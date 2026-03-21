Platos con camote, un tubérculo dulce, nutritivo y asequible

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

Desde la antigüedad, los camotes satsumaimo se asan a fuego lento o se deshidratan para potenciar su dulzor. Hoy existen variedades que con tan solo asarlas producen un dulzor parecido al de la miel, por lo que quizá su sabor no es tan notable si se usa como un ingrediente más en los platos.

Para saber más de este ingrediente: El camote, un tubérculo que ha salvado a los japoneses en tiempos de hambruna

Camotes asados (yaki imo)

Es la forma más popular de comerlos. Antiguamente eran una delicia del invierno y se asaban directamente en una fogata o sobre una estufa envueltos en papel aluminio, pero en años recientes, los camotes están disponibles todo el año en supermercados y fruterías. Dependiendo de la variedad, es posible disfrutar de texturas esponjosas, glutinosas, o de otro tipo.

Camotes secos (hoshi imo)

Para preparar este producto procesado se rebanan finamente o se pican en cubos camotes cocidos al vapor y después se deshidratan. Esta golosina saludable se consigue en tiendas de 24 horas y droguerías, entre otros establecimientos.



Camotes asados deshidratándose al sol. (Fotografía de la prefectura de Ibaraki.)



(Fotografía de la prefectura de Ibaraki.)

Imo kenpi e imo karintō

Se trata de camotes picados en juliana y fritos en aceite que posteriormente se endulzan con azúcar caramelizada. Es originario de la prefectura de Kōchi y su nombre proviene del dulce tradicional kenpi hecho de harina de trigo, aunque en este caso se hace con camote. Su apariencia es muy semejante a las papas a la francesa (patatas fritas), pero su textura es más dura. También se los conoce como imo karintō.



(Fotografía de la prefectura de Kagoshima.)

Imo yōkan

Se trata de un dulce tradicional japonés wagashi de forma rectangular. Para prepararlo se hierven los camotes, se muelen finamente y a la pasta obtenida se le agrega azúcar y agar para cuajarlo. Originalmente, el yōkan se prepara con frijoles azuki, pero en esta versión se usa camote.



(Pixta.)

Daigaku imo

Se trata de una delicia preparada con camotes fritos y bañados en miel. Una de las teorías sobre su nombre, daigaku imo o papa universitaria, es que este plato se originó en una tienda frente a la Universidad de Tokio, donde los estudiantes lo vendían a fin de ganar dinero para poder pagar la matrícula universitaria.



(Fotografía de la prefectura de Kagoshima.)

Arroz con camote (imo gohan)

Para preparar este plato se cuecen camotes picados en cubos junto con el arroz. Su dulzor forma parte de los sabores característicos del otoño.



Arroz al vapor con camote de la prefectura de Kagoshima. (Fotografía de Uchi no kyōdo ryōri, “Nuestra comida local”, del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón.)

Imo ten

El camote es un ingrediente muy socorrido para la tempura. Se recomienda poner una pizca de sal a la tempura de camote recién hecha.



(Pixta.)

Kinton

El kurikinton, una pasta de castañas, es un elemento imprescindible de la comida de Año Nuevo osechi. Es muy poco común que se prepare únicamente con castañas, normalmente se le agrega pasta de camote molido.



(Pixta.)

Jūsanri, camotes populares entre los tokiotas

Las castañas y los camotes, aunque se asemejan en color y sabor, tienen precios muy diferentes: las primeras se consideran algo lujoso y los segundos más económicos. En el periodo Edo, la zona de Kawagoe, que se encontraba a unos 13 ri (un ri equivale a un poco menos de cuatro kilómetros) de la capital japonesa, era una gran productora de camotes, y los promocionaba con el lema kuri yori umai jūsanri (más deliciosas que las castañas, los jūsanri). Este juego de palabras hacía referencia a los homófonos kuri (castañas) y kuri (nueve ri), y si a este último se le suman cuatro ri (yo ri) más, se obtienen 13 ri (jūsanri).

Reportaje y diseño: Ecraft.

Imagen del encabezado: camote asado yaki imo. (Fotografía de la Asociación de Turismo de la Prefectura de Kagoshima.)

(Traducido al español del original en japonés.)