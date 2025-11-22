Platos con algas ‘hijiki’, un ingrediente sencillo pero delicioso

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más
Platos con algas ‘hijiki’, un ingrediente sencillo pero deliciosoGastronomía
Guisado de hijiki
Se trata del plato más típico con este ingrediente. Para prepararlo se cuecen hikiji, zanahorias picadas finamente y aburaage con salsa de soja endulzada. Algunas veces también se añade chikuwa, entre otras masas de pescado, konjac o sojas. Es un ingrediente básico de la comida casera y también se sirve normalmente como acompañamiento en los menús fijos o como entrada en las tabernas izakaya.
Arroz con hijiki
En este plato se usan ingredientes similares a los del guisado de hijiki y se cuecen junto con el arroz. También se puede preparar simplemente mezclando sazonador furikake de hijiki.
Ume hijiki
Se cuece hijiki con ciruelas ume encurtidas y picadas finamente. Posteriormente se espolvorea sésamo blanco para dar el toque final a este plato básico. También se vende como furikake, con una textura deshidratada.
Hamburguesa de tōfu y tortilla de huevo con hijiki
Las hijiki se pueden agregar a hamburguesas de estilo japonés hechas con carne picada de pollo y tōfu, así como a tortillas de huevo, un plato muy popular para los almuerzos. Las hijiki mejoran la apariencia de los platos y aumentan su valor nutricional.
