‘Ramen’ con caldo blanco de pollo, la especialidad del restaurante Rāmen Jinsei JET (Fukushima, Osaka)

La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

Este restaurante se encuentra en una de las zonas más competitivas de Osaka en lo que a ramen se refiere —cerca de la estación de Fukushima, perteneciente a la línea Ōsaka Kanjō (JR)— y siempre se forman largas colas para entrar en él.

Una sola cucharada de su caldo blanco de pollo, que se elabora cociendo los huesos de esta ave durante más de diez horas, basta para que el umami de la carne se extienda por todo el paladar. Aunque la sopa es espesa, sorprendentemente, no deja un regusto pesado, algo que explica la popularidad de este local entre la clientela femenina. Otro de los motivos por los cuales el caldo no resulta pesado son los fideos, que tienen una textura chiclosa y se elaboran de manera casera con trigo de cultivo nacional. La combinación perfecta de estos con el caldo hace que el comensal disfrute hasta el último bocado. Los fideos propios de Osaka no se entienden sin este establecimiento.

Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Fukushima-ku Fukushima 7-12-2

Sitio web / Redes sociales: https://jetjpn.base.shop/

Imagen del encabezado: Torinikomi soba del restaurante Rāmen Jinsei JET. Cuesta 1.000 yenes (fotografía de Yamakawa Daisuke).

(Traducción al español del original en japonés)