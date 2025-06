La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

‘Ramen’ de Kioto con mucha historia en el restaurante Honke Daiichi Asahi

La gastronomía de Kioto se caracteriza por sus sabores delicados, fruto del caldo dashi. Sin embargo, cuando se trata de ramen, lo más común es que este tenga un gusto a salsa de soja, fuerte y con cuerpo. En Honke Daiichi Asahi, un restaurante con mucha historia fundado en 1947, han sabido captar esa esencia. El local sede de sus establecimientos, uno de los más famosos de la antigua capital japonesa, abre a las 6 de la mañana y no cierra hasta la 1 de la madrugada, lo cual no impide que siempre haya gente esperando a la puerta. No obstante, no hace falta ir hasta Kioto para disfrutar de sus especialidades tan populares, puesto que cuentan con dos locales en Tokio: uno en Shinjuku Gyōen-mae (distrito de Shinjuku) y otro en Jinbōchō (distrito de Chiyoda).