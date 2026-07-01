El “japonés sencillo” se extiende: su importancia ante el rápido aumento de la población extranjera

¿Cómo abordar la enseñanza del japonés para niños extranjeros?

Cada vez es más habitual el uso del “japonés sencillo”, fácil de entender incluso para extranjeros con otra lengua materna. Su fomento se ha incluido en las Medidas integrales para la integración de extranjeros y la convivencia ordenada del Gobierno. Yoshikai Akira explica cómo esto facilita la comunicación y contribuye a la estabilidad de la sociedad japonesa.

Tener en cuenta al interlocutor, y hablar de forma comprensible

El japonés cuenta con tres sistemas de escritura: el hiragana, el katakana y los kanji, caracteres de los que se utiliza por lo general más de 2.000; esto hace que el japonés sea un idioma difícil de aprender para quienes no lo tienen como lengua materna. El “japonés sencillo” (yasashii nihongo) es una herramienta destinada a reducir esta barrera y facilitar la comunicación.

Las Directrices sobre el japonés sencillo para ayuda a la vida en Japón, elaboradas por la Agencia de Gestión de Inmigración y Residencia y la Agencia de Cultura, explican lo siguiente: “El japonés sencillo es un japonés fácil de entender que tiene en cuenta al interlocutor y sustituye, por ejemplo, palabras difíciles por otras más sencillas. No se trata de menospreciar la belleza y la riqueza del japonés, sino de intentar transmitir mensajes en japonés de forma clara a un amplio público, como extranjeros, personas mayores o personas con discapacidad”.

Veamos qué tipo de medidas concretas se pueden tomar en este sentido.

En lo que al vocabulario se refiere, se deben evitar en la medida de lo posible las expresiones compuestas con kanji. Por ejemplo, basta con sustituir takadai (高台, “lugar elevado”) por takai tokoro (高いところ, “sitio alto”), hinan (避難, “refugiarse”) por nigeru (逃げる, “escapar”), o dosoku kinshi (土足厳禁, “prohibido el uso de calzado”) por kutsu wo nuide (靴を脱いで, “quítese los zapatos”), para que el mensaje resulte más fácil de entender.

Frases de ejemplo:

“Refúgiese en un lugar elevado.” / “Escape a un sitio alto.” ❌「高台に避難してください」 (Takadai ni hinan shite kudasai.) ✔️「高いところに逃げてください」 (Takai tokoro ni nigete kudasai.)

“Prohibido el uso de calzado.” / “Quítese los zapatos aquí, por favor.” ❌「土足厳禁」 (Dosoku kinshi.)

✔️「ここで靴を脱いでください」 (Koko de kutsu wo nuide kudasai.)

En cuanto a la gramática, se debe reducir el uso del lenguaje honorífico. En el japonés sencillo se evitan las formas de respeto y de humildad, y se utiliza como norma general el estilo desu / masu, lo que permite transmitir el mensaje de forma clara sin perder la cortesía.

Frases de ejemplo:

“Le rogamos nos permita comprobar su entrada.” / “Enseñe su entrada, por favor.” ❌「チケットを拝見させていただきます」 (Chiketto wo haiken sasete itadakimasu.)

✔️「チケットを見せてください」 (Chiketto wo misete kudasai.)

“Le rogamos se abstenga de consumir tabaco.” / “No fume, por favor.” ❌「たばこはご遠慮いただいております」 (Tabako wa go enryo itadaite orimasu.) ✔️「たばこを吸わないでください」 (Tabako wo suwanaide kudasai.)

El autor propone seguir estas tres nociones como requisito para difundir un japonés sencillo: hablar claramente, decir las cosas completas, hasta el final, y ser breve. Aunque no existe ninguna expresión que se entienda al 100 % en todo el mundo, si se tienen en cuenta estas reglas nos expresaremos de una forma cercana a la de los libros de texto para estudiantes de japonés, y será más fácil de entender para los extranjeros.

