Recetas con ‘nattō’, un ingrediente que combina con todo

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

El nattō es un alimento fermentado e indispensable en la gastronomía de Japón. Es un acompañamiento perfecto para el arroz, pero también combina con otros platos contemporáneos.

Para saber más de este ingrediente: ‘Nattō’, un alimento fermentado de olor y viscosidad particulares

Arroz con nattō

Se trata de un plato muy sencillo y delicioso. Tan solo es necesario mezclar bien la salsa y la mostaza karashi que acompañan al nattō y servirlo en arroz cocido recién hecho. Los condimentos típicos son cebollín picado, jengibre molido o algas aonori picadas. Para darle otro toque, se puede probar con mayonesa, vinagre o un poco de aceite de sésamo. También es popular con kimchi o huevo crudo. En algunas partes del norte de Japón se le agrega azúcar.

Arroz frito con nattō

Para este plato se deben freír los ingredientes hasta que desaparezca la viscosidad del nattō.



(Pixta)

Nattō maki

Este sushi es tan asequible como el kappa maki, relleno de pepino. Se puede conseguir fácilmente en supermercados o tiendas de conveniencia.



(Pixta)

Nebaneba don

Se trata de un cuenco de arroz con nattō y otros ingredientes viscosos como okra, yamaimo y mekabu con mucha fibra, que además sacian.



(Pixta)

Nattō con soba, udon, pasta o mochi

También combina perfectamente con otros alimentos principales además del arroz. Estos platos se pueden condimentar al gusto.



Pasta con nattō. (Pixta)

Nattō kitsune

Se usa el tofu frito aburaage como una bolsa y se rellena de nattō. Esta combinación de productos de soja puede funcionar como un plato o un acompañamiento de las bebidas alcohólicas.



(Pixta)

También hay muchos otros platos como tortilla de huevo con nattō, curri con nattō, o tostada con nattō, que se adecuan perfectamente a la vida moderna.

Presentamos algunos platos tradicionales:

Nattō jiru

En las prefecturas de Akita y Yamagata existe una plato tradicional en el que se echa nattō molido a la sopa de miso. Para una preparación más simple, se puede usar hikiwari nattō o simplemente el nattō común.



Nattō jiru de la prefectura de Akita. Fotografía del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Uchi no kyōdo ryōri (Nuestra comida local).

Godo nattō

Se trata de hikiwari natto que se vuelve a fermentar con sal y kōji y es una comida tradicional de la prefectura de Yamagata. Su apariencia es semejante a la pasta miso muy salada. También se lo conoce como yuki wari nattō o kōji nattō.



Yuki wari nattō de la prefectura de Yamagata. Fotografía del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Nippon dentōshoku zukan (Catálogo de platos tradicionales de Japón).

Soboro nattō

Se trata de un plato de la prefectura de Ibaraki, la mayor productora de nattō. Esta preparación comenzó como una forma de aprovechar el nattō que no consiguió la suficiente viscosidad. Para hacerlo se agrega kiriboshi daikon o rábano daikon seco y se sala. Es una comida tradicional que dura mucho tiempo. También se lo conoce como shoboro nattō.



Soboro nattō de la prefectura de Ibaraki. Fotografía del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón. Uchi no kyōdo ryōri (Nuestra comida local).

Por cierto, existe un dulce tradicional japonés llamado amanattō que son f legumbres cocidas dulces y deshidratadas. Se llaman así ya que su apariencia se asemeja al shiokara nattō, fermentado con kōji. No obstante, este dulce no tiene su olor particular ni es viscoso.

Investigación y diseño: Ecraft.

Fotografía del encabezado: Arroz con nattō. (Pixta)

(Traducido al español del original en japonés.)