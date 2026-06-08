Nippori (JY07) y Nishi-Nippori (JY08): historia del encantador “pueblo donde la tarde llega inadvertida”

¿Qué hay en un nombre? Las estaciones de la línea Yamanote

La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Esta decimoquinta entrega la dedicamos conjuntamente a las estaciones de Nippori y Nishi-Nippori. Los JY07 y JY08 del título corresponden a los códigos que asigna a la estación la compañía JR East.

La estación de Nippori, desbordada por los evacuados del Gran Terremoto de Kantō

La distancia entre las estaciones de Nippori y Nishi-Nippori es de unos 500 metros, aproximadamente siete minutos a pie, la más corta entre estaciones de la línea Yamanote. Ambas llevan el nombre de Nippori y son como estaciones gemelas.

La primera en inaugurarse fue la estación de Nippori el 1 de abril de 1905. En aquel momento era una estación en la que se detenían los trenes de mercancías que llegaban desde Tsuchiura, en la prefectura de Ibaraki, pasando por la estación de Mikawashima. Esta línea era el origen de la actual línea Jōban y estaba operada por la compañía privada Nippon Tetsudō. Aún hoy, en el Tetsudō yōran (Anuario ferroviario de Japón) figura como la estación de punto de partida de la línea Jōban.

Tres años después de la nacionalización de Nippon Tetsudō, en 1909, pasó a pertenecer a la línea principal Tōhoku, pero dado que se podía hacer transbordo a dicha línea en la estación de Ueno, situada a dos estaciones de distancia, tras la guerra los trenes dejaron de efectuar parada en la estación de Nippori. El andén exclusivo de la línea Tōhoku también fue desmantelado en 1977 para instalar las vías del Tōhoku Shinkansen. Aun así, oficialmente sigue siendo una estación de la línea principal Tōhoku.

La estación de Nippori pasó a la historia a raíz de dos tragedias.



Un tren parte de la estación de Nippori transportando a personas evacuadas tras el Gran Terremoto de Kantō. (Colección del Museo del Ferrocarril)

La estación de Ueno quedó destruida por el fuego en el Gran Terremoto de Kantō, ocurrido el 1 de septiembre de 1923. La estación de Nippori, situada dos paradas más adelante, se vio entonces desbordada por la llegada masiva de personas que intentaban evacuar hacia la región de Tōhoku, en el noreste de Japón.

La segunda tragedia se produjo el 18 de junio de 1952, cuando la pasarela elevada para transbordos cedió al no soportar el peso de la multitud. Decenas de personas cayeron al vacío, en un accidente que dejó ocho víctimas mortales.

A raíz de este suceso, y con el fin de aliviar la congestión, se llevaron a cabo obras para construir nuevos andenes recortando el precipicio situado bajo el cementerio de Yanaka, junto a las vías. Se conservan fotografías de aquellas obras en el distrito de Arakawa.



Como consecuencia del accidente, en 1954 se iniciaron las obras para construir nuevos andenes. (Imagen cedida por el distrito de Arakawa)

La estación de Nishi-Nippori fue construida para conectar con el metro

Por el contrario, la estación de Nishi-Nippori se inauguró mucho más tarde, el 20 de abril de 1971. Fue una estación construida para conectar con la estación Nishi-Nippori de la línea Chiyoda de la Autoridad de Transporte Rápido Teito (Metro de Tokio, en la actualidad), inaugurada en 1969. Nishi-Nippori es la única estación de la línea Yamanote inaugurada con el propósito de conectar con una compañía ferroviaria privada.

Por ello, solo cuenta con un discreto acceso para salir al exterior. La mayoría de los pasajeros se desplaza entre los andenes de la línea Chiyoda del Metro de Tokio a través de los pasillos subterráneos de transbordo.



Entrada de la estación de Nishi-Nippori en la actualidad. (Pixta)



La estación de Nishi-Nippori en construcción en 1970. (Imagen cedida por Metro Archive Album)

Lo curioso es que, a pesar de estar situada al norte de la estación de Nippori, recibió el nombre de “Nishi-Nippori” (Nippori oeste). Esto se debe a que, al tomar la estación de Nippori como referencia, la zona este pertenece al barrio de Higashi-Nippori, en el distrito de Arakawa, mientras que la zona oeste corresponde a Nishi-Nippori y el solar en el que se construyó la estación pertenecía a Nishi-Nippori 5-chōme.

