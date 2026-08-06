Ueno (JY05): La gran terminal a los pies del templo Kan’eiji, protector de Edo ante las desgracias

¿Qué hay en un nombre? Las estaciones de la línea Yamanote

La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Esta entrega la dedicamos a Ueno, conocida como la “puerta de entrada al norte de Tokio”. El JY05 del título corresponde al código que asigna a la estación la compañía JR East.

El primer edificio de la estación, construido en ladrillo, acabó destruido por el Gran Terremoto de Kantō

La estación de Ueno se inauguró el 28 de julio de 1883.

Al principio era una estación provisional de madera de la línea entre Ueno y Kumagaya (prefectura de Saitama), gestionada por la compañía privada Nippon Tetsudō y dedicada al transporte de mercancías y correo. Al año siguiente, la prolongación de la línea hasta Takasaki permitió iniciar también el servicio de pasajeros. En 1885 quedó terminado el primer edificio de la estación, construido en ladrillo.



El edificio de ladrillo de la estación, terminado en 1885. Fotografía tomada durante la era Taishō (1912-1926). (Imagen cedida por Kajima Corporation)

En 1906, la nacionalización de Nippon Tetsudō dio paso, tres años más tarde, a que se designara el tramo que pasaba por Shinagawa, Ikebukuro y Tabata como línea Yamanote. Ese mismo año empezó también el servicio entre Karasumori (actual Shimbashi), Shinagawa, Shinjuku, Ikebukuro, Tabata y Ueno, convirtiendo la estación en una gran terminal ferroviaria donde confluían numerosas líneas.

El 1 de septiembre de 1923, el Gran Terremoto de Kantō asoló la región y el primer edificio de la estación se derrumbó, conservando apenas parte de su aspecto exterior. Al comparar las fotografías tomadas antes y después del sismo puede apreciarse la enorme magnitud de los daños sufridos.



Fotografía coloreada de una imagen tomada entre finales de la era Meiji y 1923. (Imagen cedida por el Archivo Digital de la Biblioteca Municipal de Taitō)



Fotografía de los restos calcinados inmediatamente después del Gran Terremoto de Kantō, tomada desde el mismo ángulo que la imagen coloreada superior. (Imagen cedida por el Archivo Digital de la Biblioteca Municipal de Taitō)

Tras el terremoto, la estación siguió funcionando en un edificio provisional de madera, pero en 1930 comenzaron las obras de reconstrucción y, en 1932, quedó terminado el segundo edificio de la estación. La fotografía del encabezado muestra la ceremonia conmemorativa de su inauguración, celebrada los días 2 y 3 de abril de ese mismo año, en la que la plaza frente a la estación aparece abarrotada de gente. Es probable que entre los asistentes hubiera también numerosos representantes del Gobierno y del sector de la construcción. Todo ello da una idea de la importancia que tenía la estación de Ueno para Tokio. Este segundo edificio constituye la base de la estación actual.

La estación se construyó sobre la planicie de Ueno, situada en el extremo oriental de la meseta de Musashino.

La planicie de Ueno está formada por un estrato diluvial, de terreno firme, mientras que al pie del talud se extiende un estrato aluvial, de suelo blando y poco apto para el asentamiento humano. Por ello, durante el periodo Edo (1603-1868), el shogunato rellenó con tierra la zona aluvial para urbanizarla. Como resultado, la parte asentada sobre el estrato diluvial pasó a conocerse como “Yamanote” y la situada sobre el estrato aluvial como “Shitamachi”.

La estación de Ueno es una enorme construcción levantada sobre el talud que separa ambos estratos.

De hecho, para ir a pie desde la salida Shinobazu de la estación hasta la salida del parque de Ueno es necesario subir una pronunciada cuesta. Desde ella se aprecia con claridad que el edificio de la estación está construido sobre la ladera.

En lo alto de la cuesta se encuentran el Museo Nacional de Arte Occidental y el Tokyo Bunka Kaikan (Centro Cultural Metropolitano de Tokio). Esta zona se sitúa a unos 18 metros sobre el nivel del mar y, antes de que se levantaran edificios altos, parecía una pequeña colina. Los residentes más antiguos de la zona siguen llamándola “el monte Ueno”.