Invitamos al lector a que vea el siguiente vídeo sobre la prefectura de Shizuoka, cuya producción ha sido supervisada por el autor.

Una iniciativa nacida tras el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji

El origen del japonés sencillo se remonta al Gran Terremoto de Hanshin-Awaji de 1995. En aquella catástrofe, los índices de afectados y de mortalidad fueron más elevados entre los extranjeros que entre los japoneses. Al no poder comprender adecuadamente las llamadas a la evacuación ni las indicaciones de los japoneses que los rodeaban, muchos extranjeros quedaron en una situación de vulnerabilidad en materia de información sobre desastres.

A raíz de ello, un grupo de investigación dirigido por el profesor Satō Kazuyuki (sociolingüista y actualmente profesor emérito) de la Universidad de Hirosaki llevó a cabo un estudio sobre la información relativa a catástrofes en situaciones de emergencia y descubrió que, para muchos extranjeros residentes en la zona, el japonés sencillo resulta más fácil de entender que el inglés o el chino. El profesor Satō definió como “japonés sencillo para la prevención de catástrofes” aquellas expresiones simplificadas con el fin de facilitar la comprensión de la información sobre prevención de catástrofes, de las que se ha comprobado que puede entenderlas aproximadamente un 80 % de los residentes extranjeros.

Satō incluye en su definición de “sencillo” (yasashii) no solo la idea de algo simple o fácil, sino la amabilidad y el calor humano de quien trata de comunicarse.

Uso en la administración pública y en el ámbito educativo

En la primera década del milenio, al aumentar el número de residentes extranjeros (brasileños de origen japonés y peruanos, por ejemplo), en algunos municipios se inició una tendencia a incorporar el japonés sencillo, además de ofrecer información administrativa y sobre la vida cotidiana en varios idiomas. A finales de esa década, el profesor Iori Isao, de la Universidad de Hitotsubashi, junto con otros investigadores especializados en la enseñanza del japonés, colaboró con la ciudad de Yokohama y otras entidades para impulsar la investigación y la puesta en práctica de un japonés sencillo para la vida cotidiana.

Se trataba de una iniciativa que utilizaba el japonés sencillo como lengua común de la comunidad. Los investigadores, además de pedir a las autoridades que busquen formas ingeniosas de difundir la información, señalaron la necesidad de garantizar una formación mínima en japonés a los residentes extranjeros. Esta iniciativa se ha ido extendiendo entre los voluntarios de japonés y se ha utilizado en clases de japonés de la comunidad dirigidas a trabajadores, familias y niños con pocas oportunidades de aprender el idioma.

La organización sin ánimo de lucro Eboard, dedicada a garantizar las oportunidades de aprendizaje, lleva desde 2020 trabajando en una iniciativa para añadir subtítulos en japonés sencillo a los vídeos educativos. Hasta la fecha, ha añadido “subtítulos sencillos”, basados en el concepto del japonés sencillo, a 2.000 lecciones en vídeo destinadas a alumnos de primaria y secundaria.

Aunque en un principio el objetivo era permitir que los niños con discapacidad auditiva pudieran aprender mediante clases en vídeo, su uso se está extendiendo porque también resulta útil para que los niños de origen extranjero comprendan las clases. Gracias a las funciones de la plataforma YouTube, los subtítulos se traducen automáticamente a distintos idiomas, por lo que es posible aprender con el audio en japonés y los subtítulos en la lengua materna.

Los vídeos educativos de esos subtítulos sencillos se utilizaban, para marzo de 2024, en más de cien centros educativos, y habían superado más de un millón y medio de reproducciones. Según Eboard, los usuarios comentan: “Hay palabras que no entiendo solo con el audio, pero con los subtítulos sí las entiendo” y “Como se pueden traducir (los subtítulos) automáticamente, he podido entenderlo tanto en mi idioma como en japonés”.



