Selección de platos con ‘yuba’: fresca o deshidratada, es deliciosa

La yuba tiene un gran contenido nutrimental y un sabor neutral, por lo que se puede utilizar en una gran variedad de platos. En los supermercados japoneses se encuentra yuba fresca en la sección de tōfu, pero también se puede preparar fácilmente en casa.

Yuba sashi

Es la forma más común de comer yuba fresca o nama yuba. Al igual que el sashimi de pescado, se acompaña con salsa de soja o wasabi. Se puede rehidratar yuba seca para prepararla, aunque la fresca tiene una textura más sedosa.

Yuba don

Se trata de un cuenco de arroz acompañado de yuba cocida en caldo dashi para conseguir viscosidad. Se puede servir con huevo para darle más consistencia. Es un plato perfecto para calentar el estómago.



(Pixta.)

Yuba soba

Sirva yuba enrollada cocida y condimentada ligeramente en un tazón de fideos soba para darle un toque firme. Es un plato popular en regiones productoras de yuba.



(Pixta.)

Yuba maki

Se prepara rehidratando yuba en láminas y envolviendo con ellas otros ingredientes. Los yuba maki age, rollitos de yuba rellenos y fritos son deliciosos.



(Pixta.)

Ensalada de yuba

Solo hay que espolvorear pequeños trozos de yuba rehidratada. Combina perfectamente con cualquier tipo de ensalada.



(Pixta.)

Tōji ni

La yuba era originalmente usada en la comida shōjin, que no incluye ingredientes de origen animal. Tiene sus raíces en el budismo zen y posteriormente se comenzó a usar también en la comida kaiseki, que se desarrolló de la mano de la ceremonia del té. Ahora es un ingrediente indispensable en la gastronomía de Kioto. En esta ciudad hay un gran número de tiendas especializadas en yuba cerca de los templos.

Tōji es el templo sede de la secta budista Shingon y está relacionado con su fundador Kōbō Daishi o Kūkai. Aunque existen otros tipos de yuba que llevan nombres de templos en Kioto, tales como Kenninji yuba o Daitokuji yuba, en la gastronomía japonesa la yuba se conoce en general con el nombre de Tōji.



(Pixta.)

La yuba es también deliciosa si se usa en caldos o cazuelas. Con tan solo echarla en estado seco, absorberá el umami del caldo. Es un ingrediente que se puede conservar por mucho tiempo, así que se puede almacenar y usar en cualquier momento. Con un poco de yuba es posible dar un toque diferente a los platos.

Kumiage yuba

La yuba recién hecha que se recoge de una olla de leche de soja caliente se conoce como kumiage yuba y tiene una textura cremosa sin igual. Es un menú popular en tiendas especializadas en comida de tōfu o yuba, pero si se consigue leche de soja sin otras sustancias, con un 8 % o más de contenido sólido de sojas, se puede preparar en casa. Al igual que la yuba sashi, se recomienda condimentar al gusto.



