Ōtsuka (JY12): ¿una tumba antigua, una atalaya o un hito?

¿Qué hay en un nombre? Las estaciones de la línea Yamanote

La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. La undécima entrega de la serie se la dedicamos a Ōtsuka y, para desvelar el origen del nombre, analizaremos qué significa el segundo carácter de los dos que lo componen (塚) y dónde se encontraba en el pasado. El JY12 del título corresponde al código que asigna a la estación la compañía JR East.

La confusión en torno al nombre de la estación de Ōtsuka

La estación de Ōtsuka de la línea Yamanote se inauguró el 1 de abril de 1903. Como parte del tramo entre Tabata e Ikebukuro de la línea de Nippon Tetsudō, empezó a funcionar el mismo día que las estaciones de Ikebukuro y Sugamo. La fotografía de abajo muestra el andén en 1925. Se usaban los viejos raíles importados de Occidente en la era Meiji (1868-1912) como pilares para aguantar el techo.



El andén de la estación en 1925. (Colección del Museo del Ferrocarril)

Al principio, el tramo entre Tabata e Ikebukuro de Nippon Tetsudō se diseñó con una ruta distinta a la que actualmente recorre la línea Yamanote (Nihon Tetsudō Ikebukuro Teishajō secchi ikisatsu ni kansuru kōsatsu, Estudio sobre el establecimiento de la parada de Ikebukuro de Nippon Tetsudō / Seikatsu to bunka: Toshima Kuritsu Kyōdo Shiryōkan Kenkyū Kiyō, Cotidianeidad y cultura: el boletín de investigación del Museo de Historia de Toshima).

Si las obras hubieran seguido el proyecto inicial, saliendo de Mejiro la vía habría girado hacia el este antes de Ikebukuro y habría continuado hasta Sugamo pasando por una estación de Ōtsuka que se preveía construir en la zona de la actual estación de Shin-ōtsuka de la línea Marunouchi del Metro de Tokio. Sin embargo, cuando decidieron inaugurar la estación de Ikebukuro, el recorrido se amplió hacia el norte y Ōtsuka se construyó donde se encuentra ahora, más al norte de donde se había proyectado al principio.

La línea gruesa de color verde representa el mapa de la línea Yamanote según el diseño inicial. El plan era que, tras salir de Mejiro, la línea girara al este en un viaducto apodado Bikkuri Gādo que está al sur de la estación de Ikebukuro para seguir recto hacia la zona donde hoy se encuentra la estación de Shin-ōtsuka.

El nombre Ōtsuka tiene su complicación. Si la estación se inauguró en el entonces barrio de Miyanaka del municipio de Sugamo, ¿no hubiera sido más adecuado que, ya que iba a situarse al oeste de Sugamo, la bautizaran como Nishi-sugamo (‘Sugamo oeste’) o bien como Miyanaka, como su barrio?

Se desconoce el origen del topónimo Miyanaka (宮仲), pero, partiendo de que miya (宮) significa ‘santuario sintoísta’, debe de referirse al santuario Tenso del pueblo de Sugamo (Minami-ōtsuka 3-chōme, distrito de Toshima). Miyanaka ya no existe como topónimo, pero sobrevive en el nombre del puentecito Miyanaka-bashi, que pasa por encima de la Yamanote en el tramo entre Ōtsuka e Ikebukuro, así como en el pequeño parque infantil de Miyanaka-kōen, que está en Kamiikebukuro.

Así pues, ¿de dónde sale el nombre de la estación de Ōtsuka? Si bien la estación se halla en el distrito de Toshima, el Ōtsuka original está en el de Bunkyō. A unos 700 metros al sur de la estación de Ōtsuka, en un área aún más meridional que la estación de Shin-ōtsuka de la línea Marunouchi, está el barrio de Ōtsuka, que consta de seis sectores (chō). Es una animada zona de estudiantes con instituciones como la Universidad Femenina de Ochanomizu y su instituto de bachillerato, el campus de Tokio de la Universidad de Tsukuba y su instituto de bachillerato o la Universidad Femenina de Atomi. También están allí el templo Gokoku-ji y el cementerio de Toshimagaoka para la familia imperial.

