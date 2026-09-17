Okachimachi (JY04): Una estación que debe su nombre a los samuráis de bajo rango del periodo Edo

¿Qué hay en un nombre? Las estaciones de la línea Yamanote

La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Esta decimoctava entrega la dedicamos a Okachimachi, cuyo nombre procede de unos samuráis de bajo rango del periodo Edo. El JY04 del título corresponde al código que asigna a la estación la compañía JR East.

Okachimachi es la puerta de entrada a Ameyoko, así como al barrio de las joyerías

La estación de Okachimachi se inauguró el 1 de noviembre de 1925 y es la tercera más reciente de la línea Yamanote, después de Takanawa Gateway (2020) y Nishi-Nippori (1971).

Se trata de una estación elevada construida entre Ueno y Akihabara cuando se completó la conexión por viaducto entre Tokio y Ueno. Con ello, la línea Yamanote se convirtió en una línea circular que rodeaba el centro de Tokio. A las 4:24 de la madrugada del 1 de noviembre, el primer tren de este histórico servicio partió de la estación de Shinagawa y se detuvo también en Okachimachi.

La fotografía del encabezado, tomada hacia 1930, muestra el andén situado sobre la avenida Kasuga-dōri. La imagen inferior muestra el aspecto actual de la zona desde una orientación similar. Este viaducto recibe el nombre de “paso elevado de Kiridōshibashi”.



Vista tomada desde la misma dirección que la fotografía del encabezado. (Imagen de 2014, cedida por Photo Library)

Los caracteres de “Kiridōshi” (切通) hacen referencia a un “camino que se abre” excavando un terreno elevado. Esto sugiere que en las proximidades existía una zona más elevada. De hecho, a unos 900 metros al oeste de la estación de Okachimachi se encuentra la cuesta Kiridōshi, conocida también como “Kiridōshi de Yushima”. Se abrió para comunicar la parte alta de Yushima con las tierras bajas de los alrededores de Okachimachi.

En la obra geográfica del periodo Edo Gofunai bikō (“Notas sobre el interior de Edo”) se describe como “la cuesta situada entre el santuario Tenjin (Yushima Tenmangū) y el templo Konshō-in [...] una vía que comunica Hongō con Ikenohata y Nakamachi”. Ikenohata y Nakamachi se encuentran a unos 400 metros al noroeste de Okachimachi. El paso elevado conserva así el nombre de aquella cuesta cercana.

A la izquierda del viaducto se encuentra Ameyoko y, a la derecha, la zona donde se concentran los comercios de joyería.

El nombre oficial de Ameyoko es “Ameya Yokochō”. Tras la Segunda Guerra Mundial surgió como un mercado negro bajo las vías elevadas, donde se vendían alimentos, ollas y otros utensilios de cocina, calzado y diversos artículos de uso cotidiano. Con el tiempo empezaron a instalarse tiendas de caramelos dirigidas a quienes tomaban el tren en las estaciones de Ueno y Okachimachi, y se dice que de ahí surgió el nombre popular de “Ameya Yokochō” (飴屋横丁) cuyos caracteres significan “callejón de las tiendas de caramelos”. Otra teoría sostiene que el nombre “Ameyoko” (アメ横), procede de “América”, ya que allí se vendían productos estadounidenses suministrados por las fuerzas de ocupación (Kadokawa chimei daijiten, “Gran diccionario Kadokawa de topónimos”).

La presencia de los comerciantes de joyas, en cambio, tiene una historia más larga. Durante el periodo Edo (1603-1868), Okachimachi era también una zona donde se concentraban numerosos artesanos especializados en objetos ornamentales de metal, que suministraban objetos rituales budistas a Kan’ei-ji, Sensōji y otros templos y santuarios. Con la llegada de la era Meiji (1868-1912), estos artesanos comenzaron también a fabricar y trabajar accesorios, y el sector prosperó. En 1987 se creó JTO (Jewelry Town Okachimachi), una organización destinada a fomentar las relaciones entre los comerciantes y promocionar la zona, que ha llegado a convertirse en uno de los mayores distritos especializados en joyería de Japón.

