Akihabara (JY03): una estación que debe su nombre a la deidad protectora contra los incendios

¿Qué hay en un nombre? Las estaciones de la línea Yamanote

La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Esta decimonovena entrega la dedicamos a Akihabara, conocida hoy por la electrónica y la subcultura. El JY03 del título corresponde al código que asigna a la estación la compañía JR East.

Antiguamente existía un canal que comunicaba el río Kanda con el interior de la estación

La estación de Akihabara se inauguró el 1 de noviembre de 1890 como terminal de mercancías de la compañía privada Nippon Tetsudō que conectaba con la de Ueno. Esta ruta recibía el nombre de “línea Akihabara”. Oficialmente, las instalaciones estaban clasificadas como centro de manipulación de mercancías.

El servicio de pasajeros comenzó el 1 de noviembre de 1925, tras la nacionalización de Nippon Tetsudō. Ese día entró en funcionamiento el tramo elevado que conectaba Ueno, Akihabara y la estación de Tokio, y la línea Yamanote adquirió su actual trazado circular.



Arco levantado en 1925 para celebrar la inauguración del servicio de pasajeros. Esta zona pertenecía al distrito de Kanda hasta 1947. (Imagen cedida por el Archivo Digital de la Biblioteca Municipal de Taitō)

El servicio de pasajeros tardó treinta y cinco años en ponerse en marcha porque la estación de Akihabara era uno de los principales centros de concentración de mercancías de Tokio. Durante el periodo Edo (1603-1868), en sus alrededores había kashi (puertos fluviales) donde las embarcaciones que navegaban por el río Kanda descargaban sus mercancías, y hasta allí llegaban grandes cantidades de arroz, frutas y verduras, madera, leña, carbón y demás productos.

Durante un tiempo, en la era Kyōhō (1716-1736), el shogunato confiscó la zona de los muelles para convertirla en hiyokechi, espacios destinados a servir de refugio en caso de grandes incendios. Sin embargo, ante las insistentes peticiones de los operadores dedicados al transporte fluvial, se permitió utilizar una parte como kurachi, una zona de almacenes) (Ekimei de yomu Edo-Tōkyō, “Leer Edo y Tokio a través de los nombres de las estaciones”). Los muelles de Akihabara eran indispensables para el tráfico fluvial por el río Kanda.

Durante la era Meiji (1868-1912), la zona continuó siendo un importante centro de transporte fluvial. Tras la construcción de la estación de Akihabara, se excavó incluso un canal desde el río Kanda hasta el interior de la estación que permitía transportar directamente las mercancías desde el río hasta las instalaciones ferroviarias.

La estación de Akihabara recibía también grandes cantidades de mercancías procedentes de otras regiones. Existen registros que indican que, en 1921, el 45 % del arroz transportado a Tokio por ferrocarril llegaba a Akihabara (Shinpen Chiyodaku-shi: tsūshihen “Nueva historia del distrito de Chiyoda: historia general”).

Asimismo, en Kandatachō, aproximadamente un kilómetro al sur de la estación de Akihabara, había un mercado de frutas y verduras. Su historia se remontaba a la era Keichō (1596-1615) y, durante la era Shōtoku (1711-1716), adquirió especial relevancia al recibir, entre otros encargos, la orden de suministrar verduras al castillo de Edo.

El mercado quedó destruido por el Gran Terremoto de Kantō de 1923. A comienzos de la era Shōwa (1926-1989) se instaló en el lugar donde actualmente se encuentra el complejo comercial Akihabara UDX y continuó suministrando alimentos a la población hasta 1990, año en que se trasladó al distrito de Ōta.



Mercado de frutas y verduras de Kandatachō fotografiado en 1911. Tōkyō fūkei (“Paisajes de Tokio”), publicado por Ogawa Kazumasa Shuppanbu. (Imagen cedida por la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

¿Al principio se evitó utilizar los caracteres de “Akiha” (秋葉)?

El topónimo administrativo “Akihabara” (秋葉原) pertenece al distrito de Taitō, mientras que la propia estación está situada en Kanda-Sakumachō, en el distrito de Chiyoda. La pronunciación del nombre de la estación fue cambiando de “Akihanohara” a “Akibahara”, hasta que en 1911 quedó establecida la actual “Akihabara” (Tetsudō pikutoriaru: Akihabara kamotsueki no kiroku, “Tetsudō pictorial: crónica de la estación de mercancías de Akihabara”). Hasta entonces, en algunos documentos también aparecen formas como “Akibappara” y “Akibanohara”.

El nombre “Akiha” (秋葉), cuyos caracteres significan “hojas de otoño” (conocidas por sus intensos tonos rojizos), procede del santuario Akihasan Hongū Akiha Jinja, situado en Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka. Por tanto, la pronunciación oficial es “Akiha”.

¿Cómo acabó entonces el nombre de un santuario de Hamamatsu convirtiéndose en el nombre de una estación de Tokio?