Vídeo didáctico con subtítulos en japonés sencillo (cortesía de la ONG Eboard)

https://www.eboard.jp/content/501/v/1/

En la ciudad de Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka, la cual cuenta con una gran comunidad de residentes brasileños de origen japonés, se ha elaborado una Guía para el uso del japonés sencillo en el ámbito escolar, que se utiliza para las comunicaciones con los padres, las tareas escolares y las notificaciones de notas, entre otras cosas. La Fundación para la Promoción del Intercambio Internacional de la ciudad de Kumamoto ha elaborado una Recopilación de frases de ejemplo de japonés sencillo, que puede utilizarse para los comunicados de los centros educativos, y la ha distribuido a todas las escuelas de la ciudad.



Ejemplos de comunicados en japonés sencillo distribuidos en escuelas primarias de la ciudad de Kumamoto.

Para turismo y medicina

A medida que el número de extranjeros residentes se acerca a los cuatro millones, los ejemplos de uso del japonés sencillo siguen aumentando.

En 2016 se puso en marcha en la ciudad de Yanagawa, en la prefectura de Fukuoka, el Turismo en Japonés Sencillo, una iniciativa de este autor (que por entonces trabajaba en Dentsu) que concebía el japonés sencillo como un medio de interacción con los turistas. La iniciativa se concibió con el objetivo de aplicarla en el ámbito turístico, tras observar que entre los turistas habituales procedentes de Taiwán y Corea del Sur había muchos estudiantes de japonés. Se trata de una iniciativa destinada a fomentar la interacción: los turistas pueden intentar comunicarse en japonés y el personal de acogida debe responderles en japonés sencillo.

Su uso también se está extendiendo en el ámbito médico. La profesora Takeda Yūko, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Juntendō, aboga por su uso en el ámbito clínico. En 2020 dicha universidad y el Gobierno Metropolitano de Tokio crearon el grupo de estudio “Medicina + japonés sencillo”, con el que se impulsaron la investigación y la puesta en práctica de una comunicación clara con los pacientes extranjeros.

Políticas de integración de tipo ascendente

El profesor Yamawaki Keizō de la Universidad Meiji, especialista en convivencia multicultural, califica estas iniciativas como “políticas de integración de tipo ascendente impulsadas por las autoridades locales”. La razón por la que su aplicación se extendió primero en los ayuntamientos es que el Gobierno japonés ha mantenido durante mucho tiempo la postura de no adoptar políticas de inmigración.

Posteriormente, ante la escasez de mano de obra y otros factores, el Gobierno amplió la acogida de personal extranjero. En 2019 estableció la enseñanza del japonés a los extranjeros como una responsabilidad del Estado y consideró la difusión del japonés sencillo como una medida también estatal.

En 2020 la Agencia de Gestión de Inmigración y Residencia y la Agencia de Cultura publicaron unas directrices y se pusieron en marcha cursos de formación dirigidos a funcionarios públicos y voluntarios de japonés. Según una encuesta realizada por la prefectura de Tokio en el año fiscal 2024, el 48 % de los habitantes de la prefectura tenía algún conocimiento sobre las iniciativas relativas al japonés sencillo, lo que supuso un aumento de 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El porcentaje de personas que había utilizado esta forma de japonés en la práctica ascendía al 65 %. En una encuesta realizada a extranjeros, el índice de conocimiento era del 92 % y el porcentaje de quienes deseaban recibir información al respecto, del 80 %.

Lenguas sencillas en Occidente

Existen iniciativas similares en el extranjero.

En Estados Unidos, país de inmigrantes, tras la entrada en vigor de la Ley de Inmigración reformada de 1965 (en el contexto del movimiento por los derechos civiles), aumentó el número de ciudadanos con un dominio insuficiente del inglés. En 1978 el presidente Carter firmó un decreto con el que se buscaba la simplificación de la legislación, y a nivel estatal también se avanzó en la simplificación de las normas. En 2010 se promulgó la Plain Writing Act (“ley de escritura clara”), ley que exige la simplificación de los documentos gubernamentales.