En sus orígenes fue una base militar para defenderse de los enemigos procedentes de Tōhoku

El origen del topónimo “Okachimachi” también se remonta a los okachi (御徒), samuráis del periodo Edo.

Los okachi también recibían el nombre de kachi. En algunos documentos, como en el Shōhō nenchū Edo ezu (“Mapa ilustrado de Edo de la era Shōhō, 1644–1648”), aparecen escritos con los caracteres 歩行衆, que se leen okachishū. Eran samuráis de bajo rango a quienes no se les permitía montar a caballo. Pertenecían a la categoría de los gokenin (samuráis al servicio directo del shōgun) y tenían como cometido encabezar y proteger su séquito cuando este salía, además de realizar diversas tareas en el castillo de Edo.



Grabado de Yōshū Chikanobu, Chiyoda no on-omote (“La vida oficial en el castillo de Chiyoda”), titulado Ueno onari (“Visita oficial del shōgun a Ueno”), que representa la comitiva del shōgun dirigiéndose a Kan’ei-ji. Los okachi que encabezan la procesión llevan sandalias de paja directamente sobre los pies desnudos. (Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)



Viviendas colectivas de los okachi representadas en el Edo kiriezu: Shitaya ezu (“Mapa seccionado de Edo: Shitaya”). El espacio donde aparece escrito en grandes caracteres okachi-gumi corresponde al patio interior, donde se cree que cultivaban asagao (campanillas moradas). (Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Los okachi pertenecían a diferentes grupos, denominados okachi-gumi. Bajo el mando de un kashira (jefe superior) había 15 grupos asignados al recinto principal del castillo de Edo y cinco al Nishinomaru. Cada uno estaba formado por dos kumi-gashira (jefes de grupo) y 28 okachi, que recibían una residencia colectiva para sus miembros (Ekimei de yomu Edo-Tōkyō, “Leer Edo y Tokio a través de los nombres de las estaciones”). La existencia de estas residencias dio origen al nombre de “Okachimachi” (御徒町), literalmente “pueblo de los okachi”.

La razón por la que las residencias de los okachi se encontraban en esta zona era que Senju, la primera estación de posta de la ruta Nikkō Kaidō, se hallaba a aproximadamente un ri (4 kilómetros) de distancia.

La ruta Nikkō Kaidō comunicaba con Tōhoku a través de la Ōshū Kaidō. En caso de que Edo sufriera un ataque procedente de Tōhoku, los okachi tenían la misión de servir de escudo y defender el castillo de Edo. Por tanto, el lugar donde residían era originalmente una base militar. Taitō-ku shi (“Historia del distrito de Taitō”). También había concentraciones de okachi en Honjo y Fukagawa, igualmente preparadas para hacer frente a posibles ataques procedentes del norte.

Sin embargo, durante el gobierno del cuarto shōgun, Ietsuna (en el poder entre 1651 y 1680), se inició una etapa de gobierno civil y la posibilidad de que se produjeran enfrentamientos en Edo prácticamente desapareció. Al dejar de ser necesario defenderse de posibles enemigos, las funciones de los okachi quedaron reducidas a tareas como encabezar las comitivas.

Su remuneración también era baja: recibían 70 hyō (unidad utilizada para contabilizar fardos de arroz) anuales más una asignación para el sustento de cinco personas, mediante el sistema de kuramai chigyō (remuneración en arroz procedente de los graneros del shogunato). Los gokenin convertían este arroz en dinero a través de los fudashi (prestamistas que utilizaban el arroz como garantía).

Si convertimos los 70 hyō y la asignación para el sustento de cinco personas a valores actuales, el cálculo sería el siguiente:

70 hyō = 24,5 koku = 24,5 ryō, tomando 1 koku como equivalente a 1 ryō

Asignación para cinco personas = 8,9 koku = 8,9 ryō

1 ryō = 100.000 yenes

Total: 3.340.000 yenes

El historiador Yamamoto Hirofumi calcula también los gastos tomando como ejemplo una familia de cinco miembros: el samurái, su esposa, un hijo y dos sirvientes. Edo no Zenikanjō (“Las cuentas de dinero en Edo”).