La estación de Nishi-Nippori se construyó en el tramo de aproximadamente 1,3 kilómetros entre Nippori y Tabata, a unos 500 metros de Nippori y unos 800 metros de Tabata. El tramo de Nippori a Nishi-Nippori es el más corto de la línea Yamanote, mientras que el tramo de Nishi-Nippori a Tabata es el cuarto más corto. A modo de comparación, el segundo tramo más corto es el de Ueno-Okachimachi, con 600 metros; los que tienen el tercer tramo más corto son los de Kanda-Akihabara, Sugamo-Komagome y Shinjuku-Yoyogi, todos ellos con 700 metros.

¿Tiene Nippori su origen en “Nitsuhori”?

Fue durante las eras Kyōhō y Kan’en (1716-1751, durante el período Edo) cuando empezó a decirse que el topónimo “Nippori” 日暮里 procedía de la idea de un “pueblo donde la tarde llega inadvertida”, es decir, un lugar tan hermoso que mientras uno se quedaba absorto contemplando el paisaje, el día llegaba a su fin.

Sin embargo, en el Kumano shinryō Toshima nengu mokuroku (Registro de tributos de las propiedades de Kumano en Toshima) de 1448 aparece la expresión 300 mon, Nitsuhori Myōen (300 mon entregados por Myōen de Nitsuhori), cita recogida en Zuroku Arakawa-kushi (Historia ilustrada del distrito de Arakawa) y es considerada como la primera mención documental conocida. Por lo tanto, puede deducirse que ya estaba establecido como topónimo a mediados del siglo XV.

Probablemente, la fe en Kumano Taisha estaba arraigada en el barrio de Toshima de la provincia de Musashi (actual parte sudeste de los 23 distritos especiales de Tokio), y el monje Myōen, residente en “Nitsuhori”, habría entregado 300 mon (antigua moneda japonesa). Aunque “Nitsuhori” aparecía escrito en kana につほり, la teoría más aceptada sostiene que sus caracteres eran 新堀 cuya traducción es “nuevo canal”.

El investigador de topónimos Tanigawa Akihide señala que “lo más lógico es pensar que el nombre procede de la apertura de un nuevo canal utilizado para el riego agrícola y otros fines”, citado en Tōkyō Edo chimei no yurai o aruku (Recorriendo el origen de los topónimos de Tokio y Edo). Cabe suponer que, una vez extendida en el periodo Edo la expresión “pueblo donde la tarde llega inadvertida”, pasara a utilizarse los caracteres 日暮里 para el antiguo topónimo 新堀.

Sobre el origen de “Nitsuhori” existen también otras teorías, como que “Shinbori Genba, subordinado del caudillo militar Ōta Dōkan a finales del periodo Muromachi, se estableció en la zona”, citado en Edo meisho zue (Guía ilustrada de los lugares famosos de Edo), o en el Odawara-shū shoryō yakuchō (Registro de dominios y servicios de los vasallos de Odawara) se menciona que Tōyama Yakurō, de los Hōjō tardíos del periodo Sengoku (1467-1615), construyó obras de tierra y fosos, teoría recogida en Shinpen Musashi Fudoki (Nueva recopilación corográfica de la provincia de Musashi), aunque todas ellas presentan escasa credibilidad.

Ōta Dōkan avanzó hacia el barrio de Toshima durante las eras Chōroku (1457-1460), aproximadamente diez años después de que Myōen de Nitsuhori entregara los 300 mon. Incluso aunque fuera cierto que Shinbori Genba viviera allí, eso significaría que el topónimo “Nitsuhori” ya existía con anterioridad.



Estatua de Ōta Dōkan situada en la rotonda frente a la estación de Nippori. (Pixta)

En cuanto al Odawara-shū shoryō yakuchō (Registro de dominios y servicios de los vasallos de Odawara), se trata de un documento de la primera mitad del siglo XVI, por lo que pertenece a una época incluso posterior a Ōta Dōkan, y tampoco se conserva ningún registro de que Tōyama Yakurō “construyera un canal”. En ambos casos, es muy probable que se trate de creaciones posteriores.

“Niibori” es un topónimo común que puede encontrarse en numerosos lugares de Japón, como el distrito de Edogawa, en Tokio, Sakata (prefectura de Yamagata), Niiza (prefectura de Saitama), Sanjō (prefectura de Niigata), Imizu (prefectura de Toyama) o Shūnan (prefectura de Yamaguchi). Quizá en esta zona, por casualidad, ese nombre recibió un nuevo significado bajo la forma “Nippori”.

Nippori es la estación más cercana a Yanaka Ginza

Nippori es la estación más cercana a Yanaka, una de las zonas más populares de “Yanesen” (Yanaka, Nezu y Sendagi). Desde la salida oeste de la estación de Nippori, tras subir la suave cuesta de Gotenzaka y caminar unos seis minutos, se llega a la escalera conocida popularmente como Yūyake Dandan (Escalinata del atardecer); al bajar sus peldaños aparece la calle comercial Yanaka Ginza.