Cerca de la estación de Myōgadani de la línea Marunouchi del Metro de Tokio, en el sector 3-chōme del barrio de Ōtsuka, hay incluso un monumento que reza: “Lugar de nacimiento del topónimo Ōtsuka”. Se erigió en 1971 en el antiguo emplazamiento del Colegio Imperial Femenino (actual Universidad Femenina de Sagami) y la inscripción es obra de Uno Tetsuto (fallecido), profesor emérito de la Universidad de Tokio e investigador de filosofía china. Más adelante analizaremos el texto con más detalle.

Aunque no se sabe cómo llegó a suceder, se otorgó el nombre Ōtsuka a una estación de la línea Yamanote que se construyó lejos de la zona del topónimo original.

En la actualidad, el barrio al norte de la estación de Ōtsuka en la Yamanote se llama Kita-ōtsuka y el que está al sur, Minami-ōtsuka. Ambos pertenecen al distrito de Toshima. Aunque su ubicación relativa a la estación parece clara y lógica, el barrio de Minami-ōtsuka del distrito de Toshima resulta lindar con el norte de un barrio llamado Ōtsuka que pertenece al distrito de Bunkyō: un auténtico lío.

Según el investigador cartográfico Imao Keisuke, los topónimos Kita-ōtsuka y Minami-ōtsuka del distrito de Toshima nacieron en 1969. Para entonces ya existía un barrio llamado Ōtsuka en el distrito de Bunkyō. Imao señala que bautizaron los nuevos barrios a pesar de ello y critica: “Seguramente los responsables (de los distritos) no se comunicaban; un error típico de unas políticas de toponimia mediocres” (Ekimeigaku nyūmon, Introducción a la toponimia de las estaciones).

Una cosa es cierta: cuando se comentan curiosidades sobre la toponimia de Tokio, siempre se menciona el caso de Ōtsuka.

Tierra natal de un personaje de Nansō satomi hakkenden

La antigüedad del topónimo Ōtsuka está documentada en la corografía Shinpen Musashi fudokikō, que explica que en 1697 se tomó una parte de los pueblos de Sugamo, Zōshigaya y Koishikawa para crear el pueblo de Ōtsuka, incluido en los terrenos del templo Gokoku-ji.

Además, el hecho de que en la novela Nansō Satomi hakkenden, escrita por Kyokutei Bakin en la era Bunka (1804-1818), uno de los protagonistas ―Inuzuka Shino― nazca en “la localidad de Ōtsuka de la provincia de Musashi” hace pensar que era un lugar ampliamente conocido a finales del periodo Edo (1603-1868).



Grabado que representa a Inuzuka Shino, héroe de la novela Nansō satomi hakkenden (título: Kiso rokujūkyūeki Tarui Kinren-ji Inuzuka Shino). (Biblioteca Nacional de la Dieta)

En cuanto al significado de Ōtsuka, si atendemos al sentido literal de los caracteres que componen el topónimo (大塚), sería ‘gran montículo’. Sin embargo, existen varias teorías que otorgan un sentido distinto al segundo ―‘tumba antigua’, ‘atalaya’, ‘hito’― y que explicamos a continuación.

Teoría de la “tumba antigua”

Esta teoría corresponde a la inscripción antes mencionada sobre el lugar de nacimiento del topónimo. Antiguamente, en el lugar en cuestión habría habido un pequeño santuario sin sacerdote residente rodeado de grandes árboles que supuestamente era una tumba prehistórica que formaba “un gran montículo”, como indican literalmente los caracteres del nombre.

Teoría de la “atalaya”

Esta segunda teoría (expuesta en el atlas Edo zusetsu) identifica Ōtsuka como una de las siete atalayas de vigilancia construidas por Ōta Dōkan (1432-1486), un general de finales del periodo Muromachi (1333-1573), para prepararse para luchar. Dōkan fue quien construyó los cimientos del castillo de Edo antes de que Tokugawa Ieyasu ascendiera al poder.

