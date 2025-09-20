Platos con ‘konjac’, un ingrediente muy bajo en calorías para comer sin culpa

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más
Platos con ‘konjac’, un ingrediente muy bajo en calorías para comer sin culpaGastronomía
Para saber más sobre este ingrediente:
‘Konjac’, un ingrediente rico en fibra y bajo en calorías
Miso dengaku
El konjac combina perfectamente con una espesa salsa dulce de miso.
Sashimi konnyaku
Para preparar este plato se utiliza harina de alta calidad que tiene menos impureza, y tiene más contenido de agua, lo que le da una consistencia más jugosa. Su apariencia también es fresca y es un acompañamiento perfecto para un plato veraniego. Se suele servir con salsa de soja y jengibre o con miso avinagrada.
Motsuni
En este plato puede disfrutar de las diferentes texturas con las vísceras y las verduras. El konjac absorbe el sabor y le da un toque delicioso.
Tama konnyaku
Tamakon es un plato tradicional de Yamagata. Se trata de unas pequeñas bolitas de unos 3 centímetros de diámetro. En esta región no se utiliza agua y se hierven directamente en salsa de soja. Se venden en brochetas en festivales y eventos, donde las personas las saborean mientras caminan.
Shirataki e Ito konnyaku
El shirataki se hace pasando konjac en estado de gel por una coladera para formar hilos. En la antigüedad, el ito konnyaku se preparaba cortando finamente una lámina de konjac. En la actualidad se preparan de la misma manera, con una coladera, pero se usan diferentes nombres según su apariencia. Existen otras variaciones, por ejemplo, en el oeste de Japón están los tsuki konnyaku, que son más gruesos.
Sukiyaki
El protagonista de este plato es, por supuesto, la carne, pero el shirataki que absorbe el sabor del caldo es delicioso.
(Imagen del encabezado: Konjac y shirataki, ingredientes que no pueden faltar en el oden. Pixta)
(Traducido al español del original en japonés.)