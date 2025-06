Repensar política agrícola de Japón en todas sus dimensiones

Mi punto de vista

El aumento del precio del arroz, un alimento básico, nos hace reflexionar sobre la importancia de dar a conocer a la población las distintas funciones de la agricultura, más allá de la producción.

La reciente subida de los precios del arroz no solo está afectando la vida de los ciudadanos; también ha abierto una oportunidad para reflexionar en profundidad acerca de las políticas agrícolas y de distribución de los alimentos, así como sobre las cuestiones de seguridad alimentaria de este cereal básico y el suministro estable del mismo.

Se ha dicho que el alza de los precios del arroz se debe a los pronósticos de producción, al acaparamiento, a los problemas en las rutas de distribución o a la psicología del consumidor, pero sigue sin esclarecerse qué es lo que hay en el fondo de esta coyuntura.

El principal problema a medio y largo plazo es que la situación actual y la poca transparencia al respecto han disparado la desconfianza de la población hacia las políticas del arroz y de la agricultura en su totalidad.

Que dicha desconfianza se haya acentuado en un momento en el que el sector agrícola de Japón se encuentra al borde de una crisis puede considerarse un estímulo positivo para que la población en general vuelva a reflexionar con seriedad sobre las políticas agrícolas.

Para empezar, se puede decir que el sector agrícola japonés, cimentado en la producción del arroz, está a punto de colapsar. Se prevé que para 2030 las corporaciones administrativas agrícolas se hayan reducido a la mitad, comparadas con la cifra de 2020, mientras que la extensión de terrenos cultivables habrá disminuido aproximadamente un 30 %. Se ha completado el Plan regional que comenzó a elaborarse el año pasado en todo el país con el fin de usar los campos de cultivo de manera más eficiente. Sin embargo, de quienes se hallan registrados en el plan, un 30 % carece de un sucesor que continúe con la producción en el futuro.

Justamente por esa razón, el año pasado se llevó a cabo una enmienda a la Ley básica de alimentos, agricultura y pueblos agrícolas, gracias a la cual se ha podido proponer un cambio en la estructura del sector agrícola y una revisión de las políticas relacionadas.

No obstante, lo fundamental de esto sigue siendo la política de apoyo a los productores de tomar medidas para que estos tengan la capacidad de generar ingresos de forma sostenida.

Resulta evidente la importancia de apoyar a los productores. Sin embargo, quizás sea necesario reflexionar, desde la perspectiva de toda la población, hasta dónde es necesario otorgar este tipo de apoyo a la producción agrícola en, por ejemplo, zonas montañosas donde las condiciones de producción son difíciles y la población sigue disminuyendo y envejeciendo.

Además, en la actualidad están aumentando rápidamente los campos de cultivo abandonados o de los que se desconoce si existen herederos. En esta situación la política que habría que proponer es que la administración agrícola pase de una forma familiar a otra de personas jurídicas, y que los trabajos principales de estas no deban ser necesariamente la agricultura. Mientras no se lleve a cabo un cambio drástico en las políticas agrícolas podría decirse que en la práctica no existen directrices al respecto.

Para poder materializar este cambio es necesario que la población sea consciente de la multifuncionalidad de la agricultura. Esta ayuda a evitar desastres naturales como inundaciones, a la protección del medioambiente y de la biodiversidad, a través de la reforestación del territorio, así como a transmitir la cultura tradicional y a generar una ética auténtica. También otorga una perspectiva que da prioridad a la convivencia con la naturaleza, a preservar el amor por el lugar de origen y al patriotismo. Habrá que concienciar a la gente de que la agricultura ha servido como clave en estos aspectos, así como de sus formas concretas.

Se debería impulsar una política de otra dimensión que no sea agrícola en el sentido estricto, que apoye no solo la producción agrícola en sí, sino también lo que surge de este proceso (los resultados multifacéticos mencionados anteriormente). Solo de esta manera se podrá decir que, por primera vez, se cuenta con políticas agrícolas nacionales.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Pixta.)