Arroz para alimentar a una familia de cinco personas durante un año: 3,75 ryō = 375.000 yenes

Ropa, gastos cotidianos y otros desembolsos anuales: 23 ryō = 2.300.000 yenes

Total: 2.675.000 yenes

Al restar los gastos de los ingresos, quedarían teóricamente 665.000 yenes. Sin embargo, a medida que los hijos crecían aumentaban también los gastos de educación, y los precios fluctuaban, por lo que vivían con un presupuesto muy ajustado.

Por ello, se dedicaban con empeño a realizar trabajos complementarios. Durante el periodo Edo era habitual que los samuráis de bajo rango buscaran ingresos adicionales mediante actividades muy diversas, como fabricar paraguas, elaborar objetos de bambú, criar peces de colores o cultivar bonsáis. Entre los okachi era especialmente popular el cultivo de asagao.

Tras el Gran Incendio de Bunka de 1806 quedaron numerosos solares vacíos en Edo, que los jardineros aprovecharon para cultivar y desarrollar nuevas variedades de asagao. Alcanzaron una gran popularidad las peculiares variedades conocidas como henge asagao, caracterizadas por flores cuyos pétalos se abren con formas similares a un molinillo o al fuego de una antorcha.



Variedades de henge asagao del libro Asakagami (“Espejo de la mañana”, 1861). La de la derecha recuerda a un molinillo y la de la izquierda, al fuego de una antorcha. (Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)



Grabado nishiki-e Tōkyō jiman jūnikagetsu: rokugatsu (“Doce meses del orgullo de Tokio: junio”), que representa el mercado de asagao de Iriya. Realizado en 1880. (Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Esta práctica se extendió entre los okachi, que empezaron a cultivar asagao en los patios de sus residencias y a venderlos. Más tarde, cuando comenzó a celebrarse el mercado de asagao en Iriya Kishimojin (Shingen-ji), a unos dos kilómetros de distancia, las macetas cultivadas por los okachi empezaron a venderse también en sus puestos. Se dice que estos trabajos complementarios les proporcionaban unos ingresos anuales de alrededor de 3 ryō (300.000 yenes).

La avenida Kasuga-dōri, que lleva el nombre de Kasuga no Tsubone

La avenida Kasuga-dōri, que pasa frente a la estación de Okachimachi, debe su nombre a Kasuga no Tsubone, quien fue nodriza del tercer shōgun Tokugawa.

Es bien sabido que Ofuku, hija de Saitō Toshimitsu, vasallo de Akechi Mitsuhide —quien acabó con la vida de Oda Nobunaga en el incidente de Honnōji—, sobrevivió a los difíciles años del periodo Sengoku (de los Estados Beligerantes, c. 1467-1568), fue elegida por Ieyasu como nodriza de Iemitsu y posteriormente recibió el título de Kasuga no Tsubone.

Iemitsu depositó siempre una gran confianza en ella. A aproximadamente un kilómetro al oeste de la estación se encuentra Rinshō-in, un templo de la escuela Rinzai cuyo nombre procede del nombre budista póstumo que recibió Kasuga no Tsubone y es donde se encuentra su tumba. En el parque situado frente al templo también hay una estatua de bronce dedicada a ella.



Tumba de Kasuga no Tsubone. (Pixta)

A unos 400 metros de Rinshō-in, cinco minutos a pie, se encuentra Yushima Tenmangū, santuario dedicado a Sugawara no Michizane. Durante la temporada de exámenes recibe la visita de numerosos estudiantes, pero aquí nos centraremos en una faceta menos conocida: el monumento que señala el “lugar de origen de la kōza (tarima elevada) utilizada por los narradores de kōdan (arte tradicional de contar relatos históricos)”.

Durante el periodo Edo, en los recintos de los santuarios se instalaban numerosos teatros y estos se convertían en lugares de entretenimiento para la población. En Yushima Tenmangū se celebraban representaciones de kōdan y rakugo (narración cómica tradicional).

