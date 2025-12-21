Fideos de Takaida en su lugar de origen, el restaurante Chūka Soba Kōyōken (Fuse, Osaka)

La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

Fundado en 1953, el restaurante Chūka Soba Kōyōken tiene sus orígenes en un puesto callejero de la época en la que ni siquiera se había asentado el término “ramen”. A él le debemos los fideos de Takaida, motivo por el cual se ha ganado el cariño de una gran clientela.

Quien come en este restaurante por primera vez llega a dudar de si lo que se ha llevado a la boca es un ramen, pues los fideos que sirven son tan gruesos y consistentes que, sin querer, uno piensa que está tomando un cuenco de udon. Además, hacen la pareja perfecta con la sopa, que se prepara combinando una salsa de soja oscura con un caldo dashi elaborado a base de huesos de pollo. El sabor resultante, salado y con cuerpo, no deja indiferente al comensal, que siempre quiere repetir.

Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Higashinari-ku Fukae-Minami 3-20-14

Sitio web / Redes sociales: https://x.com/taishou3rd

Imagen del encabezado: Chāshūmen del restaurante Chūka Soba Kōyōken. Cuesta 900 yenes (fotografía de Yamakawa Daisuke).

(Traducción al español del original en japonés)