Teoría del “hito”

Esta última teoría atribuye el origen del topónimo a los hitos que se colocaban para los viajeros en los terrenos de las residencias de los daimios del periodo Edo. En las cercanías de Ōtsuka, el clan Doi del dominio de Koga (prefectura de Ibaraki) recibió una residencia en Keiseigakubo (actual Komagome), mientras que el clan Morikawa del dominio de Oyumi (prefectura de Chiba) recibió otra en Kohinata. Aunque se desconocen los detalles, se dice que había un hito en una de ellas o bien en ambas (fuentes: Nankō chawa y Gofunai bikō). También existe la teoría de que aquel hito estaba en el terreno de dominio de Mito, una de las tres ramas más nobles del clan Tokugawa (Edo meisho zue, Mapa de lugares famosos de Edo).

Aunque no se ha confirmado, yo me decanto por la teoría de la tumba antigua, dado que el carácter de tsuka (塚) incluye el sentido de ‘tumba’ y existen tumbas antiguas llamadas ōtsuka en el distrito de Chichibu (Saitama), en Toyonaka (Osaka) y en Kurashiki (Okayama). Considerando este dato, no sería extraño que en Tokio hubiera otro sepulcro ancestral donde se enterraran los restos de personas poderosas.

Desviándonos un poco del tema que nos ocupa, la Universidad Femenina de Ochanomizu, situada en el barrio de Ōtsuka del distrito de Bunkyō, en un principio se hallaba en Ochanomizu y, cuando la reubicaron en 1932, se llamaba Escuela Normal Superior Femenina de Tokio. En 1949, cuando la escuela cambió de nombre, la bautizaron en honor al lugar de su fundación en vez de ponerle Universidad Femenina de Ōtsuka en alusión a su nuevo barrio. Esto se debió a que los responsables de la institución se opusieron al nombre porque tsuka tenía el significado de ‘tumba’ (Chikei o kanjiru ekimei no himitsu - Tōkyō shūhen, Los secretos de los nombres de estación que evocan la topografía: zona de Tokio).

El monumento a una emprendedora social que sobrevive en un barrio de alterne

Centrémonos de nuevo en la estación de Ōtsuka de JR para hablar de lugares destacados poco conocidos de sus vecindades.

Aunque cueste de creer, antes de la Segunda Guerra Mundial los alrededores de la estación de Ōtsuka eran una zona más próspera que Ikebukuro. En 1911 se estableció una parada del tranvía de la compañía Ōji Denki Kidō (Ōji Densha) junto a la estación que mejoró radicalmente las conexiones de transporte y el barrio se desarrolló como distrito de entretenimiento.

Ōtsuka es la única estación de la línea Yamanote que conecta con el tranvía en la actualidad y la parada con la que tiene correspondencia es Ōtsukaekimae, de Tokyo Sakura Tram (línea Toden-Arakawa).



La parada Ōtsukaekimae de Tokyo Sakura Tram queda bajo el paso elevado de las líneas de JR. (Pixta)

El barrio de ocio de Ōtsuka se conocía como Sangyōchi (‘zona de los tres negocios’), en referencia a los tres negocios que reunía un barrio rojo: la restauración, el alquiler de salas y las casas de geishas. Saliendo por la salida sur de la estación Ōtsuka, hacia el este, sigue habiendo una calle llamada Ōtsuka Sangyō-dōri donde quedan unos pocos establecimientos de comida como restaurantes de sushi o de cocina tradicional japonesa.

En una esquina de la calle está el parque infantil de Minami-ōtsuka 1-chōme, donde se alza un pequeño monumento dedicado a Maruyama Chiyo, una emprendedora social que dedicó su vida a dirigir un centro de cuidado infantil y a educar a personas sordas desde la década de 1910 hasta la de 1960.

En 1913 Maruyama montó un centro infantil de día y se convirtió en su directora. En 1928 cambiaron el nombre de la institución a Nishimado Gakuen y la trasladaron a Sangyōchi. Quedaba a solo 100 metros de donde más tarde se fundaría el parque infantil de Minami-ōtsuka 1-chōme.