Muchas historias de kōdan tenían como tema las batallas del periodo Sengoku. Eran populares, por ejemplo, los relatos sobre la batalla de Mikatagahara (1573), en la que participó Tokugawa Ieyasu, o los asedios de Osaka (1614-1615). Sin embargo, se consideraba irreverente que la gente escuchara las hazañas de Ieyasu situada a la misma altura que el narrador. Por ese motivo se instaló una kōza, una plataforma elevada para el narrador.

La inscripción del monumento dice lo siguiente:

“En 1807, el narrador de kōdan Itō Enshin, que residía en el recinto de Yushima Tenmangū y lo utilizaba como lugar para sus actuaciones, solicitó al magistrado del norte de Edo, Odagiri Tosa no Kami, permiso para instalar de forma permanente una kōza de tres shaku de altura (unos 91 cm) y un ken (182 cm) por cada lado, alegando que resultaba irreverente narrar las grandes hazañas de Ieyasu a la misma altura que el público. La solicitud fue aprobada. Este fue el origen de la kōza”.

El episodio da una idea de la enorme autoridad que ejercía sobre el pueblo Ieyasu, venerado durante el periodo Edo como “señor divino”.



Monumento de Yushima Tenmangū que señala el “lugar de origen de la kōza del kōdan”. (Pixta)

A dos minutos a pie de la estación de Okachimachi, abriéndose paso entre el bullicio de la zona comercial de Ameyoko, se encuentra el templo Tokudaiji. Es conocido por albergar a Marishiten, venerada como deidad de la buena fortuna. El templo fue fundado en 1653 y conserva una imagen que, según la tradición, fue obra del príncipe Shōtoku.

Se dice que Yamamoto Kansuke, al servicio de Takeda Shingen, tenía esta imagen de Marishiten como nenjibutsu (pequeña imagen budista que se llevaba consigo como deidad protectora). También se cuenta que Ōishi Kuranosuke, líder de los 47 rōnin (samuráis sin señor) de Akō, llevaba una consigo durante el asalto a la residencia de Kira. Para los samuráis, Marishiten era una deidad de la guerra. Estas historias se difundieron entre el pueblo y, con el tiempo, comenzó a ser venerada también como deidad de la buena fortuna, la protección contra las desgracias, la seguridad familiar y la prosperidad en los negocios. Aún hoy mantiene una notable presencia en Shitamachi.

En Okachimachi no son pocos los templos y santuarios que conservan marcadas huellas del periodo Edo. Todos ellos se encuentran dispersos en un radio de un kilómetro de la estación, lo que convierte la zona en un lugar ideal para recorrer a pie.

Datos de la estación de Okachimachi

Inauguración: 1 de noviembre de 1925.

Media diaria de pasajeros: 55.871 (vigésimo segunda estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: ninguna. No obstante, se encuentra a 3 minutos a pie de la estación Naka-Okachimachi de la línea Hibiya del metro de Tokio, a 2 minutos de la estación Ueno-Hirokōji de la línea Ginza y a 1 minuto de la estación Ueno-Okachimachi del metro Toei.

Bibliografía

Kadokawa chimei daijiten (Gran diccionario Kadokawa de topónimos). Editado por Takeuchi Rizō / Kadokawa Shoten

Taitō-kushi (Historia del distrito de Taitō). Distrito de Taitō

Ekimei de yomu Edo-Tōkyō (Leer Edo y Tokio a través de los nombres de las estaciones). Ōishi Manabu / PHP Shinsho

Yamanote-sen Oedo meguri (Recorriendo Edo con la línea Yamanote). Andō Yūichirō / Ushio Shuppan

Edo no zenikanjō (Las cuentas de dinero en Edo). Yamamoto Hirofumi / Yōsensha

Imagen del encabezado: estación de Okachimachi hacia 1930. En Kasuga-dōri todavía pueden verse las vías del tranvía. (Colección del Museo del Ferrocarril)

(Traducido al español del original en japonés.)