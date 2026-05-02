‘Nanohana’, una verdura nutritiva típica de la primavera

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

La nanohana o colza es una verdura repleta de nutrientes que solo se puede disfrutar en la primavera.

¿No existe una verdura llamada nanohana?

La nanohana, cuyos tiernos capullos son comestibles, es una hortaliza de flor. A diferencia de muchas verduras cultivadas en invernadero, disponibles durante todo el año, la nanohana solo se encuentra desde finales de año hasta marzo, y su aparición anuncia la llegada de la primavera.

En sentido estricto, no existe una verdura llamada nanohana. El término no designa una planta concreta, sino que se utiliza para referirse a las flores comestibles de diversas especies. En particular, alude a las flores amarillas que cubren parques y llanuras en primavera y funciona como nombre genérico para las plantas de la familia de las crucíferas. Entre las hortalizas de esta familia se encuentran la col china, el rábano daikon, el nabo, la col, la komatsuna, el brócoli, el pak choi, la mizuna (o mostaza japonesa) y la rúcula, entre muchas otras. Las flores de todas ellas podrían considerarse nanohana; sin embargo, por lo general se cosechan antes de la floración, por lo que no suelen llegar al mercado como tales.

Se cree que las variedades japonesas de crucíferas llegaron desde el continente asiático durante el periodo Yayoi (300 a. C.–300 d. C.). El término japonés aburana, que significa literalmente “planta de la que se obtiene aceite”, alude al uso de sus semillas para la producción de aceite; de hecho, desde el periodo Edo (1603-1868) se cultivaron con el fin de extraer aceite de colza. Las variedades predominantes en la actualidad (la mostaza occidental y la colza occidental) se introdujeron desde Europa a mediados del periodo Meiji (1868-1912). La colza se destina principalmente a la producción de aceite, mientras que la mostaza se cultiva para el consumo. Ambas se han naturalizado en las riberas de los ríos y hoy en día constituyen también un atractivo turístico.



Un campo de colzas. (Asociación de Turismo y Productos Locales de la prefectura de Chiba.)

Aunque las variedades ornamentales y comestibles pertenecen a la misma especie, estas últimas han sido mejoradas para reducir su amargor y astringencia y hacer que sus tallos sean suaves y comestibles. La prefectura de Chiba es la principal productora de nanohana comestible en el país, con el 50 % de la producción nacional. Por este motivo, la nanohana ha sido denominada la flor oficial de esta prefectura.

Estas hortalizas son cosechadas justo antes de florecer, por lo que están repletas de nutrientes. Tienen un gran contenido de vitamina C y también son ricas en hierro y otros minerales.



Nanohana listas para ser cosechadas. (Ciudad de Minami Bōsō, prefectura de Chiba.)



Se las corta del mismo largo y llegan al mercado antes de florecer. (PhotoAC.)

Muchos platos que llevan este ingrediente son sencillos y sacan el máximo provecho de su ligero amargor.

Ohitashi

Se trata de nanohana escaldadas y condimentadas con salsa de soja, entre otros ingredientes, que posteriormente se marinan en caldo dashi. Para obtener una perfecta guarnición primaveral, se escurren ligeramente y se espolvorean con katsuo bushi.



(PhotoAC.)

Karashiae

Después de hervir nanohana, se retira el exceso de agua y se mezcla con pasta de mostaza japonesa karashi y un caldo de salsa de soja. Su sabor un poco picante y amargo crea una combinación perfecta.



(PhotoAC.)

Tempura

Se trata de un plato simple: nanohana rebozadas y fritas que se convierten en un manjar con solo una pizca de sal.



(Pixta.)

Osuimono

En la festividad de Hinamatsuri o Día de las Niñas, que se celebra el 3 de marzo, se acostumbra a comer una sopa de almejas. Este ingrediente representa la armonía conyugal y el deseo de una relación duradera. La nanohana, un ingrediente de la misma temporada, le da un toque colorido a este plato.



(Pixta.)

Pasta

Se dice que la nanohana es originaria de las costas del mar Mediterráneo. En Italia, la nanohana es conocida como cima di rapa y también es considerada un manjar primaveral al igual que en Japón. Los restaurantes italianos de Japón ofrecen pasta con nanohana al llegar la primavera.



(PhotoAC.)

Reportaje y diseño: Ecraft.

Imagen del encabezado: PhotoAC.

(Traducido al español del original en japonés.)