Fukuoka, una ciudad que ha reescrito su historia como puerta de acceso al resto de Asia

Tras las invasiones, siguieron llegando a Hakata barcos comerciales procedentes de Ningbo (China) y de Koryo (Corea). La caída del shogunato de Kamakura, en 1333, no impidió que siguiera prosperando el comercio de Hakata con las dinastías Ming e Yi y con Ryūkyū. Los mercaderes acaudalados de la ciudad también se dedicaban a esta actividad. Por consiguiente, puede decirse que el período comprendido entre los siglos XI y XVI fue la edad de oro de estos comerciantes.

Se piensa que Na se fundó en el siglo I a. C., como fecha más tardía, y duró hasta el siglo III, como fecha más temprana. Su centro neurálgico abarcaría desde el distrito de Hakata (Fukuoka) hasta la ciudad de Kasuga y podría considerarse como el origen de una urbe de dos mil años de antigüedad.

La mayor ciudad de Kyūshū, fruto de la rivalidad

En 1600, tras lograr la victoria en la batalla de Sekigahara, Kuroda Nagamasa recibió el control de los dominios de Chikuzen de manos de Tokugawa Ieyasu y construyó un castillo en la parte occidental de Hakata, que a día de hoy se corresponde con el distrito de Chūō (Fukuoka). Eligió Fukuoka como denominación para esa zona debido a la relación de su familia con Bizen Fukuoka (la actual prefectura de Okayama). Así nacieron las ciudades gemelas de Fukuoka, en torno al castillo, y Hakata, dedicada al comercio desde la Edad Media. En 1889 las autoridades de Fukuoka instauraron el primer régimen municipal, lo que se tradujo en una fusión de ambas localidades, si bien la superficie que ocupaban apenas representa un 1,5 % de la actual. La división entre Fukuoka y Hakata sigue siendo patente hoy en los festivales, entre otros actos.









Tras una intensa competición con otras urbes de Kyūshū, la Fukuoka posterior a la instauración del régimen municipal se convirtió en una gran ciudad donde se concentraban la política y la población. Sin embargo, cuando Japón emprendía el camino hacia un Estado moderno, el mayor núcleo urbano de la región lo constituía Nagasaki, que estaba bajo control directo del shogunato y era la única puerta oficial al exterior. En lo que respecta al número de habitantes, destacaban más ciudades como Kagoshima, que tuvo un papel predominante en la Restauración Meiji, y Kumamoto, el gran dominio feudal en torno a un castillo controlado por el clan Hosokawa. Por otra parte, en la zona septentrional de Kyūshū había dos ciudades que ejemplificaban a la perfección el concepto de urbe moderna: Yahata, a la cabeza de la industrialización gracias a una fábrica siderúrgica controlada por el Gobierno, y Moji, una ciudad portuaria que albergaba la última estación de la primera línea de ferrocarril de la región.

La Feria de la Alianza de Ocho Prefecturas de Kyūshū y Okinawa, una exhibición de carácter regional celebrada en 1910, se considera a día de hoy como la primera gran oportunidad que tuvo Fukuoka de convertirse en una gran ciudad. La exposición sirvió, entre otras cosas, para hacer reformas en infraestructuras de transporte como el tranvía que la recorría. Luego se instalaría allí la Universidad Imperial de Kyūshū y, entre las décadas de 1920 y 1930, ocurriría una serie de cambios que haría de ella el núcleo urbano más poblado de Kyūshū.





Sin embargo, Fukuoka, que envidiaba a las ciudades de la zona septentrional de Kyūshū y ansiaba ser una de esas urbes industrializadas que se caracterizaban por la gran cantidad de chimeneas que albergaban, no consiguió su objetivo ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial. No sería un núcleo urbano de relevancia en la región en este sentido; esto es, con un desarrollo centrado en las industrias del sector terciario, hasta mediados de la década de 1960. La informatización que dio comienzo en la década de 1980 y la globalización resultaron ser la oportunidad definitiva para que Fukuoka diera el salto. Además, el cambio de una sociedad de consumo de bienes a una de consumo de servicios y experiencias propició el nacimiento de la Fukuoka actual, cuna de firmas emergentes y nexo con el resto de Asia.

Los descubrimientos históricos gracias a las excavaciones arqueológicas

Uno de los aspectos más curiosos de Fukuoka es el hecho de que ha ido reinventándose a sí misma hasta nuestros días en una zona relativamente compacta como es la llanura de Fukuoka: allí se refinó la técnica de los cultivos de arroz de regadío procedente del continente y los asentamientos poblacionales generaron derechos soberanos; poco después, se desarrolló hasta convertirse en algo parecido a una ciudad. Así pues, puede decirse que es una urbe que ha reescrito su historia.

El desarrollo actual es, al fin y al cabo, otro capítulo de esa reescritura. No obstante, esto no implica necesariamente que se borre el pasado. Por ejemplo, solo en las ruinas de Hie-Naka (distrito de Hakata, Fukuoka) se llevan a cabo unas trescientas excavaciones arqueológicas, gracias a las cuales se está arrojando luz sobre la realidad del país de Na. Durante mucho tiempo, apenas había materiales históricos que no fueran los documentos del Kōrokan; sin embargo, la excavación arqueológica que se hizo en 1987 a raíz de las obras para renovar las gradas del Estadio Heiwadai sirvió para dar a conocer todos los detalles de esa época, de ahí que se conserve como Sitio Histórico de Japón.



Excavación arqueológica de las ruinas de Hakata. En la avenida Taihaku, la artería situada en las inmediaciones de la estación de Hakata, se han excavado por capas objetos desde la Edad Media hasta la Edad Moderna (propiedad del Centro Arqueológico de la Ciudad de Fukuoka).

En la excavación arqueológica de las ruinas de Hakata, que comenzó con las obras para construir el metro en 1977 y sigue en la actualidad, se han encontrado todo tipo de objetos, entre ellos una gran cantidad de cerámica con fines comerciales, que han servido para arrojar luz sobre cómo era realmente la Hakata del comercio internacional, de la que solo se tenía constancia gracias a la tradición oral y ciertos documentos. Hay más de 300.000 piezas, de las cuales 2.138 son de una excelencia tal que fueron declaradas Bien Cultural de Importancia de Japón en 2017.

Fotografía de la cabecera: vista aérea de Fukuoka; concretamente, de los barrios de Momochihama y Jigyōhama. Los edificios que dan a este arenal artificial sobre terreno ganado al mar se construyeron con motivo de la Exposición Asia Pacífico de 1989 (imagen de la ciudad de Fukuoka).