Es una zona muy popular por su atmósfera llena de encanto, con calles que conservan el ambiente de la era Shōwa (1926–1989) y tiendas con mucha personalidad, donde también destaca la presencia de turistas extranjeros.



Atardecer en Yūyake Dandan. Al pie de la escalera se extiende la calle comercial Yanaka Ginza. (Pixta)

El cementerio de Yanaka, que se extiende al oeste de la estación de Nippori, es conocido como lugar de enterramiento de numerosas figuras célebres, entre ellas Yoshinobu, decimoquinto shōgun del shogunato Tokugawa, Shibusawa Eiichi —rostro del billete de 10.000 yenes— y el pintor de estilo nihonga Yokoyama Taikan.

Durante el periodo Edo (1603-1868), el cementerio de Yanaka formaba parte de los terrenos de Tennō-ji (antiguamente Kannō-ji), un templo protegido por el shogunato. Con una extensión de 30.000 tsubo (casi 10 hectáreas), el templo era famoso por ser uno de los lugares donde se podían adquirir tomi-kuji, una especie de lotería de la fortuna vendida por templos y santuarios. Tennō-ji fue conocido durante la era Bunka (1804-1818), junto con Yushima Tenjin y Ryūsen-ji en Meguro (popularmente llamado Meguro Fudōson), como uno de los “Tres grandes tomi de Edo”. Se dice que el premio mayor alcanzaba los 1.000 ryō, equivalentes en la actualidad a unos 120 millones de yenes.



El Tōto saijiki (Crónica de las festividades anuales de Edo) describe el entusiasmo que despertaban los sorteos tomi-kuji de Tennō-ji. (Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Sin embargo, empezaron a aparecer personas que, tras ganar grandes premios, arruinaban sus vidas entregándose al desenfreno, así como otras que acababan en bancarrota por comprar grandes cantidades de papeletas. Preocupado por el deterioro de la moral pública, el shogunato decretó en 1842 la prohibición total de estos sorteos.

A partir de entonces, Tennō-ji siguió un destino singular. A finales del bakumatsu (aprox. 1853-1868), cuando Ueno se convirtió en escenario de la guerra Boshin, los miembros del Shōgitai (samuráis leales al shogunato Tokugawa) se atrincheraron en Kan’ei-ji y en Tennō-ji, y gran parte del recinto quedó destruido por los ataques del ejército imperial. En 1870, el nuevo Gobierno de Meiji confiscó aproximadamente la mitad de sus terrenos y, cuatro años más tarde, el Gobierno prefectural de Tokio los convirtió en cementerio público.

La pagoda de cinco pisos que sobrevivió a los estragos de la guerra Boshin sirvió de escenario para la novela Gojūnotō (La pagoda de cinco pisos), del escritor Kōda Rohan, pero también acabó destruida en un incendio en 1957. La causa fue el suicidio por inmolación de dos amantes que mantenían una relación extramatrimonial. La pagoda no fue reconstruida, y hoy solo se conserva el solar con su base.

Hongyō-ji, situado a la derecha de Gotenzaka, también era conocido como el “templo de la contemplación de la luna” y era un célebre lugar para admirarla. Se trata de un templo de la secta Nichiren trasladado desde el interior del castillo de Edo, y en él se conservan lápidas con poemas de Kobayashi Issa y Taneda Santōka.

青い田の 露をさかなや ひとり酒（一茶） “Con el rocío

de los arrozales verdes como acompañamiento,

bebo solo” (Issa)

ほっと月がある 東京に来てゐる（山頭火） “Hay una luna que reconforta;

he venido a Tokio” (Santōka)

Los templos situados en las zonas elevadas eran famosos por los cerezos en flor y la contemplación de la luna

También en Nishi-Nippori hay numerosos santuarios y templos budistas.

Seiun-ji

Es uno de los templos de los Siete Dioses de la Fortuna de Yanaka y está dedicado a Ebisu. Durante el periodo Edo era famoso por sus flores, por lo que se le conocía como el “templo de la contemplación de las flores”, y en Meisho Edo hyakkei (Cien famosas vistas de Edo) de Utagawa Hiroshige aparecen representados sus magníficos cerezos y los visitantes que acudían a contemplarlos. Aún se conserva el monumento conmemorativo de pinceles de Takizawa Bakin, erigido en 1809 y designado bien cultural del distrito de Arakawa. Cabe señalar que la imagen de Ebisu solo puede visitarse durante los diez primeros días del año, a partir del 1 de enero.



