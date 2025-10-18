Platos con ‘katsuobushi’, un ingrediente que ofrece un toque elegante

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

En el periodo Shōwa (1926-1989) era necesario rallar katsuobushi cada vez que se quería usar este ingrediente, pero ahora podemos ahorrar tiempo con los sobres listos para usar que nos permiten aportar umami a nuestros platos.

Arroz con katsuobushi

Con tan solo espolvorear hanakatsuo en un tazón de arroz recién hecho se puede disfrutar de un plato delicioso, pero es posible lograr un sabor magnífico si le agrega una yema de huevo crudo.



Okaka onigiri

Las tiendas de 24 horas y otros establecimientos especializados ofrecen una gran variedad de sabores de bolas de arroz onigiri, pero una de las clásicas sigue siendo la que está rellena de okaka (virutas de katsuobushi sazonadas con salsa de soja y mirin). Un sabor que nunca traiciona.



Ohitashi de espinacas (sazonadas con salsa de soja y mirin) y hiyayakko (tōfu frío con salsa de soja)

Estos platos llevan katsuobushi espolvoreado. Son deliciosos sin este acompañamiento, pero agregarlo les dará un toque especial.



Tosani

A este guiso se le agrega katsuobushi para potenciar su umami. Cuando se habla de tosani, la mayoría de las personas piensa en brotes de bambú takenoko, pero también se puede preparar con patatas o konjac. La prefectura de Kōchi (antiguamente provincia de Tosa) es conocida por la pesca de bonito con caña y desde la antigüedad es una región en la que ha prosperado la producción de katsuobushi, de ahí que este plato reciba ese nombre.



Yakiudon (Udon salteado)

Combina de forma perfecta con el sabor de la salsa. El sabor de platos como el yakiudon, yakisoba, okonomiyaki o takoyaki mejora al espolvorear este ingrediente.



