Platos con ‘kuzu’, el diamante blanco de las montañas de Yoshino

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

El proceso repetido de refinamiento en la temporada helada, cuando las bacterias proliferan poco, es conocido como yoshino zarashi. El almidón obtenido del kuzu a través de este proceso es apreciado como el “diamante blanco”.

Kuzukiri

Para prepararlo se debe disolver en agua la harina de kuzu y poner la mezcla en una bandeja para que quede como una lámina delgada, para después calentarla al baño maría. Tanto su preparación como los ingredientes son muy sencillos. Su textura gelatinosa recién hecha es deliciosa.



Cuando se usa en cazuelas, debe rehidratarse el kuzukiri seco antes de añadirlo.



Kuzumochi

Es un dulce transparente y de textura gelatinosa. Al igual que el kuzukiri puede acompañarse con jarabe kuromitsu o harina de soja endulzada kinako. El kuzumochi de Kantō, un producto famoso del santuario Kawasaki Daishi, se escribe con caracteres distintos y es completamente diferente.



Gomadōfu

Se cree que este plato surgió hace aproximadamente 1.200 años en el monte Kōya, fundado por Kōbo Daishi, o Kūkai, y era un plato de la comida vegetariana shōjin. Para prepararlo se pela sésamo fresco, se muele finamente con agua del monte Kōya y kuzu de Yoshino y se cuece.



Kuzuyu

Para prepararlo se disuelve harina de kuzu en agua caliente y, al agregarle jengibre o miel, se obtiene una bebida que calienta el cuerpo. También se usa para darle espesura a la comida para bebés o a alimentos para la gente que no puede tragar fácilmente.



