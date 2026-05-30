Platos de la cocina japonesa con salsa de soja que deleitan el paladar

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

La salsa de soja es un condimento tan común que se utiliza en infinidad de platos. Su popularidad en el extranjero es grande y sin este ingrediente, el sabor del sushi, teriyaki, yakitori, sukiyaki o tempura no sería el mismo.

Para mojar o bañar

La salsa de soja tiene un sabor fuerte, y por esa razón normalmente se sirve en un plato pequeño por separado para mojar delicadamente el sushi, sashimi o el alga nori asada. También se puede tener un dispensador en la mesa para añadir unas gotas a las sojas fermentadas nattō, el tofu frío hiyayakko, el rábano daikon rallado o el arroz con huevo crudo.



Sushi (Photo AC), hiyayakko. (Pixta)

Teriyaki

Se trata de una técnica para asar los ingredientes y glasear con salsa de soja, vino dulce de arroz mirin y azúcar. El azúcar aporta brillo y una textura ligeramente espesa a la salsa.



Teriyaki de buri. (Photo AC)

Yakitori

Las brochetas de pollo yakitori se han popularizado recientemente fuera de Japón y siguen siendo uno de los platos clásicos de las tabernas izakaya. Las brochetas asadas sobre carbón y bañadas en un aliño con base de salsa de soja emanan un aroma que invita a tomar una bebida alcohólica.



(PhotoAC)

Sukiyaki

El sukiyaki es un plato de olla de sabor intenso, dulce y salado. Para preparar la warishita, salsa base del sukiyaki, es indispensable la salsa de soja. Este ingrediente se usa también en la preparación de muchos otros platos japoneses de cazuela.



(Pixta)

Tentsuyu

Las frituras tempura suelen condimentarse con una pizca de sales aromatizadas, como sal de té matcha, pero la mayoría de las veces se mojan ligeramente en caldo tentsuyu que se prepara con dashi, mirin y salsa de soja.



(PhotoAC)

Ramen

El ramen se ha convertido en un plato insignia de Japón en todo el mundo. Existen caldos hechos con salsa de soja, sal, pasta de miso o tonkotsu, elaborado con caldo de huesos de cerdo.



(PhotoAC)

Mentsuyu para fideos soba y udon

Los fideos soba y udon fríos o calientes siempre deben ir acompañados de un caldo o salsa. Cuando se preparan en casa, la mayoría de las personas se sirven de un mentsuyu concentrado listo para usar, pero en restaurantes especializados se cocina una base concentrada llamada kaeshi que se consigue hirviendo y reduciendo salsa de soja, mirin y azúcar junto con caldo dashi.



Morisoba o fideos soba fríos. (PhotoAC)

Nimono

La mayoría de los guisos estilo japonés con color marrón, están preparados con salsa de soja, sake y mirin. Es decir, con estos ingredientes se pueden preparar una infinidad de cosas deliciosas.



Guiso de calamar con ñame japonés (PhotoAC) y tsukudani de setas shiitake con alga konbu (Pixta).

Arroz takikomi gohan

El takikomi gohan de color marrón también recibe el nombre de aji gohan y su sabor característico se debe a la salsa de soja. La mejor parte de este plato es la costra crujiente que se forma en el fondo de la olla.



(Pixta)

Sopas

La salsa de soja se usa para condimentar algunas sopas como el kenchinjiru o el suimono, que lleva tubérculos y tofu, para darle un toque más sabroso.



Kenchinjiru. (PhotoAC)

Galletas senbei y arare

Existen un sinfín de galletas senbei, arare y otras hechas de arroz como okaki, hechas con salsa de soja. Todas son deliciosas. Su aroma tostado con un toque a salsa de soja es perfecto para acompañar con el té verde.



Nure senbei, una especialidad de Chōshi. (Asociación de Turismo y Productos Locales de la prefectura de Chiba)

Isobemochi / Mitarashi dango

Una forma clásica de comer mochi es bañarlos en salsa de soja, asarlos y envolverlos en alga nori. Las brochetas de mochi bañadas en una salsa de soja espesa con sabor dulce y salado se conocen como mitarashi y son un dulce clásico japonés.



Isobemochi (Pixta) y mitarashi dango (PhotoAC).

Investigación y diseño: Ecraft.

Imagen del encabezado: pollo glaseado en salsa teriyaki. (Pixta)

(Traducido al español del original en japonés.)