Fotografía tomada en 1951, en la que ya se observan automóviles circulando. (Imagen cedida por la Colección del Museo del Ferrocarril)

El topónimo “Ueno” probablemente se estableció durante la era Bunmei (1469-1487)

Existen diversas teorías sobre el origen del topónimo:

Que se encontraba sobre una pequeña colina y era una llanura cubierta de hierba. Edo ōko zusetsu (“Ilustraciones del antiguo Edo”).

Que su relieve se parecía al de Ueno, en la provincia de Iga (actual prefectura de Mie), de donde era originario Tōdō Takatora, señor feudal que recibió una residencia en la zona a comienzos del periodo Edo. Edo sunago (“Oro y plata pulverizados de Edo”) y Yūreki zakki (“Miscelánea de viajes”).

Que estaba situada al oeste de Shitaya, de ahí el nombre de Ueno. Edo shi (“Crónica de Edo”).

Que el noble Ono Takamura, del periodo Heian (794-1184), permaneció allí una temporada tras concluir su destino en la provincia de Kōzuke (actual prefectura de Gunma). Ono Terusaki jinja engi (“Historia del santuario Ono Terusaki”).

Que el lugar estaba tan cubierto de árboles que nadie podía vivir allí y estaba lleno de excrementos de aves, por lo que el topónimo se escribía 烏穢野 (ueno) (fuente desconocida).

Por otra parte, el documento más antiguo en el que aparece el topónimo “Ueno” es el Shinran Shōnin monryo kōmyōchō (“Registro de los discípulos y seguidores de Shinran Shōnin”) de la escuela Jōdo Shinshū del periodo Kamakura (1185-1333). En él se indica que un monje llamado Kakunen residía en un lugar denominadoウへノ (Ueno), lo que ha llevado a algunos investigadores a afirmar que el topónimo ya estaba establecido entre finales del siglo XII y la primera mitad del siglo XIV. No obstante, no existe ninguna prueba concluyente de que ese “Ueno” se refiera al actual barrio de Ueno.

De las teorías mencionadas, la historiadora Urai Shōko considera que la más sólida es la recogida en Edo ōko zusetsu.



Pasaje dedicado a Ueno, parte subrayada, en Edo ōko zusetsu (“Ilustraciones del antiguo Edo”). (Ejemplar conservado en la Colección de los Archivos Nacionales de Japón)

Urai señala que es muy probable que el topónimo “Ueno” se estableciera durante la era Bunmei. De ser así, el “Ueno” mencionado en un documento del periodo Kamakura se remontaría a una época demasiado temprana, mientras que la teoría que lo relaciona con Tōdō Takatora, de comienzos del periodo Edo, se situaría en un periodo demasiado tardío. La hipótesis de que el nombre surgiera en contraposición a Shitaya tampoco resulta convincente, ya que, según el Tōkyō no chimei yurai jiten (“Diccionario del origen de los topónimos de Tokio”), la aldea de Shitaya no aparece documentada hasta el periodo Sengoku (de los Estados Beligerantes, 1467-1568), posterior a la era Bunmei. En cuanto a las demás teorías, parece que carecen de fuentes suficientemente fiables.

En resumen, la explicación recogida en Edo ōko zusetsu, que atribuye el origen del topónimo a la existencia de una pequeña colina, parece ser la más verosímil.

Existe un lugar cuyo nombre incluye el topónimo “Ueno”: “Ueno Hirokōji”. Aunque ya no se conserva como nombre administrativo, sigue utilizándose para designar la zona comercial situada en Ueno 3-chōme, y pervive en el nombre de la estación Ueno-Hirokōji de la línea Ginza del metro de Tokio. Durante el periodo Edo era más habitual la denominación “Shitaya Hirokōji”, que es la que aparece en la colección Meisho Edo hyakkei (“Cien famosas vistas de Edo”), de Utagawa Hiroshige.

Los hirokōji eran originalmente espacios abiertos destinados a servir de refugio para la población en caso de incendio. Tras el Gran Incendio de Meireki (1657), que causó más de 68.000 víctimas, el shogunato amplió la anchura de varias calles de Edo para utilizarlas como zonas de evacuación en caso de fuego. El de Ueno, junto con los de Ryōgoku y Asakusa, era considerado uno de los tres grandes hirokōji de la ciudad.

El espacio acondicionado se encontraba frente a la puerta de Kan’eiji; es decir, formaba parte del camino de acceso al templo y también del Onarimichi, la ruta utilizada por los miembros de la familia del shōgun para visitar los mausoleos de los sucesivos gobernantes enterrados en Kan’eiji.



