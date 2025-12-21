‘Ramen’ artístico en el restaurante Torisoba Zagin (Higobashi, Osaka)

La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

El establecimiento principal del restaurante Torisoba Zagin, situado en las inmediaciones de la estación de metro municipal de Higobashi, encarna a la perfección lo que busca la clientela de los locales de ramen típicos de la nueva ola: que la comida sea fotografiable y refleje el saber hacer del cocinero.

Con su concepto revolucionario, el restaurante Torisoba Zagin ha conquistado a una gran clientela, pues su ramen no solo tiene un sabor delicado, sino que también es artístico y bonito. Su plato estrella, el torisoba, lleva, a modo de adorno, una bardana frita que convierte cada cuenco en una bella obra de arte. A pesar de su espesor, el caldo blanco, en el que se ha aprovechado al máximo el umami del pollo, no deja un regusto pesado. Además, la sopa se bate antes de servirla, por lo que queda espumosa. De este modo, se consigue una textura suave que potencia el sabor en su conjunto. Sin duda alguna, este local ha logrado revolucionar a qué sabe el ramen.

Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Nishi-ku Edobori 1-19-2

Imagen del encabezado: Torisoba del local principal del restaurante Torisoba Zagin. Cuesta 990 yenes (fotografía de Yamakawa Daisuke).

(Traducción al español del original en japonés)