Se cree que seguramente el centro infantil se encargaba de los hijos de las trabajadoras de Sangyōchi. El monumento creado en su honor a Maruyama en el parque reza: “La profesora Maruyama Chiyo fue una madre para muchos niños de este barrio”.

Por otro lado, saliendo de la estación y yendo hacia el oeste, se llega a Utsusemi-hashi, un viaducto de la línea Yamanote. Según las anécdotas de Miyanaka kaiwai mukashibanashi que se contaban entre los ancianos de Ōtsuka (Sugamo no mukashi: dai 3 shū, El pasado de Sugamo: volumen 3), utsusemi son los caparazones vacíos que dejan las cigarras al mudar de piel.



Utsusemi-hashi es un viaducto por debajo del cual pasa el tramo de la línea Yamanote que conecta Kita-ōtsuka y Minami-ōtsuka.

En aquellos tiempos era una llanura con vistas espléndidas, desde donde se observaba incluso el monte Fuji o el monte Tsukuba, que atraía a poetas y pintores. Probablemente fueron esos artistas quienes otorgaron a los caparazones de las cigarras enganchados a los pinos rojos el poético nombre de utsusemi, es decir, ‘cigarras vacías’.

En el santuario Shusse Inari, a unos 200 metros del Utsusemi-hashi, crecen pinos rojos. Existe una creencia popular según la cual el emperador Meiji estuvo allí, vio los caparazones de cigarra y los llamó utsusemi, pero es casi impensable que un emperador acudiera a tal lugar. No se sabe qué tiene de cierto la anécdota.

Lo que sí es cierto es el que emperador Meiji compuso un poema que dice: “Yoyogi, con su Utsusemi, es un lugar tranquilo y sereno como ningún otro en la capital”. Se refería al jardín de la antigua residencia del clan Ii en Yoyogi, que ahora forma parte del recinto del santuario Meiji. Probablemente se creyera erróneamente que el Utsusemi del poema era el de Ōtsuka.

El efímero nombre de Utsusemi resulta atractivo y cautivador. Creo que vale la pena mencionarlo como lugar de interés oculto.

Datos de la estación de Ōtsuka

Inauguración: 1 de abril de 1903.

Media diaria de viajeros: 48.509 (vigésimo cuarta estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: estación Ōtsukaekimae de Tokyo Sakura Tram (línea Toden-Arakawa)

Bibliografía

Ekimeigaku nyūmon (Introducción a la toponimia de las estaciones). Imao Keisuke. Chūkō Shinsho Rakure.

Nihon Tetsudō Ikebukuro Teishajō secchi ikisatsu ni kansuru kōsatsu (Estudio sobre el establecimiento de la parada de Ikebukuro de Nippon Tetsudō). Itō Nobutada / Seikatsu to bunka: Toshima Kuritsu Kyōdo Shiryōkan Kenkyū Kiyō (Cotidianeidad y cultura: el boletín de investigación del Museo de Historia de Toshima).

Sugamo no mukashi: dai 3 shū (El pasado de Sugamo: volumen 3) / Editado por Sugamo no Mukashi o Katariau Kai (Asociación para Compartir el Pasado de Sugamo).

Tōkyō no chimei yurai jiten (Diccionario del origen de los topónimos de Tokio). Editado por Takeuchi Makoto. Tōkyōdō Shuppan.

Tōkyō-Edo chimei no yurai o aruku (Un paseo por los orígenes de los topónimos de Tokio-Edo). Tanikawa Akihide. KK Best Sellers.

Fotografía del encabezado: La salida sur de la estación de Ōtsuka fotografiada en 1967. En el lado izquierdo se observan las vías de la línea Yamanote. Abajo a la izquierda de estas se ve la salida sur de la estación. El edificio que antes alojaba la estación, una construcción de madera muy valorada en la línea Yamanote, se desmanteló en 2009. Yomigaetta Tokio (El resurgir de Tokio). (Biblioteca Nacional de la Dieta).

(Traducido al español del original en japonés.)