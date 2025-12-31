Mandarinas ‘unshū mikan’: un cítrico japonés con el nombre de una región de China

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

Las mandarinas unshū mikan son dulces, no tienen semillas y se pueden pelar fácilmente. Son un cítrico asequible y representativo de Japón.

Son originarias de Satsuma, no de Wenzhou, en China

El término mikan se usa para referirse como nombre genérico a cítricos pequeños, muy dulces y fáciles de pelar, pero principalmente a la variedad unshū mikan, que se produce en cantidad abrumadora.

Las unshū mikan tienen su origen en un cítrico que llegó de China a Japón hace aproximadamente 400 años. Se trata de una variedad que surgió accidentalmente en Nagashima, en el dominio de Satsuma (ahora prefectura de Kagoshima). No tiene una relación directa con Wenzhou, en la provincia china de Zhejiang, famosa por su producción de cítricos, pero se dice que su denominación viene de la frase “tan deliciosa como una mandarina de Wenzhou”. Su nombre científico es Citrus unshiu.

Fuera de Japón, las mandarinas unshū mikan son conocidas como naranjas de Satsuma o simplemente mandarinas. Se cree que es un nombre que surgió a raíz de que un ministro de la embajada estadounidense que estuvo en Japón durante el periodo Meiji (1868-1912) enviara plantones de esta fruta de Satsuma a Florida. Es interesante que en Japón su topónimo original haya quedado en el olvido, mientras permanece intacto en el extranjero. Estas mandarinas también son populares en el Reino Unido y Estados Unidos por su dulzura y por lo fáciles que son de pelar.



Fotografía de la Federación de Turismo de la prefectura de Wakayama.

En el periodo Edo (1603-1868) la variedad más popular de mandarinas era la kishū mikan, de tamaño pequeño y con muchas semillas. La unshū mikan, por el contrario, no era tan favorecida porque en aquel entonces se daba una gran importancia a preservar el linaje y la falta de semillas de esta fruta era considerada un mal augurio. Con la llegada del periodo Meiji, la ausencia de semillas y su tamaño ganaron popularidad y floreció su producción en regiones cálidas. En la actualidad, las tres prefecturas con mayor producción de mandarinas son Wakayama, Shizuoka y Ehime. Cada una tiene sus marcas representativas que son Arita, Mikkabi y Uwajima, respectivamente. Juntas, estas tres prefecturas, abarcan más del 50 % del mercado de unshū mikan de todo el país.



Fotografía de la Federación de Turismo de la prefectura de Wakayama.

La variedad gokuwase, unas mandarinas un poco verdes, empieza a aparecer en el mercado aproximadamente en septiembre, pero la temporada principal de mandarinas unshū mikan va de octubre a febrero.

Son ricas en vitamina C; con tres al día se puede cubrir casi por completo la dosis recomendada de esta vitamina, por lo que ayudan a prevenir los resfriados. Los hilos blancos que vienen pegados a las pieles interiores son ricos en vitamina y fibra vegetal. No obstante, aquellos que prefieran no comerlos pueden pelar la cáscara desde el lado que conecta con el tallo para retirarlos más fácilmente.

Mikan daifuku

Los dulces ichigo daifuku, que tienen una fresa completa en su interior, aparecieron a finales del periodo Shōwa (1926-1989). Posteriormente se comenzaron a preparar con otras frutas como mandarina. En el periodo Reiwa (2019-actualidad) ha revivido la popularidad de estos dulces ya que, partidos por la mitad, tienen una apariencia muy fotogénica, gracias a lo cual han ganado popularidad en redes sociales.



(Pixta)

Sándwich de frutas

Son un plato muy popular principalmente entre los jóvenes, a los cuales les fascina el colorido de las frutas al partirlos por la mitad. Se trata de sándwiches rellenos de frutas mezcladas con nata. Sirven como un tentempié o un dulce. Son originarios de Japón y están comenzando a ganarse el corazón de los turistas extranjeros.



(Pixta)

Shichimi tōgarashi

Extra. La cáscara seca de mandarina se conoce como chinpi en la medicina china. Es un ingrediente indispensable en la mezcla del condimento shichimi tōgarashi, típico de Japón. Su aroma refrescante y ligeramente amargo le da un toque especial a la comida.



(Pixta)

Reportaje y diseño: Ecraft.

Fotografía del encabezado: PIXTA.

(Traducido al español del original en japonés.)