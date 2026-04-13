Komagome (JY10): ¿Lo de ‘koma’ hace referencia a los caballos que vio Yamato Takeru?

¿Qué hay en un nombre? Las estaciones de la línea Yamanote

La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Esta decimotercera entrega la dedicamos a Komagome, donde la melodía de salida de los trenes es Sakura sakura. El JY10 del título corresponde al código que asigna a la estación la compañía JR East.

El andén de la estación de Komagome, situado en el extremo oriental de la meseta de Musashino

La estación de Komagome se inauguró el 15 de noviembre de 1910. Cuatro años antes, en 1906, la compañía Nippon Tetsudō, que en el momento de su inauguración era una empresa privada, fue nacionalizada, y las dieciséis estaciones, entre ellas Shinagawa y Shimbashi, pasaron a estar bajo la jurisdicción de la Agencia Ferroviaria. Asimismo, en 1909 se decidió oficialmente el nombre “línea Yamanote” para el trazado que conectaba dichas estaciones.

Tras la nacionalización, la estación de Komagome empezó a operar después de que lo hicieran las estaciones de Hamamatsuchō y Tamachi (1909), y de Yūrakuchō y Takadanobaba (1910).

La estación de Komagome está situada en el extremo oriental de la meseta de Musashino, a una altitud de 20 metros. Desde Komagome se desciende bruscamente hacia el valle; antes, a través del túnel de Dōkanyama (clausurado en 1925), se llegaba a la estación de Tabata, situada a unos 6 metros.

El andén de la estación de Komagome todavía conserva este desnivel: el lado oeste, en dirección a Sugamo, está más elevado, mientras que el lado en dirección a Tabata se sitúa sobre una pendiente. El límite entre los distritos de Bunkyō, Toshima y Kita coincide justo en las inmediaciones de la estación de Komagome; la mayor parte del andén pertenece a Toshima, pero el extremo en pendiente del lado de Tabata se adentra ligeramente en el distrito de Kita.



Tren de la serie 6100 de la línea Yamanote circulando por las inmediaciones de la estación de Komagome a finales de la era Meiji (1868-1912) y comienzos de la era Taishō (1912-1926). En aquella época, los vehículos constaban de un solo coche. (Colección del Museo del Ferrocarril)

Se desconoce cuándo se estableció el topónimo “Komagome”

Existen varias teorías sobre el origen del topónimo “Komagome”, pero no existe ninguna prueba concluyente que permita afirmar nada concreto, por lo que aquí se presentan las principales hipótesis.

Origen vinculado a la expedición oriental de Yamato Takeru

El héroe legendario Yamato Takeru, que aparece en las crónicas clásicas Kojiki y Nihon shoki, llegó a esta zona durante su expedición oriental, y al ver que el número de caballos (koma) de las tropas que se le unieron era colosal, exclamó: “¡Los caballos se han reunido!” (koma komitari), y así se originaría el nombre (según las crónicas Saikō Edo Sunago y Gofunai Bikō). Otro documento histórico, el Shinpen Musashi fudoki-kō señala que la lectura original era komagomi.



El Saikō Edo Sunago recoge una narración relacionada con Yamato Takeru. (Colección de los Archivos Nacionales de Japón)

Origen vinculado a la existencia de pastos de cría de caballos (umamaki)

Según cierta teoría, existían pastos de caballos en la llanura (Shinpen Edo Shi). En Tokio abundan los topónimos relacionados con koma, como Komaba o Komazawa, y lugares con el carácter uma (leído a menudo como “ma” o “ba”), como Nerima o Takadanobaba; Komagome es uno de los primeros. Este autor considera que esta teoría es la más plausible, aunque no existe ninguna prueba concluyente.

Origen vinculado a inmigrantes

Otra teoría indica que, debido a que en la antigüedad vivían inmigrantes llamados koma-jin, el lugar fue llamado “Koma-gome” (高麗籠), y pasó a ser Komagome (駒込) con otros caracteres distintos. Aunque esta teoría aparece recogida en varias obras, como el Tokyodō Shuppan (“Diccionario del origen de los topónimos de Tokio”), su fuente es desconocida.

En la actualidad, el documento más antiguo en el que puede confirmarse el topónimo Komagome es el Odawara-shū shoryō yakuchō (“Registro de cargos y funciones comunitarias de Odawara”), de la primera mitad del siglo XVI. En él figura Komagome como territorio perteneciente a una persona llamada Tōyama Yakurō, miembro del castillo de Kasai, por lo que puede afirmarse que ya estaba establecido como topónimo en el periodo Sengoku (de los Estados Beligerantes, 1467-1615).

En los mapas provinciales que el shogunato ordenó elaborar a los daimios durante el periodo Edo, en el Shōhō kuniezu (“Mapa nacional Shōhō”, cuya elaboración empezó hacia 1644), en el Genroku kuniezu (“Mapa nacional Genroku”, entre 1696 y 1702) y en el Tenpō kuniezu (“Mapa nacional Tenpō”, entre 1835 y 1838), aparece Komagome-mura, lo que sugiere que ya era un topónimo asentado en el siglo XVII.



