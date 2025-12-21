‘Ramen’ sin caldo en el local principal del restaurante Chūka Soba Kirimen (Jūsō, Osaka)

La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

Este peculiar restaurante, situado en las inmediaciones de la estación de Jūsō (Ferrocarriles Hankyū), sirve el ramen sin caldo, de modo que el comensal pueda apreciar el sabor natural de los fideos.

Cuando se habla de fideos sin caldo, la mayoría de la gente piensa en dos especialidades: el aburasoba y el mazesoba. Sin embargo, el plato estrella del local principal del restaurante Chūka Soba Kirimen, el kiridama, es un poquito diferente y único en su especie: solo se condimenta con huevo y una salsa tare de sal. Un solo sorbo de los fideos, que se elaboran de manera casera con una mezcla de harina de trigo de producción nacional, basta para que el rico aroma del cereal se extienda por todo el paladar. Además, destacan por su textura chiclosa y su cuerpo firme, similar al de los fideos udon. Este estilo, que no se encuentra en otras partes de Japón, pone de relieve el afán y el orgullo de quienes lo han inventado. Por si esto fuera poco, demuestra la versatilidad del ramen como género culinario.

Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Yodogawa-ku Jūsōhonmachi 2-1-6

Sitio web / Redes sociales: https://x.com/kirimen_japan

Imagen del encabezado: Kiridama que se sirve en el local principal del restaurante Chūka Soba Kirimen. Cuesta 1.000 yenes (fotografía de Yamakawa Daisuke).

(Traducción al español del original en japonés)