La demencia no es el final: entrevista con una neurocientífica que cuidó de su madre

Neurocientífica. Investigadora especial de la Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio. Profesora a tiempo parcial de la Universidad Kinjō Gakuin, la Universidad de Waseda y la Universidad Femenina de Japón. Nacida en la prefectura de Kanagawa en 1979. En 2007 obtiene el título de doctora en Ciencia de Sistemas Inteligentes por la Escuela de Posgrado Interdisciplinario de Ciencias e Ingeniería del Instituto Tecnológico de Tokio. Autora de Nōkagakusha no haha ga ninchishō ni naru (Cuando la madre de una neurocientífica desarrolló demencia; Kawade Shobō Shinsha) y coautora, con Nagashima Tōru, de Naze, ninchishō no hito wa ie ni kaeritagaru no ka (¿Por qué las personas con demencia siempre quieren volver a casa?; Chūōhōki Shuppan). En 2023 un documental sobre su vida cotidiana con su madre afectada de demencia se emitió como especial de la cadena NHK con el título Ninchishō no haha to nōkagakusha no watashi (Mi madre con demencia y yo, neurocientífica). Actualmente se interesa por la riqueza emocional de las personas con demencia avanzada y la creatividad de las personas de la tercera edad.