Uno de los mapas elaborados bajo la dirección del shogunato durante el periodo Edo, el Shōhō kuniezu, donde aparece el topónimo Komagome-mura. (colección de los Archivos Nacionales de Japón)

En el periodo Edo, la zona estaba dividida en Shimo-Komagome, dentro del área urbana de Edo (denominada Gofunai) bajo el control del machi-bugyō (administrador urbano del shogunato), y Kami-Komagome, que era una zona rural administrada por un daikan (gobernador local). Shimo-Komagome corresponde aproximadamente al actual Hon-Komagome, en el distrito de Bunkyō, y Kami-Komagome al actual Komagome, en el distrito de Toshima. La estación de Komagome de la línea Yamanote, pues, representa una amplia área que originalmente incluía tanto una zona urbana como una rural.

Cuando se inauguró la estación, se encontraba en Ōaza Kami-Komagome, en Sugamo, en la parte norte del distrito de Toshima; en la actualidad, se encuentra en Komagome 2-chōme, en dicho distrito.

Por otra parte, en Shimo-Komagome (el actual distrito de Bunkyō), durante la era Meiji (1868-1912) existían más de diez barrios con el nombre de Komagome, como Komagome Akebono-chō, Komagome Asaka-chō, Komagome Oiwake-chō o Komagome Fujimae-chō, pero, hacia 1965, todos fueron sustituidos, y en la actualidad han pasado a denominarse Hon-Komagome, Sendagi, Mukōgaoka, Nishikata, entre otros, dentro del distrito de Bunkyō.

Komagome es un lugar famoso por la producción de berenjenas

Como ya se mencionó en el artículo de Sugamo, desde mediados del periodo Edo, la zona comprendida entre Sugamo y Komagome era famosa por sus flores, ya que en ella se concentraban jardineros especializados en plantas ornamentales. En particular, en el lugar llamado Somei, hasta finales del bakumatsu (los últimos años del periodo Edo, y el fin del shogunato Tokugawa), destacó la familia Itō, jardineros que heredaban generación tras generación el nombre de Ihei, y que eran conocidos como expertos en el cultivo de hermosos crisantemos y azaleas.

Aún hoy en día, cuando llega mayo, las azaleas florecen en los parterres junto a las vías, al lado del andén de la estación de Komagome. Su origen se remonta a 1911, cuando jardineros de la zona las plantaron para conmemorar la inauguración de la estación el año anterior, y esa tradición sigue arraigada en la actualidad.



Tren de la línea Yamanote detenido en la estación de Komagome y las azaleas junto a las vías. (Pixta)

Se dice que también fueron los artesanos de Somei quienes desarrollaron la variedad de cerezo Somei yoshino. Por eso, cuando los trenes de la línea Yamanote salen desde la estación de Komagome, la melodía que suena en el andén es Sakura sakura (“Cerezo, cerezo”).

También era un lugar famoso por sus productos hortícolas, y contaba con uno de los tres grandes mercados de productos frescos del periodo Edo, el Komagome Tsuchimonodana (los otros dos estaban en Kanda y Senju). El término tsuchimono se refiere a verduras recién recolectadas que aún conservan algo de tierra, y se dice que se instalaban mercados en tres lugares distintos, entre ellos el ya mencionado Komagome Asaka-chō.

En el Shinpen Musashi fudoki se recoge que “Por ser famosa como la tierra ideal para las berenjenas, en todas partes se las conoció como ‘berenjenas de Komagome’…”, lo que sugiere que las “berenjenas de Komagome” era una especie de denominación de origen.

Los jardines Rikugien y lugares históricos

Frente a la salida sur de la estación de Komagome, lo primero que el visitante se encuentra es un muro de ladrillo. Se trata de los jardines Rikugien, construidos a lo largo de siete años por Yanagisawa Yoshiyasu, un consejero cercano al quinto shōgun Tokugawa Tsunayoshi; Yanagisawa recibió unos 46.000 tsubo de terreno (unos 152 metros cuadrados), y sobre ellos creó el que puede considerarse el principal lugar de interés de Komagome.



El Rikugien es un jardín para pasear, con un estanque central. (Pixta)

Yoshiyasu era doce años menor que Tsunayoshi y afirmaba proceder de una familia distinguida descendiente del clan Takeda, de los Genji de Kai, una rama del clan Minamoto.

Sirvió como hombre de confianza desde la época en que Tsunayoshi era señor del dominio de Tatebayashi, y, con el nombramiento de este como shōgun, Yoshiyasu logró un notable ascenso. En 1694 se convirtió en daimio con un feudo de 72.000 koku y asumió el cargo de señor del dominio de Kawagoe; fue al año siguiente cuando recibió tierras en Komagome.

El kanji del número seis, roku (六), en el caso de estos jardines se lee “riku”, pero mantiene su significado: se refiere a las seis categorías de poemas recogidas en el Shijing, la colección de poesía más antigua de China: viento (fu), elegancia (ga), elogio (shō), composición (fu), comparación (hi), y evocación (kyō), que hacen referencia respectivamente a canciones populares, música cortesana, cantos rituales, entre otros. El hecho de que se adoptaran caracteres con este significado para el nombre del jardín permite entrever la faceta culta de Yoshiyasu.

