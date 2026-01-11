Platos con ‘yuzu’: un poco de su cáscara da un toque refrescante a la comida

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

Una pizca de la cáscara amarilla del yuzu aromatiza y da color a los platos. Es un cítrico que otorga elegancia a la comida.

Sopas

En sopas y guisados, se puede agregar la cáscara amarilla del yuzu cortada en finas tiras, lo que aportará el aroma refrescante de este cítrico a la comida.



(Pixta.)

Yuzu daikon

La parte amarilla de la cascara, finamente picada, se puede agregar durante la preparación de un encurtido en vinagre endulzado. La combinación del yuzu y el rábano daikon es perfecta y crea un acompañamiento refrescante.

Yuzu miso

Se agrega la cáscara rallada de yuzu y jugo a un miso preparado algo dulce y se mezcla bien. Hacen una buena combinación en dengaku de satoimo o rábano daikon hervidos y también con tofu.



(Pixta.)

Yūan yaki

Se trata de un plato asado de ingredientes marinados en salsa en la que se mezclan las mismas cantidades de salsa de soja, sake y sake endulzado mirin. Fue creado por Kitamura Yūan, maestro de té del periodo Edo (1603-1868), razón por la que recibe el nombre de yūan yaki. Ya que es común agregarle a la salsa jugo de yuzu, su nombre a veces se escribe con el kanji de este cítrico.



(Pixta.)

Yuzu ponzu

Salsa de soja con jugo de yuzu. Es un condimento que no puede faltar en las cazuelas. Con un sabor refrescante y ácido, es ideal para una comida ligera. Aunque se venden muchos productos ya preparados, el aroma del yuzu ponzu hecho en casa es incomparable.



(Pixta.)

Yuzu koshō

Se ralla la cascara de un yuzu antes de madurar y se muele con chile verde y sal para hacer un condimento en forma de pasta. De esta forma se consigue una armonía perfecta entre frescura, picante y un poco de amargor.



(Pixta.)

Yuzu gama

Se corta la parte superior del yuzu, se extráe la fruta y se usa la cáscara como un tazón. Se trata de un arreglo para ocasiones especiales, tales como la comida de Año Nuevo osechi, entre otras celebraciones. Su apariencia elegante y el aroma del yuzu le darán un toque magnífico a la comida.



(Pixta.)

Yubeshi

Existen dos tipos de yubeshi, uno es un dulce con pastel de arroz y nueces que tiene sabor a salsa de soja. El otro, una conserva en la que la yuzu gama se rellena de miso, frutos y harina de arroz glutinoso que se hierve al vapor y se deshidrata. En esta ocasión nos referimos al segundo. Se cree que data de finales del periodo Heian (794-1185). Se trata de un dulce original cuya preparación toma varios meses. En la actualidad se sigue produciendo en varias partes de Japón. A la hora de comerlo, se corta en pedazos pequeños para acompañar el té o el sake.



(Pixta.)

Investigación y diseño: Ecraft.

Imagen del encabezado: Yuzu daikon. (Pixta)

(Traducido al español del original en japonés.)