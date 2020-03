Los deportistas opinan sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio

Tras la propagación mundial del nuevo coronavirus, la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio se ha pospuesto durante aproximadamente un año. Algunos atletas se han mostrado confundidos sobre la cuestión de la edad y qué ocurrirá con el proceso de selección.

Imposible repetir la selección de los candidatos

Fukuoka Kenki, que jugó en la Copa Mundial de Rugby del otoño de 2019 y que también es candidato a la selección nacional masculina de rugby a siete en los Juegos Olímpicos de Tokio, actualizó su cuenta de Twitter el día 24 de marzo. El deportista publicó una foto de un gato junto con el siguiente comentario: “Precisamente porque estoy en una situación tan inquietante me resulta muy reconfortante la presencia de esta mascota cuya foto me llega desde la casa de mis padres”. También añadió tras mentalizarse ante la nueva situación: “Es inútil pensar en todo aquello que escapa a nuestro control. ¡Ahora lo único que está en mis manos es seguir preparándome lo mejor que pueda!”

Takato Naohisa, candidato a la selección japonesa de judo en la categoría de 60 kg masculina, publicó una serie de tuits. “¿Los Juegos Olímpicos de Tokio serán en 2021? No importa, estoy listo para luchar cuando sea” afirmó el judoka. Con este otro tuit mostró estar ya mentalizado para encarar este nuevo reto: “Antes que los Juegos Olímpicos, la prioridad es vencer al coronavirus. Voy a lavarme bien las manos y a hacer muchas gárgaras”.

Al mismo tiempo, parecía desconcertado por las dificultades que se presentarán con el aplazamiento de los Juegos: “Imposible rehacer la selección de candidatos. Es injusto psicológicamente hacer competir a aquellos que ya se clasificaron con los que no pudieron. Que los que se clasificaron primero se vean desfavorecidos no lo veo bien, quiero que el deporte sea justo”.

El nadador Irie Ryōsuke tuiteó: “Hay muchas noticias sobre lo qué pasará con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, pero lo más importante es seguir sano y salvo”.

La edad, un hándicap para algunos

Por otra parte, para los deportistas que venían apuntando a los Juegos de Tokio como la última y máxima oportunidad de su carrera, una prórroga de casi un año resulta un lastre.

La levantadora de pesas Hiromi Miyake, medallista olímpica en Londres y Río de Janeiro, le dijo muy perpleja a la agencia de noticias Kyōdō: “Un año es un poco largo. Será un hándicap tanto por la edad como a nivel físico. Si la prorroga hubiese sido de dos años, me habría dado por vencida”. Aún no se ha clasificado, pero con vistas al año que viene, comentó: “No me gustaría terminar mi carrera a medias, así que quiero que me dejen ponerme a punto de nuevo”.

El tenista de mesa Mizutani Jun, candidato a la selección nacional y que participará en los Juegos Olímpicos con 32 años de edad, publicó un comentario sencillo “I can do it” acompañado de una foto suya retocada en la que aparecía con rostro envejecido. Con este gesto mostró riéndose de sí mismo su voluntad de esforzarse a pesar de ser un poco más viejo cuando llegue el momento. Su acto atrajo mucho comentarios de sus seguidores tales como: “Un tweet genial típico de un pícaro” o “Va sobrado tal y como está la cosa”.

Mizutani Jun con el rostro envejecido en su publicación de Twitter.

Transformar los Juegos en una celebración mundial tras la pandemia

Por otro lado, la noticia provocó mucho alivio entre los atletas extranjeros, ya que actualmente se está propagando con rapidez la infección por todo el mundo.

“Es una decisión muy sabia posponerlos hasta 2021”, afirmó Eliud Kipchoge (Kenia), oro olímpico en Río y actual poseedor del récord mundial del maratón masculino. Va a cumplir 36 años en noviembre de este año y expresó su disposición para visitar Japón el próximo año y defender su título en los Juegos Olímpicos.

El ciclista Callum Skinner (Reino Unido), oro en la prueba de velocidad de los Juegos Olímpicos de Río, también tuiteó: “Tokio 2021 será una gran oportunidad para celebrar que el mundo ha entrado en la fase de la pospandemia”.

Fotografía del encabezado: una estudiante de secundaria enciende el pebetero del fuego sagrado de “la llama de la reconstrucción” el 24 de marzo de 2020 en la ciudad de Fukushima.