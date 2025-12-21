‘Ramen’ simple y auténtico en el ambiente recreativo del restaurante Jinrui Mina Menrui (Minamikata, Osaka)

La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

El restaurante Jinrui Mina Menrui, de nombre peculiar —podría traducirse como “fideos para toda la humanidad”— y aspecto impactante —han instalado en él unas pantallas donde se emiten imágenes en directo—, se ha ganado a la clientela más joven. Se encuentra en el distrito de Yodogawa, frente a la estación de Minamikata, de la línea Hankyū Kyōto.

En este restaurante el ramen tiene una apariencia simple y refinada, acorde con las tendencias actuales. El sabor, un aspecto fundamental, supera las expectativas por su delicadeza. La sopa, elaborada a base de salsa de soja, pescado y marisco, combina a la perfección el umami del caldo dashi y el dulzor de la salsa de soja. Además, se extiende por todo el paladar sin ser cargante. Los fideos, que son ultragruesos y de elaboración casera, tienen una elasticidad que llega a resultar agradable, mientras que el sabor del cerdo braseado (chāshū), cortado en trozos finos, se nota con cada mordisco. Aunque el local destaca por su ambiente creativo, el ramen que sirven en él es simple y auténtico y no deja indiferente a quien lo prueba.

Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Yodogawa-ku Nishi-Nakajima 1-12-15

Sitio web / Redes sociales: https://www.jinrui-minamenrui.com/

Imagen del encabezado: Rāmen genten (literalmente, ramen original) del restaurante Jinrui Mina Menrui. Lleva trozos finos de cerdo asado y cuesta 847 yenes (fotografía de Yamakawa Daisuke).

(Traducción al español del original en japonés)