En 1869, poco después de la Restauración Meiji, un gran incendio arrasó la zona que hoy ocupa Akihabara. Fue el llamado “Gran Incendio de Kanda-Aioichō”, en el que quedaron destruidas 1.100 viviendas. A raíz de aquella tragedia, la prefectura de Tokio creó, siguiendo el modelo del periodo Edo, un hiyokechi o espacio de protección contra incendios. Se trataba de una zona de evacuación de unos 9.000 tsubo (aproximadamente 30.000 metros cuadrados), que se extendía desde el actual Akihabara Daibiru, frente a la salida Electric Town de la estación, hasta Yodobashi Camera Multimedia Akiba, en la avenida Shōwa-dōri.

Además, por orden del emperador Meiji, se trasladó desde el Palacio Imperial (antiguo castillo de Edo) una deidad protectora contra los incendios y se fundó un santuario llamado Chinkasha (鎮火社), cuyos caracteres significan literalmente “santuario para la extinción de incendios”. En mapas realizados pocos años después del incendio, como Tōkyō daiezu (“Gran mapa de Tokio”) y Tōkyō-zu sokuryō genzu (“Mapa topográfico original de Tokio”), puede verse un terreno vacío señalado con el nombre “Chinkasha”.

La deidad protectora contra los incendios trasladada desde el antiguo castillo de Edo era precisamente Akiha Gongen, una divinidad de carácter sincrético sintoísta-budista venerada también en el santuario Akiha de Hamamatsu. Se afirma que había sido trasladada desde Hamamatsu, ciudad vinculada a Tokugawa Ieyasu, y consagrada en Momijiyama, entre los recintos Honmaru y Nishinomaru del castillo de Edo.

En documentos como Tōkyō-zu sokuryō genzu solo consta el nombre Chinkasha (鎮火社) y no figuran los caracteres de “Akiha” (秋葉). Estos aparecieron a partir de 1877, cuando en mapas como Jinsoku sokuzu (“Mapas de levantamiento rápido”) se incorporó la inscripción “Akiha hokora” (秋葉祠), cuyos caracteres significan “pequeño santuario de Akiha”.



En el Jinsoku sokuzu, elaborado a partir de 1877, aparece la inscripción “Akiha hokora”. A la derecha, un mapa actual; el recuadro rojo indica dónde se encontraba el santuario y permite comprobar que el lugar coincide con la estación de Akihabara. (Reproducción cedida por la Organización Nacional de Investigación Agrícola y Alimentaria de Japón, NARO)

El hecho de que al principio no se utilizara el nombre “Akiha” podría estar relacionado con la política de haibutsu kishaku (abolición del budismo) del Gobierno Meiji. En plena aplicación de estas medidas, destinada a separar las divinidades sintoístas de las budistas y eliminar estas últimas, probablemente resultaba inconveniente que la deidad trasladada desde el Palacio Imperial fuera una figura del sincretismo sintoísta-budista.

Se cree que la posterior aparición en los mapas el nombre “Akiha hokora” está relacionado con el santuario Akiha de Mukōjima, en el distrito de Sumida, situado a unos cinco kilómetros de Akihabara.



En Meisho Edo hyakkei: Ukeji Akiha no keidai (“Cien famosas vistas de Edo: recinto del santuario Akiha de Ukeji”) aparece representado el santuario Akiha de Mukōjima, muy popular entre la población. (Ejemplar conservado en la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

El santuario Akiha de Mukōjima estaba dedicado, al igual que el anterior, a una deidad que protegía contra los incendios y que había sido trasladada también desde Hamamatsu. Como muestra Utagawa Hiroshige en Meisho Edo hyakkei (“Cien famosas vistas de Edo”), era además un lugar pintoresco muy frecuentado. Al oír hablar de un Chinkasha dedicado a la protección contra los incendios, los habitantes de Edo debieron de pensar que Akiha Gongen había sido trasladado desde Mukōjima y empezaron a llamar libremente a la zona “Akihanohara”, “Akibappara” y otros nombres con el sentido de “el descampado donde se encuentra la venerada deidad Akiha”.

Dado que estos nombres ya estaban extendidos entre la población y no parecía haber inconveniente en utilizarlos para una estación, Nippon Tetsudō combinó la lectura oficial “Akiha” con hara, leído “bara”, para crear el nombre de esta terminal.

Como la estación se construyó ocupando parte de los terrenos del santuario Akiha, este tuvo que ser trasladado unos tres kilómetros hacia el norte. Se trata del actual santuario Akiha de Matsugaya, en el distrito de Taitō, distinto del santuario Akiha de Mukōjima. Quizá Nippon Tetsudō quiso conservar el nombre “Akiha” en la estación a cambio de trasladar el santuario a otro lugar.

Resulta especialmente evocador pensar que el nombre que se creó de este modo es hoy conocido en todo el mundo: “Akihabara” y, popularmente, “Akiba”.

