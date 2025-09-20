Platos con ‘konjac’, un ingrediente muy bajo en calorías para comer sin culpa

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

Se trata de un ingrediente con una consistencia firme que se acompaña con salsas ricamente sazonadas. En este artículo reunimos varios platos con konjac.

Para saber más sobre este ingrediente:

‘Konjac’, un ingrediente rico en fibra y bajo en calorías

Miso dengaku

El konjac combina perfectamente con una espesa salsa dulce de miso.



(Pixta)

Sashimi konnyaku

Para preparar este plato se utiliza harina de alta calidad que tiene menos impureza, y tiene más contenido de agua, lo que le da una consistencia más jugosa. Su apariencia también es fresca y es un acompañamiento perfecto para un plato veraniego. Se suele servir con salsa de soja y jengibre o con miso avinagrada.



(Pixta)

Motsuni

En este plato puede disfrutar de las diferentes texturas con las vísceras y las verduras. El konjac absorbe el sabor y le da un toque delicioso.



(Pixta)

Tama konnyaku

Tamakon es un plato tradicional de Yamagata. Se trata de unas pequeñas bolitas de unos 3 centímetros de diámetro. En esta región no se utiliza agua y se hierven directamente en salsa de soja. Se venden en brochetas en festivales y eventos, donde las personas las saborean mientras caminan.



Fotografía proporcionada por la librería de imágenes para la publicidad de Yamagata.

Shirataki e Ito konnyaku

El shirataki se hace pasando konjac en estado de gel por una coladera para formar hilos. En la antigüedad, el ito konnyaku se preparaba cortando finamente una lámina de konjac. En la actualidad se preparan de la misma manera, con una coladera, pero se usan diferentes nombres según su apariencia. Existen otras variaciones, por ejemplo, en el oeste de Japón están los tsuki konnyaku, que son más gruesos.



Shirataki (izquierda) e ito konnyaku. (Pixta)

Sukiyaki

El protagonista de este plato es, por supuesto, la carne, pero el shirataki que absorbe el sabor del caldo es delicioso.



(Pixta)

(Imagen del encabezado: Konjac y shirataki, ingredientes que no pueden faltar en el oden. Pixta)

(Traducido al español del original en japonés.)