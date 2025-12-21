‘Ramen’ digno de la ‘Guía Michelin’ en el restaurante Mugi to Mensuke (Nakatsu, Osaka)

La evolución de la cultura del ‘ramen’ en Japón

Da igual cuando uno vaya: el restaurante Mugi to Mensuke, situado en las inmediaciones de la estación de metro municipal de Nakatsu, es tan popular que siempre hay cola para entrar. En 2020 recibió por primera vez el Premio Bib Gourmand, de la Guía Michelin, y ya acumula varios de estos galardones, una prueba más de su fama.

No es exagerado decir que este restaurante de ramen es uno de los más cotizados de toda Osaka. Aunque a simple vista parezcan unos meros fideos con un caldo elaborado a base de salsa de soja, el grado de perfección que exhiben no tiene igual. La sopa, preparada con sumo cuidado a partir de pollo de la variedad hinaijidori y gallina de Guinea, es penetrante: basta un sorbo para que su fragante umami se extienda por todo el paladar. Además, los fideos, de grosor medio y elaboración casera, son fáciles de tragar y casan de maravilla con el caldo. Los cuencos que sirven en este restaurante encarnan a la perfección el nivel al que ha llegado el ramen de Osaka, digno de reconocimiento mundial.

Dirección: Ōsaka-fu Ōsaka-shi Kita-ku Toyosaki 3-4-12

Imagen del encabezado: Kuradashi shōyu soba del restaurante Mugi to Mensuke. Cuesta 1.250 yenes. Carta sujeta a cambios en función de la temporada (fotografía de Yamakawa Daisuke).

