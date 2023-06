La promesa del multilateralismo: la visión de las Naciones Unidas sobre el presente y el futuro

El secretario general adjunto para Política de las Naciones Unidas Guy Ryder habla sobre los retos a los que se enfrenta hoy la comunidad internacional, la importancia del multilateralismo para superarlos y sus deseos respecto a la Cumbre del Futuro del próximo año.

El multilateralismo desafiado

ENTREVISTADOR La primera y más urgente cuestión sobre la que me gustaría preguntar es la guerra en Ucrania. El secretario general dijo que aún no se ha dado una oportunidad para unas negociaciones de paz serias entre Rusia y Ucrania. Occidente se mostró unido durante la cumbre de Hiroshima del Grupo de los Siete, pero la gente aún duda cuándo y cómo terminará la guerra y qué papel desempeñará la Organización de las Naciones Unidas.

GUY RYDER La respuesta sincera es que no sabemos cómo ni cuándo terminará. La invasión rusa de Ucrania fue una clara violación de la ley internacional y de la Carta de la ONU. El secretario general ha visitado Moscú y Kiev y hablado con sus líderes, pero no ve ni las condiciones ni el espacio disponibles para las negociaciones de paz en este momento.

Esto no quiere decir que las Naciones Unidas hayan permanecido inactivas. Aunque hay numerosos conflictos en el mundo, una de las cosas que diferencia el conflicto en Ucrania son sus efectos globales secundarios—en el suministro de alimentos, combustible o energía, y respecto a las finanzas. Muchos países en el Sur global están experimentando dificultades en estas tres áreas. El secretario general y la ONU están haciendo todo lo que pueden para afrontar estas cuestiones secundarias. Un ejemplo es la Iniciativa del Mar Negro, que la ONU ha negociado con Turquía, Rusia y Ucrania para garantizar que la exportación de alimentos y fertilizantes continúa. Es un trabajo complicado. El acuerdo ha sido renovado por otros dos meses recientemente y la ONU continúa trabajando para que sea extendido. Esta ha sido una intervención importante de las Naciones Unidas.

Hay otras dos áreas en las que la ONU ha permanecido activa con menos visibilidad. Una es la seguridad nuclear en la central de Zaporiyia, en cooperación con la Asociación Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Y la otra área son las labores humanitarias, incluido el intercambio de prisioneros de guerra. Por tanto, aunque no se ha desempeñado un papel directo en las negociaciones de paz y el futuro sigue siendo incierto, la ONU se ha mantenido muy activa en estas áreas.

ENTREVISTADOR En estos momentos usted prepara la Cumbre del Futuro de 2024. Si la guerra continúa, ¿cómo afectará esto al ambiente para que se pueda alcanzar un gran acuerdo sobre nuestro futuro?

RYDER El espacio multilateral, en Nueva York y otros lugares, se ve desafiado por tensiones, incluidas las generadas por la guerra en Ucrania. Independientemente de las circunstancias, no obstante, es responsabilidad de la ONU avanzar en una dirección concreta para prepararse para la cumbre.

La Cumbre del Futuro ofrece oportunidades para llevar a cabo una serie de tareas: fortalecer el multilateralismo, hacerlo más efectivo e interconectado, y equiparlo mejor para afrontar los numerosos y serios retos del futuro. Esperamos que la cumbre concluya con un compromiso de los Estados miembros en un Pacto para el Futuro. La cumbre es la culminación del proceso Nuestra Agenda Común—algo que la ONU considera un “turbo” para la acción hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas, por supuesto, son agendas complementarias, no enfrentadas: invertir en la Cumbre del Futuro no resta valor de ninguna forma a la cumbre de los ODS que se llevará a cabo en septiembre de este año. Por cierto, el secretario general ha dicho en repetidas ocasiones que el evento clave de este año en el área multilateral es la cumbre de los ODS, cuyo éxito abrirá el camino a una exitosa Cumbre del Futuro.

Decir que esta cumbre y el Pacto para el Futuro son los sucesores de los ODS es una exageración. La cumbre complementa la Agenda 2030 y su cometido es acelerar el cumplimiento de los ODS.

¿Es inalcanzable la sostenibilidad?

ENTREVISTADOR El secretario general comentó que estamos muy lejos de alcanzar los ODS. En Japón, no obstante, tienen mucha visibilidad en las escuelas, las empresas, las oficinas gubernamentales y otros sitios. Parece que Japón está haciendo un buen trabajo al respecto.

RYDER Esto indica cierta divergencia en todo el mundo. La conciencia y el convencimiento respecto a los ODS es impresionante. Las encuestas revelan que un 92 % de los japoneses conoce los ODS, algo extraordinario.

