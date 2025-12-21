‘Ramen’ las 24 horas del día en el restaurante Kinryū Rāmen (Dōtonbori, Osaka)

La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

Aunque se fundó con la idea de competir con el ramen de los puestos callejeros, el local del restaurante Kinryū Rāmen que se encuentra en Dōtonbori ha logrado ganarse el cariño de la clientela gracias a algo más que la comida: el gigantesco dragón de su cartel, que parece flotar en el cielo.

Desde que abrió sus puertas en Dōtonbori en la década de 1980, este establecimiento se ha convertido en un local representativo de Osaka, apreciado enormemente tanto por los turistas como por la clientela autóctona que lo visita tras una noche de copas. Su ramen estrella se caracteriza por llevar un caldo que, a pesar de haber sido elaborado con huesos de cerdo, resulta bastante suave y ligero. La sopa blanquecina y los fideos delgados se parecen, a simple vista, a los del estilo propio de Hakata; sin embargo, si hay algo por lo que destaca Kinryū Rāmen es por la libertad que les da a los comensales a la hora de que estos degusten sus platos: ofrecen cebolleta china (nira), kimchi y ajo, entre otros condimentos, para que la clientela pueda personalizar el cuenco a su gusto, todo ello de forma gratuita. Tal vez uno se arrepienta un poquito a la mañana siguiente, pero recomendamos añadir cebolleta china, condimentada con pimiento chile japonés (tōgarashi), en grandes cantidades; y, por supuesto, tanto ajo como se desee. En la variedad está el gusto. Otro de los motivos por los que este local goza de fama es que, como no podía ser menos en Dōtonbori, abre las 24 horas del día.

Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Chūō-ku Dōtonbori 1-7-26

Sitio web / Redes sociales: https://kinryuramen.com/home/goldendragon/

Imagen del encabezado: Ramen servido en el local de Dōtonbori del restaurante Kinryū Rāmen. Cuesta 800 yenes (fotografía de Yamakawa Daisuke).

(Traducción al español del original en japonés)