar el acceso a las compras

La ciudad de Namie, sede del FH2R, se propone llegar a ser “la ciudad del hidrógeno” y aspira a conseguir una ciudad con cero emisiones de carbono mediante el uso de este elemento. Además de la instalación de una sencilla estación de hidrógeno para vehículos oficiales en el Ayuntamiento, se han instalado pilas de combustible de hidrógeno puro que generan electricidad en el puesto de carretera de Namie y en las instalaciones de baños calientes Ikoi no Mura Namie, con el fin de promover el uso del hidrógeno junto con el FH2R.

La furgoneta de venta ambulante del supermercado Aeon Namie que circula en Namie y la vecina ciudad de Futaba, al sur, es el medio más destacado para la promoción de la “ciudad del hidrógeno”. El colorido vehículo, que tiene escrito con grandes letras que “funciona con hidrógeno”, también opera frente a la estación JR de Futaba y cerca del Museo del Legado del Gran Terremoto del Este de Japón y del Desastre Nuclear (ciudad de Futaba), por lo que es posible que hoy forma parte del paisaje del lugar.

Nitta Shin’ya, gerente del supermercado Aeon Namie, afirma: “Cuando conduzco esta furgoneta, la gente me dice: ‘La he visto en las noticias’ o ‘¿Funciona con hidrógeno?’ Me alegra ver que con la furgoneta empieza la interacción con la población local”.



Ventas en el Ayuntamiento de Futaba que se encuentra en la salida este de la estación.



La furgoneta de venta ambulante, de diseño colorista, llama mucho la atención en la ciudad. En la parte trasera del vehículo hay un gran cartel que reza “Funciona con hidrógeno”.

La orden de evacuación se levantó en la parte central de la ciudad de Namie, donde se encuentran el ayuntamiento y otros edificios, el 31 de marzo de 2017. La población residencial se ha recuperado hasta alcanzar los 2.000 habitantes, pero sigue siendo menos de una décima parte de los 22.000 que había antes de la catástrofe.

La tienda Aeon Namie abrió en julio de 2019 en respuesta a la petición de los habitantes. Como único supermercado de la zona, apoya la vida de los retornados y los recién llegados. La furgoneta de venta ambulante equipada con células de combustible de hidrógeno se adoptó en junio de 2022 gracias a la colaboración entre Aeon Tōhoku, la ciudad de Namie, la ciudad de Futaba y Toyota Motor Corporation. La evacuación de toda la ciudad de Futaba se levantó a finales de agosto del mismo año, y aún no hay ni siquiera tiendas de 24 horas en la ciudad. La falta de establecimientos para comprar es motivo de preocupación para los que quieren regresar o emigrar a las dos ciudades. Además de resolver este problema, la empresa pretende utilizar el hidrógeno de FH2R para “crear una futura ciudad sostenible”.

“Aunque el supermercado Aeon Namie es pequeño, hemos intentado estar cerca de la población local, enriqueciendo nuestra gama de productos en la medida de lo posible, por ejemplo, añadiendo una cocina en respuesta a las peticiones de vender pescado fresco. Aun así, algunas zonas están lejos del comercio y hay muchas personas mayores que no tienen automóvil. La furgoneta de venta ambulante nos ha permitido llevar nuestros productos a esas personas”, nos cuenta el gerente Nitta.



El supermercado Aeon Namie ofrece una gama de productos que satisfacen las necesidades de los habitantes de la ciudad. Los productos que no estén disponibles se pueden encargar en las tabletas de la tienda.



Nitta Shin’ya, gerente del supermercado Aeon Namie.

Un pequeño supermercado que circula por el bienestar de la comunidad

La furgoneta de venta ambulante se reposta una vez cada dos días en una sencilla estación de hidrógeno situada en el Ayuntamiento de Namie, justo enfrente de la tienda. La operación puede realizarla una sola empleada y se completa en unos tres minutos, no muy diferente de repostar un vehículo de gasolina. La máquina forma parte de un experimento práctico, en el que el sistema reconoce la demanda prevista de hidrógeno y, cuando se reduce la cantidad almacenada, el FH2R lo reabastece por la ruta y en el momento más adecuado.



La furgoneta repostando hidrógeno en el Ayuntamiento de Namie.



Las estaciones sencillas pueden ser atendidas fácilmente por el personal del supermercado.

El vehículo está especialmente diseñado para transportar hasta 500 artículos, con un peso aproximado de 150 kg, y está equipado con almacenamiento refrigerado, congelado y térmico. Además de comidas para llevar, bebidas y productos frescos, la furgoneta también transporta alimentos congelados, condimentos, envoltorios de plástico, detergente, cepillos de dientes y mascarillas, lo que la convierte en un verdadero supermercado pequeño móvil.

Y la circulación es silenciosa y potente. El gerente Nitta nos comentó que una vez lo condujo por la autopista hasta Kōriyama y era muy ágil.



También hay bebidas calientes durante el invierno.



