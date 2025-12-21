La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón
‘Ramen’ digno de la ‘Guía Michelin’ en el restaurante Mugi to Mensuke (Nakatsu, Osaka)Gastronomía Turismo
No es exagerado decir que este restaurante de ramen es uno de los más cotizados de toda Osaka. Aunque a simple vista parezcan unos meros fideos con un caldo elaborado a base de salsa de soja, el grado de perfección que exhiben no tiene igual. La sopa, preparada con sumo cuidado a partir de pollo de la variedad hinaijidori y gallina de Guinea, es penetrante: basta un sorbo para que su fragante umami se extienda por todo el paladar. Además, los fideos, de grosor medio y elaboración casera, son fáciles de tragar y casan de maravilla con el caldo. Los cuencos que sirven en este restaurante encarnan a la perfección el nivel al que ha llegado el ramen de Osaka, digno de reconocimiento mundial.
- Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Kita-ku Toyosaki 3-4-12
- Sitio web / Redes sociales: https://x.com/mugitomensuke
Imagen del encabezado: Kuradashi shōyu soba del restaurante Mugi to Mensuke. Cuesta 1.250 yenes. Carta sujeta a cambios en función de la temporada (fotografía de Yamakawa Daisuke).
(Traducción al español del original en japonés)