Una redefinición de los clásicos en el local principal del restaurante Kadoya Shokudō (Nishi-Nagahori, Osaka)

La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

El local principal del restaurante Kadoya Shokudō impulsó el auge del ramen de Osaka en la década del 2000.

El plato más famoso de este restaurante, el chūka soba, es la quinta esencia de los fideos cuyo caldo se elabora a base de salsa de soja. Esta sopa se prepara extrayendo lentamente el umami de ingredientes como el pollo de la variedad Nagoya cōchin, las virutas de salmón seco (sakebushi), el alga konbu y el músculo abductor de la vieira y mezclándolo con una salsa de soja cuya receta secreta data de la época en la que abrió el local. Basta un solo bocado para que ese umami se extienda por el paladar, seguido de un regusto que va penetrando lentamente todos los rincones de la boca. Por si esto fuera poco, el cerdo braseado (chāshū), de elaboración casera, y los brotes de bambú en conserva (menma) no ejercen de meros acompañantes, sino que tienen un papel casi tan importante como el del protagonista del plato. En Kadoya Shokudō han sabido ganarse el corazón de los residentes de Osaka sin recurrir a florituras y con el simple esmero de ofrecer un cuenco de ramen sabroso.

Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Nishi-ku Shinmachi 4-16-13

Sitio web / Redes sociales: https://www.instagram.com/kadoya.shokudou

Imagen del encabezado: Chūka soba servido en el local principal del restaurante Kadoya Shokudō. Cuesta 1.450 yenes (fotografía de Yamakawa Daisuke).

(Traducción al español del original en japonés)