Se trata de un jardín con un gran estanque alrededor del cual se puede pasear; en primavera lo adornan los cerezos llorones, y en otoño lo embellecen los arces iluminados.

Junto a estos parajes refinados, también se conservan lugares históricos que transmiten una tragedia, vinculados a la figura de Oshichi “la de la verdulería”.

En 1682, un templo de Komagome fue el origen del gran desastre conocido como el “Gran incendio de Tenna”, que causó más de 3.500 muertos.

Oshichi era una joven cuya familia, que regentaba una verdulería, se había visto obligada a dejar su hogar debido al incendio y a refugiarse en un templo, situado también en Komagome. En él, Oshichi se enamoró de Shōnosuke, un joven sirviente de ese templo. Pero al poco tiempo la familia abandonó el templo para regresar a su negocio.

Oshichi, desesperada por volver a ver a su amado Shōnosuke y vivir con él en el templo, provocó un nuevo incendio, fue descubierta, arrestada y condenada a muerte.



El grabado nishiki-e Shōchikubai Yushima no kakegaku, de Tsukioka Yoshitoshi, basado en una obra de kabuki, representa de forma sugerente a Oshichi subiendo a una torre de vigilancia contra incendios (hinomi yagura). (colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Sin embargo, el templo en el que se dice que se refugió Oshichi tras el incendio no aparece en los mapas de la época. La edad de Oshichi también es imprecisa (unos 15 o 16 años), y no existe ninguna prueba concluyente de que su familia tuviera realmente una verdulería. Incluso hay discrepancias en la fecha de su ejecución: mientras que en el registro Tenna shōi shū figura como el “28 de marzo del tercer año de Tenna”, en su lápida aparece grabado el “29 de marzo”. En otras palabras, es un suceso con muchas cuestiones sin esclarecer.

Por otra parte, en el capítulo correspondiente al tercer año de Tenna del registro Gotōdaiki se recoge lo siguiente: “En cuanto al incendio provocado por Oshichi en Komagome, sucedido en este mes de marzo: la joven fue expuesta públicamente alrededor del día veinte”; esto sugiere que Oshichi (o una joven así llamada) fue acusada como autora del incendio hacia el 20 de marzo.

En cualquier caso, al haber nacido y crecido en la zona de Komagome, los lugares relacionados con ella se concentran en sus alrededores.

En primer lugar, en el templo Kichijō-ji, de la escuela Sōtō, situado aproximadamente a un kilómetro al sur de la estación de Komagome por la avenida Hongō-dōri, se encuentra el Hiyokuzuka, monumento conmemorativo de Oshichi y su amante, mencionado como Kichisaburō.



El Hiyokuzuka de Oshichi y Kichisaburō, situado en el templo Kichijō-ji. (Pixta)

Que el nombre del amante figure como Kichisaburō se debe a que Ihara Saikaku, contemporáneo de la época, presentó a Oshichi en Kōshoku gonin onna (“Cinco chicas lascivas”), y a que en las obras de kabuki aparece con el nombre de Kichisaburō.

Asimismo, el hecho de que exista un monumento en Kichijō-ji se debe a que Saikaku identificó ese templo como el lugar donde Oshichi conoció al joven. En realidad, esto también carece de solidez.

Unos 700 metros al sur también se puede encontrar un Jizō (una estatua del Bodhisattva), frente a la puerta principal del templo Daien-ji; al parecer fue erigido en 1719 como homenaje a Oshichi.

A 300 metros de Daien-ji se encuentra Enjō-ji, donde se halla la tumba de Oshichi.

Hay tres lápidas alineadas: la central fue levantada por el monje responsable de la época en que Oshichi fue ejecutada; la de la derecha fue erigida en 1793 por el actor de kabuki de quinta generación Iwai Hanshirō, famoso por su interpretación de Oshichi en Shōchikubai Yushima kakegaku; y la de la izquierda fue levantada en la era Shōwa (1926-1989) por vecinos de la zona.

Aunque quizá nunca sepamos quién fue Oshichi en realidad, su figura ha sido apreciada durante mucho tiempo en la zona de Komagome.

Datos de la estación de Komagome

Inauguración: 15 de noviembre de 1910

Media diaria de viajeros: 40.906 (vigésimo sexta estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: Línea Namboku del Metro de Tokio.

Bibliografía

Ekimei de yomu Edo-Tōkyō (“Leer Edo-Tokio por los nombres de las estaciones”, Ōishi Manabu; PHP Shinsho)

Ekimeigaku nyūmon, (“Introducción a la toponimia de las estaciones”, Imao Keisuke; Chūkō Shinsho Rakure)

Tōkyō no chimei yurai jiten, (Diccionario del origen de los topónimos de Tokio, Editado por Takeuchi Makoto; Tōkyōdō Shuppan)

Toshima-kushi, chizuhen, shita; Toshima-ku

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: estación de Komagome en 1958; avenida Hongō-dōri - Yomigaetta Tōkyō, colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta.)