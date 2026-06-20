Entre lo picante y lo dulce: platos japoneses con ‘negi’

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

Las populares negima son brochetas de muslo de pollo con puerro negi, pero originalmente eran preparadas con otra carne.

Como condimento

El negi es un condimento clásico de los fideos udon o soba y se usan variedades de distinto color en las regiones de Kantō y Kansai.



Soba de Kantō (izquierda) y de Kansai (derecha). (Pixta)

Negima nabe

En kanji, el nombre de esta cazuela se escribe con el carácter de negi y atún. El consumo de atún en Japón comenzó a finales del periodo Edo (1603-1868). En aquella época se carecía de tecnología de refrigeración, por lo que el atún se marinaba en salsa de soja para que durara más tiempo. Sin embargo, la parte grasa, el toro, no se marinaba bien y se echaba a perder con facilidad, por lo que se consideraba que solo servía como abono. Cocinarlo en esta cazuela acompañada con puerro negi hizo posible aprovechar todas todas las partes del atún sin desperdiciar nada.



Negima nabe. (Pixta)

Negima

Es una receta clásica de brochetas de pollo yakitori. Mucha gente suele creer erróneamente que se escribe con el kanji de 間 (ma), que significa en medio, ya que se coloca negi entre dos piezas de pollo, pero originalmente llevaba atún, por lo que el kanji hacía referencia a este pescado. Aprovechando la popularidad de la cazuela negima nabe se empezaron a usar los mismos ingredientes para preparar brochetas. Sin embargo, el toro se convirtió en un ingrediente de lujo, así que se sustituyó por pollo para hacerlo más asequible.



Negima. (Pixta)

Kamo nanban / kamo nabe

El pato y el negi combinan maravillosamente. El negi gana un aroma tostado al asarlo y se vuelve aún más sabroso. Por otra parte, el pato es una presa fácil de capturar, algo que queda claro en la expresión ano hito wa ii kamo dayo (“Esa persona es un buen pato”), que hace referencia a alguien inocente al que se puede engañar fácilmente. Pero cuando se añade negi, como en kamo ga negi o shotte kuru (“un pato llega trayendo negi”), adquiere el significado más positivo de “suerte por partida doble”.



(Photo AC)

Negi chaashū ramen

En este plato, el negi no es solo un condimento, sino un ingrediente más. Es fundamental para refrescar el paladar junto con el sabroso cerdo chāshū y aportar una textura crujiente.



(Photo AC)

Negitoro

Esta mezcla de atún toro y negi picados se utiliza en makizushi o en gunkanmaki. Es uno de los platos más populares entre los niños en los restaurantes de sushi en cinta transportadora (kaiten zushi).



(Photo AC)

Negiyaki

Las personas de la región de Kantō consideran que el okonomiyaki debe llevar col, pero en las regiones de Kansai o Chūgoku también es muy popular el negiyaki, una versión preparada con abundante negi verde.



(Photo AC)

Material de referencia

Negima no “ma” wa “ma” dewa nai – Negima no rekishi (El “ma” de negima no es ese “ma”. La historia del negima), Torisanwa.

Imagen del encabezado: cazuela de pato kamo nabe. (Photo AC)

(Traducido al español del original en japonés.)