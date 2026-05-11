Tabata (JY09): una estación en el “borde” entre Yamanote y Shitamachi

¿Qué hay en un nombre? Las estaciones de la línea Yamanote

La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Esta decimocuarta entrega la dedicamos a Tabata. El carácter 端 presente en su nombre encierra un significado importante. El JY09 del título corresponde al código que asigna a la estación la compañía JR East.

Tabata es la “última parada” de la línea Yamanote

La estación de Tabata se inauguró el 1 de abril de 1896. Fue la novena estación, tras Shinagawa, Shimbashi, Ueno, Shibuya, Shinjuku, Meguro, Mejiro y Akihabara.

En el Anuario ferroviario de Japón (Tetsudō yōran) figura como la “última parada” de la línea Yamanote. Dicha línea tiene un tramo oficial 20,6 kilómetros desde Shinagawa, a la que se considera como el “punto de partida”, pasando por Shinjuku e Ikebukuro hasta llegar a Tabata, que constituye la “última parada”. El tramo entre las estaciones de Tabata y Tokio forma parte de la línea principal Tōhoku, y el de Tokio a Shinagawa, de la línea principal Tōkaidō. De esto se desprende que el recorrido circular al que nos referimos generalmente como la línea Yamanote es, en realidad, una denominación operativa.

El origen del topónimo “Tabata” es sencillo. En Kita-ku shi (Historia del distrito de Kita), compilada por el propio distrito de Kita de Tokio, donde se encuentra la estación, se recogen las siguientes teorías.

Asentamiento abierto en el “borde de los arrozales” 田んぼの端 (tanbo no hata).

Asentamiento en el que los “arrozales y campos” 田畑 (tahatake) se repartían a partes iguales.

Por lo tanto, el topónimo “Tabata” 田端 estaría formado por la combinación de los caracteres para “arrozal” 田 (ta), “campo de cultivo” 畑 (hata) y “borde” 端 (hata).

En el periodo Edo (1603-1868), se puede encontrar también escrito en Edo meisho zue (Guía Ilustrada de lugares famosos de Edo) como “Tabata” 田畑. En Shinpen Musashi Fudokikō (Compendio geográfico de la provincia de Musashi) aparece como “Tabata-mura” 田端村, parte del territorio de Iwabuchi, en el distrito de Toshima de la provincia de Musashi; y en Edo kibun (Crónicas de Edo), obra que recoge rumores sobre Edo desde la era Tenshō (1573-1592) en adelante, se señala que la teoría de “Tabata” 田端 es la más plausible.

En el momento de su inauguración, los trenes entraban en zigzag

El carácter 端 (hata) también tuvo un significado importante en el proceso de formación y desarrollo de la estación de Tabata.

En el momento de la inauguración de la estación, su ubicación era “Ōaza Tabata, Aza Haketsuki, aldea de Takinogawa, distrito de Kita-Toshima”. Aunque la lectura de los caracteres 峡附 se desconoce, el investigador cartográfico Imao Keisuke señala que probablemente se leyera haketsuki (junto a Hake), ya que a unos dos kilómetros al este se encontraba la escuela primaria Haketa del municipio de Arakawa. El carácter 峡 (hake), dicho sea de paso, significa “acantilado”.

Al subir a la línea Yamanote, en sentido antihorario desde Tabata a Ueno, en el lateral derecho existe un “acantilado” escarpado. La parte superior del acantilado se sitúa en la meseta de Musashino, en Yamanote, y la parte inferior, en Shitamachi. Justo en ese borde se encuentra la estación de Tabata.

El origen del topónimo “Tabata” es “el borde de los arrozales”, pero al mismo tiempo se trata de un lugar que funciona como frontera geográfica; por ello, la estación de Tabata ha seguido una evolución histórica distinta a la de otras estaciones.

La estación de Tabata se inauguró originalmente como una estación de la “línea Tsuchiura” de la compañía ferroviaria Nippon Tetsudō, que partía de Tsuchiura y, pasando por Ushiku y Toride (ambas en la prefectura de Ibaraki), llegaba a la capital, Tokio. Se trataba de una línea de mercancías destinada al transporte de carbón procedente del yacimiento de Jōban, que se extendía desde Tomioka, en la prefectura de Fukushima, hasta Hitachi, en la prefectura de Ibaraki.

Los trenes llegaban desde las tierras bajas de Ibaraki y seguían una ruta de ascenso hasta la estación de Tabata, construida a media ladera en la zona limítrofe; sin embargo, dado que transportaban combustibles y materiales pesados, al principio se adoptó el sistema de vía en zigzag (switch back).