La puerta trasera se abre para extraer los estantes de exposición. Dispone de una gama completa de condimentos, conservas y alimentos envasados y esterilizados.

La furgoneta de venta ambulante funciona durante cinco días laborables y visita once puntos de venta distintos en días diferentes. El viernes de nuestra visita, llegamos por primera vez hacia las 10 de la mañana frente al Centro de Intercambios Industriales de la ciudad de Futaba.

En cuanto empieza a colocarse la mercancía, los empleados del restaurante del centro de intercambio acuden corriendo a por los ingredientes que faltan. Las comidas para llevar, el pan y los fideos envasados son muy populares aquí. Los trabajadores de la reconstrucción y el personal del Museo del Legado del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear adyacente se reúnen aquí uno tras otro.



La venta se realiza frente al Centro de Intercambio Industrial, que sirve de punto de información para Hamadōri, y el Museo del Legado del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear.



El personal del restaurante que acude a comprar puerros conoce a la vendedora. Ambos disfrutan de la conversación.

Todos los días, a partir de las 11:30 horas, operan en el recién construido Ayuntamiento de Futaba, frente a la estación. La furgoneta de venta ambulante de hidrógeno es silenciosa y no emite gases, por lo que aparcar frente a la entrada principal no supone ningún problema. Además de comidas para llevar, aquí hay una gran demanda de golosinas y café, por lo que incluso se ha cambiado la forma de exponerlos desde la fachada del Museo del Legado del Gran Terremoto del Este de Japón y del Desastre Nuclear.

A las 12:30 horas, la furgoneta regresa al supermercado y vuelven a cargar la mercancía. Por las tardes, los vendedores visitan el polígono industrial de Tanahashi y las viviendas de la ciudad de Kiyohashi, de modo que “aumentan la cantidad de alimentos frescos para uso doméstico”. La selección de productos cambia según el lugar y la hora del día, y también se preparan productos que han sido solicitados la semana anterior. “Vender fuera en esta época del año es duro por el frío, pero resulta gratificante ver las caras de felicidad de nuestros clientes”, dice el personal de venta.



Exposición destacada de las golosinas y bebidas más vendidas.



A la hora de comer, los empleados del Ayuntamiento siguen saliendo a por sus almuerzos.

La difusión de una sociedad del hidrógeno, un nuevo atractivo para Namie

Al ver las instalaciones del FH2R y la operación de la furgoneta de venta ambulante, pudimos comprobar el gran potencial de la energía del hidrógeno, pero también vimos los retos que hay que superar para que se generalice su uso. Además del elevado coste de preparación de las estaciones de hidrógeno comerciales, el hidrógeno de 70 MPa (comprimido a 1/700) que se gestiona debe contar con un supervisor de seguridad que cumpla los estrictos requisitos de la Ley de Seguridad de Gases a Alta Presión. Por este motivo, la presión de llenado en estaciones sencillas como la del Ayuntamiento se ha reducido a la mitad, de modo que no sea necesario que haya una persona cualificada en la estación.

A pesar de estos obstáculos de costes y recursos humanos, la primera estación comercial fija de hidrógeno de Namie, en la región de Sōsō, abrió sus puertas en diciembre de 2022. El gerente Nitta afirma: “Podemos utilizar la sencilla del ayuntamiento a diario y la estación cuando necesitemos ir más lejos”. El uso del hidrógeno no deja de progresar: “Se ha vuelto aún más cómodo”, afirma.



El hidrógeno FH2R también se utiliza en la estación de hidrógeno de Namie recién inaugurada.

Y añade: “Creo que para reconstruir la ciudad de verdad, en lugar de que las cosas vuelvan a ser como antes, hay que crear nuevo atractivo en Namie y aumentar el número de nuevos residentes. Espero que el uso del hidrógeno se extienda más y se convierta en uno de los atractivos de la ciudad”.

A la pregunta de si el papel de la furgoneta de venta ambulante terminaría con el aumento de supermercados y tiendas de conveniencia a medida que avanza la reconstrucción de la ciudad, Nitta responde: “El supermercado Aeon Namie seguirá satisfaciendo las necesidades y demandas de los clientes locales. Creo que así es como podemos ayudar a la reconstrucción, y por eso también tenemos que cambiar. La furgoneta seguirá desempeñando un papel activo, por ejemplo, centrándose en la venta a domicilio para que los ancianos puedan volver a casa con tranquilidad”.

Aeon Namie planea aumentar el número de rutas de venta ambulante en el futuro, incluyendo la visita a las viviendas de reconstrucción que se están construyendo en el lado oeste de la estación de Futaba.



Se están construyendo viviendas públicas cerca de la salida oeste de la estación de Futaba. Es poco probable que la necesidad de la furgoneta de venta ambulante desaparezca en un futuro próximo.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Furgoneta de venta ambulante de Aeon Namie llenándose de hidrógeno en el Ayuntamiento de Namie. Fotografías de Hashino Yukinori, de nippon.com)