El nombre del puente sobre el río Kanda conserva vestigios de Edo

Entre los lugares de interés de la zona, destaca el puente Izumibashi, situado al norte de la salida Shōwa-dōri de la estación, sobre el río Kanda. Su nombre procede de la residencia principal del clan Tōdō, señores del dominio de Tsu, cuyo cabeza de familia ostentaba el título de Izumi no Kami. Ya en la era Meiji, el nombre se adoptó también para el barrio de Kanda-Izumichō.



Puente Izumibashi. (Pixta)

La ribera del río Kanda próxima al puente Izumibashi era conocida como “terraplén de Yanagihara” y estaba repleta de tiendas de ropa usada. Para los habitantes de Edo, la ropa nueva era un lujo difícil de costear, por lo que existía una gran demanda de prendas de segunda mano. En 1852 había más de dos mil comerciantes de ropa usada en Edo. Muchos eran vendedores ambulantes sin establecimiento propio, pero en el terraplén de Yanagihara se alineaban numerosas tiendas y la zona estaba extraordinariamente animada.



Izquierda: Edo meisho zue: Yanagihara-zutsumi (“Ilustraciones de los lugares famosos de Edo: terraplén de Yanagihara”), con las tiendas de ropa usada alineadas. Derecha: comerciante de ropa usada en Edo shokunin uta-awase (“Concurso de poemas de los artesanos de Edo”). (Ambas imágenes han sido cedidas por la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Por último, nos detendremos en el santuario Yanagimori, situado tras cruzar el puente Izumibashi y girar a la derecha. La deidad venerada es Kurainatama no Ōkami, una divinidad Inari trasladada desde Fushimi Inari, en Kioto, otro nombre con el que se conoce a Ukanomitama no Ōkami. El santuario llegó a ser considerado uno de los tres grandes santuarios Inari de Edo.

El santuario Yanagimori fue también uno de los centros de los fujikō, grupos religiosos dedicados al culto al monte Fuji. En el periodo Edo (1603-1868), cuando resultaba difícil reunir el dinero necesario para viajar, subir al monte Fuji no estaba al alcance de cualquiera. Por ello, los fieles formaban grupos, reunían fondos, elegían a algunos de sus miembros y los enviaban en representación de todos para realizar la ascensión. Esta práctica aparece recogida en Tōto saijiki (“Anuario de festividades de Edo”).

Además, parece que en el recinto construyeron un fujizuka, una reproducción en miniatura del monte Fuji formada con lava, tierra y otros materiales. Cada 1 de julio celebraban también el yamabiraki o “apertura de la montaña”, durante el cual ascendían al fujizuka para experimentar la sensación de escalar el monte Fuji. (Panel informativo del santuario Yanagimori / Comité de Educación del distrito de Chiyoda)

Sin embargo, este movimiento fue decayendo a partir de la era Meiji. Posteriormente surgieron iniciativas para recuperarlo: entre 1925 y 1930 se erigieron monumentos de piedra relacionados con los fujikō, y en 1930 se reconstruyó el fujizuka. Tras la Segunda Guerra Mundial, estas prácticas volvieron a caer en el olvido y el fujizuka fue desmantelado en 1960. Solo quedaron algunos restos y los monumentos de piedra de los fujikō.



El fujizuka del santuario Yanagimori está declarado bien cultural del distrito de Chiyoda. (Pixta)

Estos elementos se han conservado y están designados como bien cultural folclórico tangible del distrito de Chiyoda bajo el nombre de “Conjunto de monumentos de piedra relacionados con los fujikō”. El santuario Yanagimori es el único lugar del distrito de Chiyoda donde se conservan vestigios del culto al monte Fuji.

Datos de la estación de Akihabara

Inauguración: 1 de noviembre de 1890.

Media diaria de pasajeros: 190.506 (séptima estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: línea Hibiya del metro de Tokio, Tsukuba Express y líneas JR Keihin-Tōhoku y Sōbu.

Bibliografía

Ekimei de yomu Edo-Tōkyō (Leer Edo y Tokio a través de los nombres de las estaciones). Ōishi Manabu / PHP Shinsho

Tetsudō pikutoriaru: Akihabara kamotsueki no kiroku (Tetsudō pictorial: Crónica de la estación de mercancías de Akihabara). Denkisha Kenkyūkai

Shinpen Chiyodaku-shi: tsūshihen (Nueva historia del distrito de Chiyoda: historia general). Distrito de Chiyoda

47 Todōfuken: chimei yurai hyakka (Enciclopedia del origen de los topónimos de las 47 prefecturas). Tanigawa Akihide / Maruzen Shuppan

Yamanote-sen Oedo meguri (Recorriendo Edo con la línea Yamanote). Andō Yūichirō / Ushio Shuppan

Imagen del encabezado: Estación de Akihabara en 1925, cuando comenzó el servicio de pasajeros. (Colección del Museo del Ferrocarril)

(Traducido al español del original en japonés.)