En Europa se fue extendiendo la tendencia a simplificar el lenguaje para atender a personas con dificultades de aprendizaje o con alguna discapacidad intelectual. En 1988 se elaboraron unas directrices europeas sobre el lenguaje sencillo y se introdujeron, como parte de las políticas de bienestar social, iniciativas como la “Leichte Sprache” alemana y la “FALC” francesa (lengua “fácil de leer y entender”).

Por otro lado, en Corea del Sur y Taiwán estas iniciativas aún no parecen haberse puesto en marcha de forma generalizada. La razón es en estos países, debemos suponer, que a la hora de comunicarse con extranjeros tienden a dar mayor importancia al inglés.

Actividades y herramientas de sensibilización

Las actividades de sensibilización sobre el japonés sencillo también gozan de gran actividad. La plataforma de información sobre la enseñanza del japonés Nihongo Platt colabora con el autor para llevar a cabo un programa de formación de profesores destinados a convertirse en líderes de la difusión de este idioma. Desde 2020 se imparten cursos en línea, en los que ya se han graduado más de 500 personas, que ahora se dedican a actividades de difusión en distintas regiones.



Curso de japonés sencillo impartido en la Universidad Tsuda.

En 2023 se fundó la Asociación para la Difusión del Japonés Sencillo, que lleva a cabo actividades de promoción, como un concurso de redacción dirigido a estudiantes de secundaria y el registro del 3 de agosto como Día del Japonés Sencillo.

El narrador de rakugo Katsura Kaishi, famoso por sus monólogos en inglés, representa en diversas localidades, en colaboración con el autor, monólogos de rakugo en japonés sencillo, fáciles de entender incluso para extranjeros que están aprendiendo japonés.

En 2021 el autor, en colaboración con miembros del seminario del profesor Yamawaki de la Universidad Meiji, publicó en YouTube “Yasashii sekai”, una canción de rap que plasma los sentimientos de las minorías en relación con el japonés.

También han aparecido herramientas muy útiles. Tsutaeru Web, de la empresa de software Alfasado, permite convertir automáticamente las páginas web de empresas y ayuntamientos a un japonés sencillo. Por otra parte, Yasani-chi Checker y J-Readability, desarrollado por el grupo de investigación del profesor Lee Jae-ho de la Universidad Waseda, son sistemas que analizan el vocabulario, la gramática y los kanji de los documentos en japonés para evaluar su facilidad de lectura. Se utilizan como herramientas para convertir los textos a un japonés sencillo.

Qué conlleva la palabra yasashii

Con la llegada de la IA generativa, ahora resulta más fácil reformular los textos en un lenguaje sencillo. Sin embargo, en situaciones en las que se requiere rapidez, como en la conversación cotidiana o en la transmisión de información durante una catástrofe, se da mayor importancia a las palabras que utilizan las personas directamente, por lo que la importancia de contar con un japonés sencillo no ha cambiado.

En 2025 comenzaron a cobrar protagonismo en Japón las posturas xenófobas, y se escucharon críticas como “no hay por qué tener en cuenta las necesidades lingüísticas de los extranjeros”.

Por otra parte, en las Medidas integrales para los extranjeros publicadas por el Gobierno en enero de 2026 se estipulaba expresamente la promoción de la difusión de información en japonés sencillo.

La difusión del japonés sencillo no solo sirve para proporcionar información a los extranjeros, sino que también contribuye a la estabilidad de la sociedad. Se trata de una medida de consideración, similar a instalar barandillas para quienes las necesitan, y no supone ninguna restricción en la forma de expresarse entre los hablantes nativos del idioma japonés.

El japonés sencillo surgió como un concepto que engloba tanto la facilidad de comprensión como la amabilidad, y ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa social que trasciende los límites mismos del lenguaje. Esta iniciativa, muy propia de Japón, ha despertado el interés a nivel mundial; ojalá la palabra yasashii llegue a ser tan conocida como kawaii.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: insignia para los participantes en el programa “Turismo en japonés sencillo”, celebrado en la ciudad de Yanagawa, prefectura de Fukuoka; cortesía de la ciudad de Yanagawa - Jiji.)