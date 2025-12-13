Platos con tofu, un ingrediente saciante y nutritivo

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

El tofu es un ingrediente con alto valor nutricional. Gracias a su versatilidad puede convertirse en un plato principal o en acompañamiento de otros. Además, es muy asequible.

Yudōfu

Gracias al gran número de templos budistas en los que se arraigó la gastronomía vegetariana shōjin y a la pureza del agua, Kioto es lugar de origen de muchos platos con tofu. Se dice que el origen del yudōfu se encuentra en el templo Nanzenji. Para preparar yudōfu se calienta el tofu en caldo de alga konbu y se condimenta con cebollín picado, jengibre molido y un poco de salsa de soja. De esta manera se puede disfrutar del sabor intrínseco de la soja.



Yudōfu. (Fotografía del Centro de Apoyo Mediático de la ciudad de Kioto)

Ollas

Los platos en ollas son perfectos para la temporada de frío. En el sukiyaki o el yosenabe no puede faltar un tofu ligeramente asado.

Hiyayakko

Un plato perfecto para el verano ya que se puede comer sin dificultad, aunque no se tenga mucho apetito. Para prepararlo se coloca sobre tofu frío condimentos al gusto y un poco de salsa de soja.



(Pixta)

Tofu asado

Para los platos calientes es mejor usar tofu momen, ya que es más firme. Se debe poner a asar el tofu y, cuando tome algo de color, añadir un poco de salsa de soja con caldo dashi. Es saciante, pero más fácil de digerir y sano que la carne.



(Pixta)

Dengaku de tofu

Se trata de tofu asado en brochetas. Se prepara con una salsa de miso con hojas jóvenes de pimienta kinome. Al parecer, su nombre hace referencia a la apariencia de este plato con los dengaku hōshi, actores que usan pantalones hakama y que bailan en un palo parecido a un zanco.



Miso dengaku de la prefectura de Aichi. Fotografía del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Uchi no kyōdo ryōri (“Nuestra comida local”).

Shiraae

Se trata de tofu desmenuzado y mezclado con verduras y konjac. Es un acompañamiento de sabor suave.



Shiraae de la prefectura de Fukushima. Fotografía del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Uchi no kyōdo ryōri (“Nuestra comida local”).

Age dashi dōfu

Se prepara con tofu escurrido, se espolvorea con katakuriko y se fríe. Se sirve con un caldo dashi de soja. Su exterior es crujiente y su interior suave.



(Pixta)

Sopa de miso con tofu

Es un ingrediente básico de la sopa de miso. Se puede combinar con muchos otros ingredientes tales como algas wakame, aburaage, cebollín, etc.



(Pixta)

Hamburguesa de tofu

Se prepara con carne molida de pollo para darle consistencia. Es más esponjosa y ligera que la carne sola, para cuando se prefiere tomar algo ligero.



(Pixta)

Maabō dōfu

Puede pensar que es un plato chino, pero tiene sus raíces en Japón. La simpleza del tofu, la carne molida de cerdo y los condimentos picantes combinan perfectamente y despiertan el apetito.



(Pixta)

También se usa cada vez más en platos occidentales y no es extraño encontrarlo en ensaladas o platos gratinados. El tofu es un ingrediente que no deja de evolucionar.

Investigación y diseño: Ecraft.

Fotografía del encabezado: Sukiyaki. (Pixta)

(Traducido al español del original en japonés.)