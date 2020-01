Los peculiares eufemismos de Kioto: ¿qué significa en realidad "Lleva usted un reloj estupendo"?

Según una especialista, en Kioto el verdadero significado de “"¡Qué buen reloj!" es señalar al interlocutor que lleva mucho tiempo hablando. Otros rodeos típicos de la zona incluyen el famoso "Su hija toca el piano estupendamente".

¿Qué contestamos si nos dicen "¡Qué buen reloj!"?

Las personas de Kioto tienen fama, para muchos japoneses, de hablar con rodeos y ser incapaces de decir las cosas claras.

Si alguien de Kioto nos dice "¡Qué buen reloj!", ¿qué podemos contestarle? El verdadero significado de esas palabras se ha convertido en un tema polémico.

"Durante una reunión con una empresa de Kioto me dijeron '¡Qué buen reloj!', y empecé a hablar de las características del aparato. Lo que en realidad querían decirme era que estaba hablando demasiado; cuando me di cuenta del sarcasmo, me pareció muy desagradable".

Cuando el usuario @da_masu trabajaba en una empresa de informática le tocó realizar una presentación, para un grupo de ejecutivos de una empresa de renombre de Kioto, sobre los contenidos de cierto servicio. Cuenta que, al oír que un ejecutivo alababa el reloj que llevaba, comenzó a hablar de las especificaciones del aparato. Sin embargo tras terminar la presentación un encargado lo llevó a un aparte para aclararle la situación. Al parecer la explicación les había parecido demasiado larga; el pobre hombre sintió sudores y escalofríos.

La entrada recibió en Twitter más de 110.000 "me gusta" (datos del 4 de septiembre de 2019), con comentarios como "Son demasiado difíciles", o "No es que la gente de Kioto tenga mala idea; es que dan demasiados rodeos para no herir los sentimientos del otro".

No es difícil comprender cómo se sintió @da_masu. Quizá esa manera tan rebuscada de expresarse resulte incomprensible para quienes no son de Kioto.



"¡Qué buen reloj!"

¿Utilizarán mucho los oriundos de Kioto ese modismo del reloj? Parece haber otras expresiones de ese tipo propias de la antigua capital, así que decidimos consultar el tema con Muranaka Toshiko, especialista en dialectología de la Universidad Momoyama Gakuin.

"¡Mira el reloj! ¿No te das cuenta de todo el tiempo que ha pasado?"

-¿Alabar el reloj de alguien equivale a señalar que lleva demasiado tiempo hablando?

"Nunca lo había escuchado. Pero creo que quizá, más que la idea de un exceso de tiempo, quiere decir algo como '¡Mira el reloj! ¿No te das cuenta de todo el tiempo que ha pasado?' Es decir, más que criticar al interlocutor, se trata de una señal de que uno mismo necesita que lo rescaten de la situación, como si dijera 'Quiero que me liberen pronto, quiero que me ayuden', o algo similar".

-¿Las personas de Kioto usan mucho la expresión del reloj?

"Nunca había oído esa expresión en concreto. Probablemente la gente de Kioto no la use siempre, en cualquier lugar y con cualquier persona, sino que quizá las personas de mediana o avanzada edad lo hagan con quienes no tienen tanto trato (clientes o gente del barrio)."

El verdadero significado del ochazuke



"¿Le pongo un poco de ochazuke?"

-¿Hay otros rodeos difíciles de entender, típicos de Kioto?

"No conozco otro aparte del famoso ochazuke de Kioto. Cuando una persona visita a alguien de Kioto, si le preguntan si quiere tomar un ochazuke (un cuenco de arroz cocido con té), debe contestar que ya es tarde y marcharse. Si no se da cuenta y acepta el ochazuke, hablarán de él o ella como de alguien salvaje, sin tacto. Es algo muy conocido.

No sé si es algo característico de Kioto, pero una expresión bastante peculiar es 'Su hija toca muy bien el piano, ¿verdad?'; en realidad significa que dicho piano es un escándalo, y están pidiendo que deje de tocarlo. Al igual que en el caso del reloj, se trata de un patrón con el que se pretende alabar algo del interlocutor para llamar la atención sobre ello y, de ese modo, hacer que se dé cuenta de que existe algún problema al respecto".

-¿A qué se deben esos rodeos de los habitantes de Kioto?

"He escuchado todo tipo de opiniones al respecto. Muchas personas creen que los habitantes de Kioto tienen un carácter desagradable y altivo, y que son incapaces de hablar con franqueza, mientras que otros opinan que dan esos rodeos movidos por su consideración hacia el interlocutor, para no avergonzarlo, y aún otras personas aseguran que se trata simplemente de una estrategia para fabricarse una vía de escape en caso necesario, asegurando que sus palabras no tenían la intención que les atribuye el interlocutor.

Se habla de que la personalidad de los habitantes de Kioto se ha forjado tras muchos años de historia, por haber sobrevivido a todo tipo de regentes (la casa imperial, las familias Fujiwara, Heike y Ashikaga, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi...). Creo que se ha hablado demasiado sobre este tema, pero no hay ideas nuevas".

Quizá lo relatado por el usuario @da_masu en Twitter sea un caso aislado, dada la postura de la profesora Muranaka, experta en dialectología, al señalar que nunca había escuchado a nadie alabar un reloj para indicar que su interlocutor está hablando demasiado.

De todas formas la cultura de Kioto es sin duda peculiar, y posee un profundo trasfondo.

(Artículo traducido al español del original en japonés, publicado originalmente el 4 de septiembre de 2019 en Prime Online, de la cadena FNN)