Lo que es decepcionante es que estamos lejos de alcanzar los objetivos. El último informe publicado de cara a la cumbre de los ODS afirma que solo el 12 % de los indicadores se está cumpliendo. Tendemos a culpar de esto a la pandemia y ahora a la guerra en Ucrania, pero no debemos recurrir a estas dos crisis como una excusa multiusos. La cumbre de septiembre está diseñada a conciencia como una “operación de rescate” para los ODS, para ayudarnos a volver a comprometernos a acelerar el proceso. Debemos forzar un cambio al respecto. Precisamente porque la conciencia está tan extendida en Japón y otros países, creo que contaremos con el beneplácito de la sociedad.

ENTREVISTADOR Hoy asistimos a una serie de nuevas cuestiones emergentes—por ejemplo, el uso de IA generativa. ¿Abordará la Cumbre del Futuro, o la propia ONU, los potenciales efectos negativos de esta nueva tecnología?

RYDER Sí. Cada día vemos cómo aparece nueva información sobre la IA, e incluso los expertos en este campo están compartiendo su recelo sobre ella. Por supuesto, la IA tiene un potencial positivo extraordinario para la sociedad, pero estas oportunidades vienen acompañadas de inquietudes.

Uno de los temas de la agenda de la Cumbre del Futuro son las nuevas tecnologías—no solo la IA, sino el amplio impacto de la tecnología digital, así como áreas como la biotecnología y la ingeniería genética. La Cumbre del Futuro tratará de adoptar lo que llamamos un Pacto Digital Mundial. Entre sus principios se incluyen cosas como estrechar la brecha digital, aumentar la conectividad en todo el mundo, garantizar el acceso seguro a un internet unificado y mucho más. Hay una propuesta para implementar el pacto en una forma que une las diversas y fragmentadas piezas de la gobernanza en tecnología. Y, por supuesto, parte de esto involucrará abordar las inquietudes relativas a la IA.

ENTREVISTADOR Aparte de estas nuevas cuestiones emergentes, nos enfrentamos a la más importante: el cambio climático. El secretario general advirtió en este punto también que estamos lejos de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

RYDER Ciertamente, como ha mencionado en muchos foros, el cambio climático está avanzando más rápido que nuestra voluntad para controlarlo. El principal foro para esta cuestión son las reuniones de la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), una de las cuales se celebrará a finales de este año. El cambio climático se presenta como una de las mayores áreas de déficit en nuestra prosecución de los ODS—no solo porque nos estamos retrasando, sino también porque las consecuencias de no haber actuado son muy graves.

La introducción del fondo de “pérdida y daños” en la COP27 del año pasado en Sharm el-Sheij, Egipto, fue un paso adelante. Debemos alcanzar un mayor entendimiento entre el Norte y el Sur globales en las responsabilidades financieras, tecnológicas y políticas de los distintos actores. Necesitamos un objetivo común en nuestra estrategia internacional para la acción climática. Se trata de una amenaza a nuestra existencia.

Las expectativas de Japón respecto a las Naciones Unidas

ENTREVISTADOR En Japón, como sabe, la sociedad siempre ha estado muy interesada en las Naciones Unidas. Una encuesta del Centro de Investigación Pew, no obstante, revela que el índice de aprobación ha sido bajo en el país durante varias décadas—alrededor del 40 % más o menos, en comparación con los porcentajes más altos de otros países, incluso los Estados Unidos.

RYDER Estas cifras me sorprenden también y son motivo de preocupación. Me hacen pensar sobre cómo los medios presentan a la ONU en Japón. A la larga, no obstante, el multilateralismo será juzgado a partir de los resultados que consiga. Creo que los japoneses son receptivos y aprueban la cooperación internacional—la idea de que debemos afrontar los problemas comunes trabajando juntos.

Por supuesto, es natural que nos fijemos en el esfuerzo, los recursos y el capital político que se invierte en este proceso. Si no hay un beneficio, la sociedad se pregunta si merece la pena. Por tanto, la respuesta debe ser hacer que el multilateralismo sea más efectivo.

Esto nos devuelve a la Cumbre del Futuro, cuyo objetivo es lograr que el multilateralismo funcione mejor. Espero que la agenda de la misma ayude a que aumente de nuevo el índice de aprobación de la ONU entre los japoneses.

Las expectativas de la sociedad son naturalmente altas, aunque hay que tener en mente una realidad: lo que la ONU puede conseguir depende en última instancia del compromiso y la voluntad de sus Estados miembros. Y a veces faltan ese compromiso y voluntad.

Dicho esto, creo que tenemos la obligación de ser optimistas—con precaución, claro. Debemos mostrar nuestra determinación para lograr que la Cumbre del Futuro tenga éxito. El papel de la gente con la que trabajo en la secretaría es presentar a los Estados miembros las razones por las que avanzar en las diversas áreas de la agenda de la cumbre es de interés para sus pueblos.

(Traducido al español del original en inglés a partir de una entrevista realizada el 2 de junio de 2023 en la Universidad de las Naciones Unidas en Shibuya, Tokio. El entrevistador es Akasaka Kiyotaka, director representante de Nippon Communications Foundation. Todas las fotografías son de © Nippon.com.)