Platos variados con ‘miso’: ideal en sopas y muchas recetas más

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

El miso se elabora en todos los rincones de Japón y cada uno tiene sus particularidades regionales. Al combinarse con los productos locales han surgido un sinfín de platos tradicionales y típicos.

Para saber más de este ingrediente: ‘Miso’, un ingrediente esencial de la gastronomía japonesa

Sopa de miso

Si hablamos de sopas japonesas, la máxima representante es, sin duda, la de miso. No es exageración decir que para los japoneses es un alimento del alma. Hay una gran libertad para elegir los ingredientes y el tipo de miso, por lo que las combinaciones son infinitas.



Arriba, de izquierda a derecha: sopa de miso con fu y alga wakame, sopa de miso con langosta espinosa y alga aosanori y sopa de miso con almejas. Abajo, sopa de miso con setas nameko y cebollín, sopa de miso con tofu y alga wakame y sopa de miso con carne de cerdo (tonjiru). (Pixta)

Cazuelas Ishikari y de ostras

Las cazuelas son un plato imprescindible en la temporada de frío. La más representativa de Hokkaidō es la Ishikari nabe y en la prefectura de Hiroshima la de ostras, ambas con miso. La Ishikari nabe lleva caldo dashi al que se le agrega miso para cocer salmón y verduras de Hokkaidō. En el caso de la de ostras, se pone un poco de miso en la orilla de la cazuela y, mientras se disuelve en el agua, se cuecen ostras, un ingrediente típico de Hiroshima, y verduras. La gran cantidad de ingredientes que llevan estas cazuelas hacen que estos platos tengan un sabor más profundo que la sopa de miso.



Ishikari nabe. Fotografía de la Organización de Turismo de Hokkaidō.

Caballa guisada con miso

Se trata de un plato casero de caballa rebanada y condimentada con miso. Su sabor tan espeso combina perfectamente con el arroz blanco, lo que lo convierte en un plato popular en los restaurantes con menús fijos.

Miso nikomi udon

En Aichi, Mie y Gifu, tres prefecturas de la región de Tōkai, el miso más común es el hacchō miso. Se trata de mame miso madurada por más de dos años cuyo sabor característico es el umami concentrado de la soja. Aunque se la cataloga como miso rojo, su color es cercano al negro. Para preparar este plato se usa un tipo de fideos firmes que se cuecen en una sopa preparada con este miso.



Miso nikomi udon. Fotografía del Buró de Convenciones de Turismo de Nagoya.

Por cierto, el nombre de este miso proviene de Hacchōchō, lugar donde se fabricaba y que se encontraba a unos 870 metros (hacchō, en la antigua unidad de longitud) al oeste del castillo de Okazaki. Este miso se sigue fabricando de igual manera que en el periodo Edo (1603-1868) en dos fábricas separadas solo por una calle. Se dice que solo estas dos pueden usar la denominación de hacchō miso.

Miso oden

Se trata de un oden que tiene su origen en el dengaku de miso con el que se barniza tofu o konjac. Existen diferentes variedades regionales, pero en las tres prefecturas de Tōkai, lo más común es prepararlo con hacchō miso. Para la preparación tradicional se pone un tarro con salsa de miso en el centro de una olla, se hierven los ingredientes alrededor y a continuación se bañan en la salsa. Recientemente se hace también miso oden hirviendo directamente los ingredientes en un caldo con mame miso diluido.



Miso oden. Fotografía del Buró de Convenciones de Turismo de Nagoya.

Saikyō yaki / Misozuke yaki

El miso blanco ha arraigado en la región de Kansai. De todas sus variedades, el saikyō miso, típico de Kioto, es la más representativa. Este miso dulce y suave se mezcla con sake y otros condimentos para crear un adobo en el que se marinan pescados o carne para asar. A esta preparación se la conoce como saikyō yaki. Con tan solo escuchar el nombre, la gente ya sabe de qué plato se trata. En otras regiones se hacen adobos parecidos con otros tipos de miso.



(Pixta)

Sopa zōni de miso blanco

La sopa zōni es un plato típico de Año Nuevo. Los ingredientes y sabores cambian según la región. En Kansai, principalmente en Kioto y Osaka, se prepara con miso blanco y un pastel de arroz glutinoso redondo. En partes de las regiones de Kinki y Shikoku también se prepara el zōni con miso blanco.



(Pixta)

Hanabira mochi

Para este dulce típico de Año Nuevo se usa una pasta de judías blancas endulzadas mezclada con un poco de miso blanco, que tiene un sabor profundo y un toque salado. Esta pasta se envuelve, junto con una raíz de bardana hervida y endulzada, en un pastel de arroz gyūhi.



(Pixta)

Investigación y diseño: Ecraft.

Fotografía del encabezado: guisado de caballa con miso. Pixta.

(Traducido al español del original en japonés.)