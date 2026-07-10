‘Kōya dōfu’, un alimento liofilizado empapado de sabor

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

Se trata de un alimento liofilizado naturalmente. Durante el invierno, el tofu se envolvía en paja y se colgaba de los tejados para congelarlo y deshidratarlo repetidamente, hasta que se derritiera por completo. De esta manera se podía conservar por más tiempo.

Un alimento de conserva del monte Kōya

El Kōya dōfu es una conserva tradicional de Japón que se prepara congelando y deshidratando el tofu. Dependiendo de la zona también recibe el nombre de shimi dōfu o kōri dōfu.

Hace 800 años, durante el periodo Kamakura (1185-1333), en el crudo invierno del alojamiento de un templo budista del monte Kōya (prefectura de Wakayama), se congelaba el tofu que se había preparado para la comida. Con el fin de no desperdiciar los alimentos, los monjes comenzaron a cocinarlo así, y descubrieron una textura y sabor únicos. El shimi dōfu era uno de los ingredientes más utilizados de la comida vegetariana budista shōjin ryōri. Por eso se cree que empezó a denominarse Kōya dōfu.

Posteriormente su consumo se extendió entre la gente de a pie y su preparación se volvió un paisaje tradicional en las gélidas regiones de Tōhoku y Shinshū, donde cada invierno los aleros se cubrían de cientos de bloques de tofu colgados para congelarlos.



Preparación de kōri dōfu en la ciudad de Fukushima. (Jiji, diciembre de 1983)

El kōya dōfu, dado que mantiene intactas las propiedades del tofu, es rico en proteína vegetal, hierro, fibra y calcio. Absorbe muy bien el caldo dashi, por lo que da sensación de saciedad a pesar de ser bajo en carbohidratos y calorías. Además, es bien sabido que que ayuda a prevenir ciertas enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Se puede guardar por mucho tiempo a temperatura ambiente, así que también puede utilizarse como alimento de emergencia.

Fukumeni

En este plato se puede disfrutar del sabor del caldo dashi que brota al morder el kōya dōfu.



(Pixta)

Tamago toji

Se trata de un plato en el que se cocina con huevo el kōya dōfu, repleto de dashi. Una guarnición rica en proteína y baja en calorías.



(Pixta)

Como un ingrediente de makizushi

Se trata de un futomaki al que puede agregarse kōya dōfu y otros ingredientes de diferente textura. En la región de Kansai el kōya dōfu cocido en dashi es un ingrediente clásico.



(Photo AC)

Al estilo pan francés

Un tentempié sin gluten para disfrutarlo sin sentirse culpable.



(Photo AC)

(Imagen del encabezado: Pixta.)

(Traducido al español del original en japonés.)