(Izquierda) Los cerezos de Seiun-ji en Meisho Edo hyakkei: Nippori Suwanodai (Cien famosas vistas de Edo: Suwanodai en Nippori). En Nippori jiin no hayashi (Los bosques de los templos de Nippori) aparece una escena de contemplación de flores en Shushō-in. Ambas obras son de Utagawa Hiroshige. (Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Shushō-in

Shushō-in, situado muy cerca de Seiun-ji, también era conocido como el “templo de la contemplación de las flores”, y su aspecto de entonces aparece igualmente representado en Meisho Edo hyakkei (Cien famosas vistas de Edo). Su popularidad continuó hasta la era Meiji, y el poeta de haiku Masaoka Shiki escribió:

踊るかな 春の夕日の 影法師 踊れ踊れ 花のちるまで 暮るるまで（子規） “¿Bailan acaso

las sombras bajo la luz

del atardecer primaveral?

Bailad, bailad,

hasta que caigan las flores,

hasta que anochezca” (Shiki)

Es uno de los templos de los Siete Dioses de la Fortuna de Yanaka y está dedicado a Hotei.

Jōkō-ji

Templo situado en la zona elevada al oeste de la estación de Nishi-Nippori. Era popular como “templo de contemplación de la nieve” por las buenas vistas que ofrecía en los días nevados. Durante el periodo Edo fue un lugar de descanso utilizado por el shōgun durante las partidas de cetrería, y aún se conserva una roca conocida como la “piedra donde se sentaba el shōgun”.

Santuario Suwa

Es el santuario tutelar principal del “pueblo donde la tarde llega inadvertida”, situado junto a Jōkō-ji, y se dice que sus vistas eran magníficas. Las dos obras de Meisho Edo hyakkei mencionadas anteriormente representan precisamente las vistas desde el santuario Suwa.

Según el investigador de topónimos Tanigawa Akihide, la concentración de templos en esta zona se debe a que muchos de los que quedaron destruidos en el Gran Incendio de Meireki (1657) fueron trasladados aquí. Como el lugar ocupaba una posición elevada en el extremo oriental de la meseta de Musashino y gozaba de excelentes vistas, terminó convirtiéndose en un famoso enclave paisajístico.

Aquí se encontraba también Dōkanyama, uno de los lugares con mejores vistas de Edo. Se situaba en torno al actual parque Nishi-Nippori y alcanzaba una altitud de 23 metros, la más elevada de los alrededores.

Sobre el origen del nombre Dōkanyama existen teorías que lo relacionan con una fortificación secundaria de Ōta Dōkan o con la residencia de Seki Dōkan, fundador del Tennō-ji. Como la parte correspondiente a la cima de la meseta tenía apenas unos 10 metros de ancho, desde allí podían verse claramente el monte Fuji al oeste y el monte Tsukuba al este.

En otoño, Dōkanyama también se hizo famoso como lugar para escuchar el canto de los insectos. A finales del verano no dejaban de acudir habitantes de Edo para disfrutar del fresco de la tarde mientras escuchaban dicho canto.



En Edo jiman sanjūrokkyō: Dōkanyama mushikiki (Treinta y seis placeres célebres de Edo: escuchar insectos en Dōkanyama) aparece una familia que ha acudido a escuchar el canto de los insectos. Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta.

Yanaka Ginza, los templos históricos... La gran cantidad de lugares llenos de encanto es uno de los atractivos de Nippori y Nishi-Nippori.

Datos de la estación de Nippori

Inauguración: 1 de abril de 1905.

Media diaria de viajeros: 92.784 (décimo sexta estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: Línea principal Keisei, Línea Nippori-Toneri Liner y Líneas Keihin-Tōhoku y Jōban de JR.

Datos de la estación de Nishi-Nippori

Inauguración: 20 de abril de 1971

Media diaria de viajeros: 84.256 (décimo séptima estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: Línea Chiyoda del Metro de Tokio y Línea Nippori-Toneri Liner.

Bibliografía

Tōkyō no chimei yurai jiten (Diccionario del origen de los topónimos de Tokio). Editado por Takeuchi Makoto / Tōkyōdō Shuppan

Tōkyō Edo chimei no yurai o aruku (Paseando por el origen de los topónimos de Tokio y Edo). Tanigawa Akihide / KK Bestsellers

Chikei o kanjiru! Ekimei no himitsu Tōkyō shūhen (¡Siente la topografía! Los secretos de los nombres de estación en los alrededores de Tokio). Uchida Muneharu / Jitsugyō no Nihon Sha

Yamanote-sen Ōedo meguri (Recorriendo Edo con la línea Yamanote). Andō Yūichirō / Ushio Shuppansha

Imagen del encabezado: locomotora de vapor pasando por la estación de Nippori (hacia la década de 1950). Imagen cedida por el distrito de Arakawa.

(Traducido al español del original en japonés.)