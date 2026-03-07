Platos con ‘sanshō’, un condimento pequeño pero picante

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

El aroma refrescante y sabor picante de la pimienta sanshō, originaria de Japón, da un toque especial a platos de cualquier estilo.

Unagi no kabayaki

Quizá este sea el plato con sanshō por antonomasia. La combinación de la anguila a la parrilla bañada en una salsa y espolvoreada con pimienta sanshō es tan perfecta que nos hace olvidar que en un principio este condimento se usaba por sus propiedades antibacterianas.



(Pixta.)

Chirimen sanshō

Se trata de un guiso que se prepara con alevines de sardinas chirimenjako y misanshō en una salsa de soja dulce y picante. Los pequeños granos de pimienta pican en la lengua. Este producto que ahora es conocido en todo Japón, originalmente era un regalo que un cocinero de Kioto preparó para un amigo.



Chirimen sanshō de la prefectura de Kioto. Fotografía de Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Nippon dentō shoku zukan (“Catálogo de alimentos tradicionales de Japón”).

Tsukudani

Se trata de un plato tradicional de la prefectura de Hyōgo, una de las principales productoras de sanshō del país y famosa por sus variedades Asakura sanshō y Arima sanshō. Para prepararlo, se cuecen granos de sanshō y se condimentan con salsa de soja, entre otros ingredientes. Son un acompañamiento perfecto para el arroz cocido al vapor, el tofu frío hiyayakko o para el sake.



(Pixta.)

Takenoko no sanshō ni / Ki no me ae

Ki no me es el nombre que se les da a las hojas jóvenes de sanshō en la gastronomía japonesa. Durante su temporada, de primavera a verano, se usa como ornamento de la comida. Cuando se coloca sobre brotes de bambú takenoko, otro ingrediente de la misma temporada, se consigue un plato muy primaveral.



Takenoko no sanshō ni, un plato de la prefectura de Shimane. Fotografía de Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Uchi no kyōdo ryōri (“Nuestra comida local”).

Para el ki no me ae, se tritura en un mortero hojas de sanshō con miso blanco para hacer una pasta en la que se mezclarán trozos de takenoko hervidos. El aroma fresco de la pimienta le da un toque verdaderamente primaveral al plato. Vale la pena mencionar que la mano del mortero se fabrica con rama de sanshō. Por su dureza y resistencia, es perfecta para la tarea.



(Pixta.)



(Pixta.)

Ki no me dengaku

Se trata de tofu asado a la parrilla barnizado con una pasta de miso y el toque de las hojas ki no me.



Ki no me dengaku, de la prefectura de Aichi. Fotografía de Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Uchi no kyōdo ryōri (“Nuestra comida local”).

La sanshō, que da un toque picante y fresco a la comida japonesa, también combina de forma excelente con el queso y otros productos lácteos, y si se agrega a la pasta o a la pizza le da un sabor especial. Esta pimienta también se usa en dulces. En años recientes, chocolates con sanshō han ganado premios en competiciones internacionales, y el helado de sanshō se ha popularizado en las zonas productoras.

Atrévase a agregar sanshō a sus platos de siempre quizá consiga una nueva combinación.

Reportaje y diseño: Ecraft.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Chirimen sanshō. Pixta.)