Edo meisho zue: Tōeizan kuromon-mae (“Guía ilustrada de los lugares famosos de Edo”). Frente a la Kuromon (puerta negra) de Tōeizan, Kan’eiji. Ueno Hirokōji durante el periodo Edo. (Ejemplar conservado en la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Con el tiempo, el amplio espacio abierto pronto atrajo a comerciantes y casas de té, que fueron instalándose uno tras otro. Así, salvo en situaciones de emergencia, la zona acabó convirtiéndose en un animado barrio comercial.

El establecimiento más representativo fue Matsuzakaya, que abrió allí una tienda en 1707. En 1768, la sedería Itōya, de la provincia de Owari (actual Nagoya), adquirió Matsuzakaya. Tras varios cambios en su estructura empresarial, acabaría convirtiéndose en los grandes almacenes históricos que han perdurado hasta nuestros días.

¿Sabías que en el parque de Ueno hay un túmulo funerario de tipo zenpō-kōen-fun?

Uno de los lugares imprescindibles es el Kiyomizu Kannon-dō de Kan’eiji. Este pabellón, construido en 1631 siguiendo el modelo del templo Kiyomizudera de Kioto, logró sobrevivir a la batalla de Shōgitai (1868), librada al final del shogunato Tokugawa. Es el edificio más antiguo que se conserva del templo Kan’eiji.



Edo meisho zue. Kiyomizu-dō hanami no zu (“Guía ilustrada de los lugares famosos de Edo. Escena de hanami en el Kiyomizu-dō”). Personas contemplando los cerezos y el estanque Shinobazu (al fondo) desde el Kiyomizu Kannon-dō. (Ejemplar conservado en la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)



La plataforma del Kiyomizu Kannon-dō del templo Kan’eiji. (Pixta)

Gracias a la plataforma construida sobre la ladera, era un lugar popular para contemplar los cerezos en flor. Además, a lo largo del año se celebran diversas festividades, como la apertura al público de la imagen principal del templo, normalmente oculta, durante el Hatsuuma de febrero (el primer día del Caballo), o el memorial dedicado a las muñecas, que tiene lugar en septiembre.

Aunque hoy en día la vegetación impide verla, desde el Kiyomizu Kannon-dō se podía disfrutar, durante la época Edo, de una vista panorámica del estanque Shinobazu. Por ello mandó construir una isla artificial inspirada en Chikubushima, la isla situada en el lago Biwa. Se trata de la actual isla Bentenjima, en el centro del estanque Shinobazu, que era uno de los lugares de paseo preferidos por los habitantes de Edo.



Edo meisho zue. Shinobazu no ike nakajima Benzaiten-sha (“Guía ilustrada de los lugares famosos de Edo. Santuario Benzaiten de la isla del estanque Shinobazu”). En aquella época el camino solo bordeaba el estanque. En la actualidad el paisaje ha cambiado y, entre otras cosas, existe un paseo peatonal que conecta la orilla con la isla Bentenjima. (Ejemplar conservado en la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

En la actualidad, además del sendero que recorre los aproximadamente dos kilómetros del perímetro del estanque, hay un paseo peatonal que conduce hasta el Bentendō, situado en la isla Bentenjima. A lo largo de su acceso suelen instalarse puestos ambulantes de takoyaki (bolitas de pulpo) y otros productos, que contribuyen a crear un ambiente muy característico de los barrios populares de Tokio.

A cuatro minutos a pie del Kiyomizu Kannon-dō se encuentra el Gran Buda de Ueno. Es famoso porque de la estatua del nyorai (buda de la máxima categoría) Shaka solo se conserva su rostro.

Erigido a comienzos del periodo Edo, el Gran Buda fue destruido y reconstruido en varias ocasiones, y se convirtió en un importante objeto de devoción. Sin embargo, cuando su cabeza se desprendió durante el Gran Terremoto de Kantō, nunca volvió a restaurarse. Poco después, al estallar la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo fue retirado por orden de las autoridades militares para reutilizar el metal. Se dice que la estatua original alcanzaba unos seis metros de altura.



