Platos con ‘shiitake’, una seta deliciosa, tanto deshidratada como fresca

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

Los hongos shiitake se rehidratan totalmente si se dejan medio día cubiertos de agua. El caldo de shiitake que se obtiene de esta agua para rehidratarlos puede ser usado para sopas y guisos, y así disfrutar de un profundo umami en los platos. Los atractivos de los shiitake frescos son su aroma y su textura, y son perfectos para asarlos o freírlos.

Shiitake rellenos de carne

Se corta el tallo de los shiitake frescos y se rellena el sombrero de carne picada. Al morderlos se puede disfrutar de su umami y su jugo. Son deliciosos también si se asan o se fríen empanados.

Shiitake asados o salteados

Es un plato muy sencillo; se ponen los shiitake en una parrilla y se rocía un poco de salsa de soja sobre ellos. Esto aumentará el umami de los hongos. Los shiitake cultivados en tronco son carnosos, y perfectos para prepararlos en sartén, salteados con mantequilla y salsa de soja. Satisfacen tanto como si se hubiera comido carne.

Ollas

Los shiitake son un ingrediente indispensable para platos de olla como el yosenabe, el mizutaki o el sukiyaki. Se decora el sombrero con cortes, lo que aumentará su atractivo visual. Esto también permite una mejor cocción y expansión del umami.



(Pixta)

Arroz cocido con shiitake

El umami impregnado en el arroz es único. Si se usan shiitake secos, recomendamos usar el caldo que ha usado para rehidratarlos, con lo que aumentará su sabor.



(Pixta)

Chawanmushi

Si se trata de shiitake pequeños, uno entero le dará un buen toque visual al plato. Si son grandes, se pueden cortar. También se pueden usar shiitake secos.



(Pixta)

Fukume ni

Para este plato dulce y salado, los shiitake secos se cuecen en el caldo en el que se rehidrataron y se agrega salsa de soja y azúcar. Pueden tomarse como acompañamiento al arroz, o usarse como ingrediente para makizushi o fideos sōmen.



(Pixta)

Suimono

Para esta sopa puede usar shiitake frescos o secos. Si se usan los segundos, se recomienda agregar el caldo resultante de hidratarlos para disfrutar de un umami más profundo.



(Pixta)

Nishime / Chikuzen’ni

Los shiitake secos son un ingrediente auspicioso que no puede faltar en los guisos de la comida de Año Nuevo, el osechi. Se considera que tienen el significado de “crecimiento”, “longevidad” y “prosperidad” ya que crecen lentamente y fuertes, por las grietas en sus sombreros que se asemejan a los caparazones de las tortugas y porque se parecen a los sombreros que llevaban los infantes en el periodo Sengoku (1467-1573).



(Pixta)

Investigación y diseño: Ecraft.

(Imagen del encabezado: shiitake rellenas de carne - Pixta.)