Fotografía tomada antes de la inauguración de la estación de Tabata, durante las obras en la ladera. Se aprecia que existía un considerable desnivel. Por ello, la vía adoptó un trazado en zigzag. (Historia de los cien años de los Ferrocarriles Nacionales de Japón, colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta.)

Un sistema en zigzag (switch back) es un método empleado en tramos con fuerte pendiente, donde se establecen puntos de retroceso en ángulo agudo: el tren avanza hasta allí y después prosigue la subida marcha atrás; aún hoy puede verse en líneas como el ferrocarril de montaña de Hakone.

Sin embargo, en aquella época, como usaban locomotoras de vapor, cada vez que se realizaba el cambio de sentido era necesario desacoplar la locomotora que iba en cabeza y volver a acoplarla en la cola, entre otras maniobras, lo que requería mucho tiempo y resultaba poco práctico.

Por ello, la compañía Nippon Tetsudō suprimió en 1905 la vía en zigzag (switch back), inauguró la estación de Nippori y dispuso que los trenes procedentes de Tsuchiura se dirigieran hacia allí. El tramo Tsuchiura–Nippori corresponde a la actual línea Jōban, y la estación de Tabata quedó así fuera de ese trazado.

Por otra parte, si retrocedemos en el tiempo, en 1883 se inauguró también una línea que unía Kumagaya, prefectura de Saitama, con Ueno. Corresponde a las actuales líneas Tōhoku y Takasaki. Con la inauguración de la estación de Tabata, quedaron conectadas las de Ueno, Tabata y Kumagaya. A día de hoy, sigue siendo una estación en la que se conectan la línea Yamanote y la línea Tōhoku (línea Keihin-Tōhoku).

En resumen, Tabata fue originalmente una estación concebida como terminal en la que confluirían la línea Jōban y la línea Tōhoku. Sin embargo, como ya se ha señalado, no era adecuada como estación de la línea Jōban.

Por otra parte, dado que la línea Jōban discurría originalmente por zonas bajas, a partir de 1912 se inició un proyecto para prolongarla ligeramente y construir un patio de maniobras de mercancías en el amplio terreno contiguo a la estación de Tabata. Se completó en 1917. Su superficie era de unos 60.000 tsubo (algo menos de 200.000 metros cuadrados). Se trataba de un patio de maniobras de última generación para la época, equipado con potentes focos que iluminaban intensamente la noche para permitir operaciones nocturnas.



En la era Taishō (1912-1926), en el patio de maniobras de Tabata se instalaron potentes focos que por la noche iluminaban en la oscuridad. Mazda Shinpō (1916), colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta.

Este patio de maniobras pasó a convertirse en el “puesto de señalización Tabata”, y en la actualidad es un centro de concentración de JR Freight Railway Company al que llegan la línea de mercancías de la línea Jōban y la línea de mercancías Yamanote, entre otras. La “estación situada en el borde” se ha convertido en un lugar imprescindible para asegurar la distribución en Tokio, y aún hoy conserva su función como punto de transbordo de mercancías.

En el lado occidental de esta estación de señalización se encuentra también el depósito de material rodante del Tōhoku Shinkansen y el Centro de Vehículos Shinkansen de Tokio. No son pocos quienes consideran esta zona, por la gran cantidad de trenes —de mercancías, Shinkansen y demás— que circulan y se detienen en ella, como un “lugar sagrado del ferrocarril”.

Un barrio de escritores

La actual estación de Tabata fue trasladada en 1930 unos doscientos metros al sureste de su emplazamiento original y cuenta con dos accesos: norte y sur. El acceso norte es el principal, mientras que el sur, situado sobre la meseta de Musashino, dispone únicamente de torniquetes automáticos y carece de personal. Se trata de un edificio de estación muy sencillo, que recuerda al de una línea local y que, al no contar con una plaza frente a la estación, sigue siendo un lugar con encanto, aunque poco conocido.



El acceso sur, sin plaza frente a la estación y difícil de asociar con una entrada de la línea Yamanote. (Pixta)

La altitud de la salida sur es de unos veinte metros; en cambio, la de la salida norte es de unos seis. Desde la salida sur se aprecia de un vistazo que la estación de Tabata se encuentra al pie de la meseta. Por ello, en los alrededores abundan las “cuestas”, como Edozaka, Kaminosaka o Fudōzaka, y recorrerlas es uno de los atractivos de un paseo por Tabata.