El Gran Buda de Ueno es un lugar muy popular entre los estudiantes que van a presentarse a exámenes, ya que se considera un lugar de buen augurio porque su cabeza “ya no puede caerse más”. (Pixta)

Por último, merece la pena visitar un túmulo funerario. Aunque resulte sorprendente, en el parque de Ueno hay un zenpō-kōen-fun (túmulo de planta en forma de ojo de cerradura). Se trata del túmulo Suribachiyama, situado junto al Tokyo Bunka Kaikan (Centro Cultural Metropolitano de Tokio), a dos minutos a pie de la salida del parque Ueno de la estación.

Como nunca se ha llevado a cabo una excavación arqueológica en toda regla, se desconoce la identidad de la persona allí enterrada. No obstante, se estima que fue construido hace unos 1.500 años. Tiene una longitud de 70 metros; el montículo circular posterior mide 43 metros de diámetro, la parte delantera alcanza una anchura máxima de 23 metros y la parte posterior se eleva unos cinco metros sobre el nivel de la calle. En antiguos registros se menciona el hallazgo de cerámica Yayoi (c. 900 a. C.-250 d. C.) y fragmentos de haniwa (figuras funerarias de terracota). El arqueólogo Amakasu Ken también recogió fragmentos de estas figuras funerarias según Toshinbu no iseki (“Yacimientos arqueológicos del centro de Tokio”, Comité de Educación Metropolitano de Tokio).

Subiendo por la escalera que conduce a la parte superior del montículo circular, se llega a un pequeño parque con bancos rodeados de árboles. Es un lugar singular donde puede disfrutarse de un momento de descanso sobre la tumba de un poderoso gobernante de la antigüedad, en pleno corazón de Tokio. Cuando el otoño está ya avanzado, el suelo se cubre con una alfombra de hojas caídas que hace el paisaje aún más evocador.



El túmulo Suribachiyama es uno de los escasos túmulos funerarios que se conservan en el centro de Tokio. (Pixta)

El llamado “monte Ueno” formaba originalmente parte del recinto de Kan’eiji, un templo concebido tomando como modelo el Enryakuji, en el monte Hiei. Este recibió el nombre de Enryakuji porque fue fundado durante la era Enryaku (782-806); del mismo modo, Kan’eiji recibió el nombre de Tōeizan Kan’eiji (“el monte Hiei del Este”) por haber sido fundado durante la era Kan’ei (1624-1644).

Enryakuji se encuentra al noreste de Kioto, mientras que Kan’eiji está situado al noreste del castillo de Edo. El noreste se consideraba la dirección del kimon, o “puerta de los demonios”, una orientación de mal agüero, por lo que ambos templos cumplían la función de proteger la capital de las desgracias. Ojalá el monte Ueno siga velando por Tokio y la preserve de todo infortunio.

Datos de la estación de Ueno

Inauguración: 28 de julio de 1883.

Media diaria de pasajeros: 147.777 (novena estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: líneas Ginza y Hibiya del metro de Tokio; línea principal Keisei (estación Keisei-Ueno, a 1 minuto a pie); también con las líneas JR Keihin-Tōhoku, Jōban, Takasaki y Tōhoku, Ueno-Tokyo Line, y con los shinkansen de Tōhoku, Jōetsu y Hokuriku.

Bibliografía

Tōkyō no chimei yurai jiten (Diccionario del origen de los topónimos de Tokio). Editado por Takeuchi Makoto / Tōkyōdō Shuppan

Zoku: ekimei de yomu Edo-Tōkyō (Continuación de Leer Edo y Tokio a través de los nombres de las estaciones). Ōishi Manabu / PHP Shinsho

Yamanote-sen Oedo meguri (Recorriendo Edo con la línea Yamanote). Andō Yūichirō / Ushio Shuppansha

Tōkyō no rekishi chizuchō (Atlas histórico de Tokio). Supervisado por Tanigawa Akihide / Takarajimasha

Yamanote-sen: Eki to machi no rekishi tanbō (Recorrido histórico por las estaciones y los barrios de la línea Yamanote). Kobayashi Yūichi / Kōtsū Shimbunsha Shinsho

Toshinbu no iseki (Yacimientos arqueológicos del centro de Tokio). Comité de Educación Metropolitano de Tokio

Imagen del encabezado: ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la estación, celebrada en la plaza situada frente a ella en 1932. (Imagen cedida por Kajima Corporation)

(Traducido al español del original en japonés.)