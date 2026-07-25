Recetas con sardinas ‘iwashi’, un pescado delicioso crudo, asado o cocido

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

El delicioso sabor de las sardinas ricas en grasa que se deshacen en la boca compite con cualquier pescado de lujo.

Nigiri sushi

Con este sushi se puede disfrutar la textura que se deshace en la boca de las iwashi. Combina mejor con el jengibre que con wasabi.



(Photo AC)

Umeni

Es una preparación clásica con sabiduría ancestral. Al cocer las iwashi con ciruelas encurtidas umeboshi se reduce el fuerte olor típico de los peces azules y, gracias a la acidez, hasta las espinas pequeñas quedan suaves.



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Tsumire jiru

En este plato se usan sardinas molidas por completo, con todo y huesos. Gracias a esto se aprovecha el umami y el calcio que contienen.



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Kabayaki

Esta receta no es exclusiva de las anguilas unagi. Con sardinas con abundante grasa también es deliciosa.



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Tempura

Se recomienda hacer un rebozado ligero y freírlas hasta que queden crujientes.



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Mirinboshi

Las iwashi se marinan en una mezcla de salsa de soja, azúcar y mirin, y posteriormente se dejan secar. Con un suave dulzor, este plato es perfecto como acompañamiento para el arroz y como aperitivo para el sake.



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Mezashi

Esta preparación debe su nombre a que los pescados se ensartan por los ojos con una varilla de bambú o una paja de arroz para secarlos. Es una elaboración tradicional que permite secar varios pescados pequeños al mismo tiempo. Dependiendo de la región, también se les llama hohozashi. En este caso, la brocheta se ensarta en la mejilla del pescado. Para esta receta se utilizan principalmente sardinas de la variedad urume iwashi. Son un perfecto acompañamiento para bebidas alcohólicas como el sake y el shochū.



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Imagen del encabezado: sashimi de iwashi. (Photo AC)

(Traducido al español del original en japonés.)