Fudōzaka es una escalinata de piedra situada cerca de la salida sur y, según el cartel informativo, “debe su nombre a que en otro tiempo se hallaba en las cercanías una estatua de piedra del myōō Fudō y existía la cascada de Fudō”. La estatua del myōō Fudō se ha trasladado en la actualidad unos ochocientos metros al oeste y se conoce como Tabata Fudōson.

En Kaminosaka se encuentra el solar de la antigua residencia del escritor Akutagawa Ryūnosuke, que se trasladó a Tabata en 1914. A partir de entonces, también se instalaron en la zona figuras como Murō Saisei, Kikuchi Kan, Hagiwara Sakutarō, Hori Tatsuo o Hiratsuka Raichō, y con el tiempo Tabata pasó a ser conocida como un “barrio de escritores”. Esto propició que se construyeran restaurantes y pistas de tenis, y que el lugar se convirtiera en un núcleo de actividad artística. Obras de Akutagawa que siguen leyéndose hoy en día, como Rashōmon, La nariz o Kappa, fueron escritas durante su etapa en Tabata.

Saisei abandonó Tabata en 1928, un año después del suicidio de Akutagawa, y el barrio no tardó en entrar en decadencia.

El “Museo Conmemorativo del barrio de escritores de Tabata”, situado frente a la salida norte de la estación, es un espacio en el que puede recorrerse la historia de estos escritores, con una maqueta reconstruida de la antigua residencia de Akutagawa y materiales relacionados en exposición.



Museo Conmemorativo del barrio de escritores de Tabata. (Pixta)

Conviene presentar también un lugar histórico relacionado con el periodo Kamakura (1185-1333). Se trata del santuario Kamitabata Hachiman, situado a unos diez minutos a pie desde la salida norte.

En el periodo Edo, Tabata se dividía en Kamitabata-mura para la meseta y Shimotabata-mura para la zona al pie del acantilado; el santuario Hachiman era el santuario tutelar de Kamitabata.

Se dice que, en 1189, de regreso tras someter a los Fujiwara de Ōshū junto al clan local Toshima, Minamoto no Yoritomo se detuvo en este lugar y consagró el santuario. La deidad principal es Hondawake no Mikoto (el emperador Ōjin, decimoquinto emperador), venerada como divinidad de la guerra.



En Edo meisho zue (Guía ilustrada de lugares famosos de Edo) aparece representado el santuario Hachiman de Tabata (recuadro rojo en la parte superior). (Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

En las proximidades del santuario secundario Shirahige, dentro del recinto, se dice que existía también un gran árbol conocido como el “cedro de la disputa”, relacionado con Hatakeyama Shigetada, vasallo de Minamoto no Yoritomo. Era un árbol de gran tamaño, de unos ocho metros de altura y un tronco de unos tres metros de grosor, y se cuenta que Shigetada y sus hombres discutieron si se trataba de un pino o de un cedro. En la actualidad, en el santuario Shirahige solo queda un pequeño santuario hokora.

Existe una tradición similar en torno a Ōta Dōkan, general militar (bushō) de finales del periodo Muromachi (1336-1573). En las cercanías de Tabata se encuentra aún hoy una elevación conocida como Dōkanyama, donde se dice que Dōkan y sus acompañantes discutieron si un gran árbol era un pino o un cedro. Podría tratarse de uno de esos casos en los que la leyenda va transformándose con el tiempo.

Datos de la estación de Tabata

Inauguración: 1 de abril de 1896

Media diaria de viajeros: 37.291 (vigésimo séptima estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: línea Kehin-Tōhoku de JR; no hay conexión con líneas de otras compañías.

Bibliografía

Tōkyō no chimei yurai jiten (Diccionario del origen de los topónimos de Tokio). Editado por Takeuchi Makoto. Tōkyōdō Shuppan.

Kita-ku shi (Historia del distrito de Kita de Tokio).

Yamanote-sen: eki to machi no rekishi tanbō (Línea Yamanote: recorrido histórico por las estaciones y sus barrios). Kobayashi Yūichi. Kōtsū Shimbunsha Shinsho.

Ekimeigaku nyūmon (Introducción a la toponimia de las estaciones). Imao Keisuke. Chūkō Shinsho Rakure.

Yamanote-sen ōedo meguri (Recorrer Edo con la línea Yamanote). Ushio Shuppansha.

Imagen del encabezado: estación de Tabata hacia 1920. A la derecha se aprecia el andén; a la izquierda aparece una locomotora de vapor en dirección al patio de maniobras (colección del Museo del Ferrocarril).

(Traducido al español del original en japonés.)